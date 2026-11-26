في ظل الواقع الديستوبي الذي يعيشه العالم، يتأرجح الإنسان بين الإحساس بالعجز والتعلق بالأمل؛ بين الخوف والرعب من المستقبل والرغبة في تغييره والخلاص من الكابوس. ويشتد هذا التناقض لدى الشعوب التي تعيش الحروب والإبادة والتجويع والتهجير، وتنتظر تحركا دوليا، رسميا أو شعبيا، يوقف نزيفها أو يخفف من آلامها. هناك من يعلّق الأمل على قمة دولية، مثل قمة شنجن الصينية، وآخرون على اتساع الاحتجاجات الشعبية، أو على انتصارات انتخابية لقوى يسارية وديمقراطية في بلاد الغرب وغيرها. لكن ينبغي ألا نخلط بين هذه المؤشرات وحدوث تحول تاريخي حاسم؛ فما زالت البشرية مرشحة لسنوات أخرى من الصراعات والأزمات، وربما لم نشهد بعد سوى مقدمات مرحلة أكثر اضطرابا، قبل أن يعقبها انفراج تتطلع إليه الشعوب وتكافح من أجله.

المأساة الكبرى أن قسما واسعا من هذه المعاناة ليس نتيجة كوارث طبيعية أو ندرة الموارد، بل هو نتاج نظام عالمي متوحش، تُنتَج فيه الحروب والأزمات والكوارث، وتُوزَّع فيه الثروات والموارد بطريقة شديدة الاختلال، ويتكالب عليها وحوش الرأسمالية المتطرفة من دون ضوابط أو أي معايير أخلاقية أو إنسانية. إنه نظام تتحكم في مفاصله قوى إمبريالية، وأوليغارشيات مالية جشعة، وشركات احتكارية عابرة للقوميات باتت مصالحها تؤثر بدرجة حاسمة في قرارات الحرب والسلم وفي حياة مليارات البشر. إنه عالم يمتلك من الثروة والتكنولوجيا والقدرات الإنتاجية ما يكفي لتوفير حياة كريمة للبشرية، لكنه يعجز عن ذلك لأن منطق الربح والهيمنة والتنافس على الموارد يتقدم على حقوق الإنسان واحتياجاته.

ولا تتوزع المظالم، أو حدتها، بالتساوي. فثمة فرق جوهري بين شعوب تواجه تراجعا في مستوى رفاهها أو تقلصا في بعض حقوقها، كما هي الحال في أوروبا مثلا، وشعوب تتعرض للإبادة والحصار والتجويع والتهجير وفقدان الوطن، كما هي الحال في الدول العربية والإسلامية. وفي قمة هذا الهرم تقف فلسطين، وغزة على وجه الخصوص، بما تعرضت له من تدمير ومحو جماعي. كما تواجه شعوب لبنان واليمن والسودان وسورية وإيران أشكالا متفاوتة من الحروب التوسعية، والعدوان والتدخلات والضغوط. ولا يمكن فهم هذه المآسي بمعزل عن مسؤولية القوى الإمبريالية أساسا، وكذلك عن مسؤولية أنظمة محلية رجعية واستبدادية أو تابعة، فشلت في حماية شعوبها، بل جعلتها أحيانا وقودا لصراعاتها ومصالحها.

في هذا السياق، اكتسبت القمة الثلاثية التي جمعت ترامب وبوتين وشي جينبينغ في مدينة شنجن الصينية، في 19 تشرين الثاني/ نوفمبر، أهمية سياسية تتجاوز نتائجها المباشرة. فقد توافق القادة الثلاثة على إعلان يتناول إصلاح الأمم المتحدة، واستقرار إمدادات الطاقة، واحترام سيادة الدول وحصانات مسؤوليها، والحوار بشأن خفض المخاطر النووية ومنع الانتشار. لكن الإعلان لم يتضمن خطوات عملية لإنهاء الحروب والاعتداءات، أو التزامات ملموسة بنزع السلاح النووي. ومن منظور تقدمي، لا ينبغي قراءة هذه القمة بوصفها انتصارا للسلم أو تراجعا نهائيا للهيمنة الأميركية، بل باعتبارها مؤشرا إلى أن العالم لم يعد قابلا للإدارة بالطريقة الأحادية التي اعتادت واشنطن فرضها، وأن القوى الكبرى باتت مضطرة إلى إدارة تناقضاتها وتجنب المواجهة المباشرة. ورأى محللون في هذه القمة خطوة نحو كبح الانفلات العدواني، أو نحو إدارة التنافس على مناطق النفوذ، أو إدارة الفوضى لا إنهائها.

بيد أن الأخطر في هذه القمة ليس فقط ما تكشفه من تفاهمات بين مراكز القوة، بل ما تنطوي عليه من تهديد لمبدأ المساءلة والعدالة الدولية. فالتوافق على التشديد على حصانة مسؤولي الدول، والتشكيك في تجاوز المحكمة الجنائية الدولية لاختصاصاتها يفتح الباب أمام محاولة إعادة رسم حدود العلاقة بين السيادة الوطنية، والعدالة الدولية بما يخدم مصالح الحكام الأقوياء. فهل تصبح المناصب السياسية والنفوذ العسكري والسيادة الوطنية حصانة تتيح للقادة الإفلات من المحاسبة عن الجرائم الدولية؟ إن هذا التوجه، إذا تحول إلى ممارسة سياسية ودبلوماسية ضاغطة، فإنه لا يهدد المحكمة الجنائية الدولية وحدها، بل يضرب أحد أهم المكاسب القانونية والأخلاقية التي تحققت للبشرية بعد الحرب العالمية الثانية، وهو ألا يكون مرتكبو الجرائم فوق القانون. وتكتسب هذه المسألة أهمية استثنائية بالنسبة إلى فلسطين؛ فالمحكمة أصدرت مذكرات توقيف بحق مجرم الحرب والإبادة بنيامين نتنياهو وأفراد آخرين من عصابته، على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم إبادة وجرائم ضد الإنسانية في غزة. وأي محاولة لإضعاف استقلال المحكمة أو تقييد صلاحياتها، أو تشجيع الدول على الامتناع عن تنفيذ قراراتها، تعني عمليا توفير مظلة سياسية إضافية لمجرمي الحرب الصهاينة، وتعزيز سياسة الإفلات من العقاب. صحيح أن إعلان القمة لا يلغي قانونيا اختصاص المحكمة ولا يسقط مذكرات التوقيف، لكنه، كما يرى خبراء القانون، قد يشجع الدول المترددة على التنصل من التزاماتها. وبذلك يصبح الفلسطينيون، الذين يعانون القتل والتدمير والمحو، ضحايا ليس فقط للعدوان، بل أيضا لنظام دولي يسمح للأقوياء بالتفاوض على حدود العدالة نفسها.

لقد راهنت واشنطن على إضعاف روسيا، بل إسقاطها، عبر استنزافها في أوكرانيا، وعلى احتواء الصين ونهوضها الاقتصادي والتنموي، وعلى إخضاع إيران أو إسقاط نظامها بالقوة أو تدميرها. لكن النتائج لم تسر وفق التصورات الأميركية الشيطانية؛ فقد أظهرت الحروب العدوانية وغير الأخلاقية وغير القانونية حدود القدرة العسكرية على فرض النتائج السياسية، وكشفت الخلافات داخل المعسكر الإمبريالي الأميركي والإسرائيلي بشأن الأهداف الممكنة وكلفة استمرار المواجهة. وانتقل خطاب ترامب، الذي هدد بتدمير الحضارة الإيرانية، إلى الحديث عن إمكان التوصل إلى "اتفاق جيد". إن هذه التناقضات لا تعني زوال الخطر، ولكنها تكشف الهوة بين الطموحات الإمبراطورية والقدرة الفعلية على تحقيقها. وهي تكشف أيضا كيف أن الإرادة والصمود يجبران أعتى الإمبراطوريات، وأشدها همجية، على مراجعة حساباتها.

وفي المقابل، تواجه أوروبا أزمة سياسية واجتماعية تفاقمت بحدة في السنوات الأخيرة، فقد ورطتها السياسات الأميركية المتعاقبة في حرب أوكرانيا، ودفعتها إلى زيادة الإنفاق العسكري على حساب الاحتياجات الاجتماعية. ونتيجة لذلك، يتسع الاستياء الشعبي من التقشف والعسكرة وتراجع الخدمات، وتتنامى الاحتجاجات العارمة التي تستحضر لدى بعض المؤرخين أجواء ربيع أوروبا عام 1848، وتبرز فيها عودة العافية إلى القوى العمالية والشبابية اليسارية في مواجهة قوى اليمين الشعبوي والفاشية. ففي فرنسا، يظهر حزب "فرنسا الأبية"، بقيادة جان لوك ميلانشون، في طليعة القوى التي يمكن أن تصل إلى السلطة، إلى جانب دومينيك دو فيلبان، المرشح عن "فرنسا الإنسانية"، الذي يذكره كثيرون من خلال خطابه البليغ الذي ألقاه في مجلس الأمن عام 2003 ضد الغزو الأميركي للعراق، بصفته وزيرا للخارجية. والمفارقة أن أوروبا، التي تتحمل جزءا كبيرا من تبعات الصراعات، وجدت نفسها مهمشة في القمة الثلاثية التي تتداول القوى الكبرى من خلالها مستقبل النظام الدولي.

والأهمية الأعمق لهذه التحركات الشعبية لا تكمن في حجمها وحده، بل في ما نشهده من تشكل وعي سياسي متنامٍ يربط بين ما يحدث في فلسطين وغزة وأوكرانيا، والأزمات الاقتصادية والاجتماعية في المجتمعات الأوروبية نفسها. فالمظاهرات التي تجمع بين رفض الإبادة والاعتراض على الإنفاق العسكري، وبين التضامن مع الشعوب المقهورة والدفاع عن الحقوق الاجتماعية تفتح مجالا لتجاوز الفصل المصطنع بين القضايا الدولية والهموم المحلية. ومن الشعارات اللافتة في هذا السياق: "ناضلوا من أجل المستقبل، لا من أجل حروبهم".

والأكثر أهمية أن قطاعات من هذه الحركات لم تعد تنظر إلى مقاومة الهيمنة الأميركية والإسرائيلية باعتبارها قضية بعيدة أو مجرد موقف تضامني، بل تراها جزءا من معركة أوسع ضد النظام الإمبريالي والنيوليبرالي المتوحش والصهيونية. ولقد أسهم صمود الشعوب المستهدفة، إلى جانب انكشاف وحشية المعتدين، في تعرية الحكومات الغربية التي ادعت الدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، فيما مارست انتقائية صارخة في تطبيقها. وهكذا لم تعد فلسطين مجرد قضية تضامن إنساني، بل أصبحت معيارا أخلاقيا وسياسيا لاختبار صدقية الخطاب الديمقراطي الغربي. وما نشهده من تحولات في قطاعات واسعة من الرأي العام، لا سيما بين الأجيال الشابة، مؤشر إلى تصدع عميق في شرعية الرواية الاستعمارية الإسرائيلية وحلفائها، وإلى انفتاح أفق تاريخي مختلف أمام شعوب العالم.

إذن، نحن أمام مفارقة أو معادلة جدلية؛ كلما اتسعت الديستوبيا، واتضحت وحشية النظام القائم، تزايدت أيضا إمكانات المقاومة وإعادة التفكير في البدائل. وقد تعلمت هذه الأجيال الشابة المنتفضة أن الألم وحده لا يصنع التغيير، كما أن الاحتجاجات لا تتحول تلقائيا إلى فعل سياسي يصب في ميزان القوى لصالح نظام عادل، أو إلى مشروع تحرري. كذلك أدركت هذه الأجيال أن التحدي الحقيقي أمام طلائع هذه الحركات هو تحويل الغضب والتضامن إلى تنظيم سياسي مستدام، وبناء تحالفات عابرة للحدود، وربط النضال ضد الحروب بنضالات العدالة الاجتماعية والتحرر الوطني والديمقراطية.

وهنا يعود السؤال الفلسطيني ليطرح نفسه بحدة أكبر: كيف يمكن، رغم التضحيات الهائلة التي قدمها شعبنا في غزة، ورغم صموده في الضفة الغربية وفي كامل فلسطين، أن يظل النظام السياسي الفلسطيني أسير اتفاق أوسلو ومقولاته البالية، وأن تواصل غالبية الفصائل هذا التأخر السياسي والتنظيمي والجماهيري؟ وكيف يمكن أن تتسع حركة التضامن والثورات العالمية، وأن تتجرأ قوى سياسية وحزبية في الغرب على مراجعة مواقفها من الصهيونية والمشروع الاستعماري الإسرائيلي، في حين يظل جزء كبير من قيادتنا السياسية عاجزا عن مغادرة مربع الرهان على التسوية والتفاوض، أو عن تقديم مشروع تحرري جامع وبرنامج عمل وتحشيد وإعادة بناء يعيدان توحيد الشعب الفلسطيني وقواه؟