سجل نتنياهو انتصارا آخر، في الساحة القضائية هذه المرة، بتهاوي الملفات الجنائية المقدمة ضده، وذلك بعد الانتصار الانتخابي الذي حققه بحصول الحزب الذي يتزعمه والمعسكر الذي يقوده على أغلبية برلمانية يهودية أمنت نجاته سياسيا، في مجتمع عنصري لا يعترف بشرعية أية أصوات أخرى دون ذلك، وفي دولة استعمار استيطاني صهيونية تعرّف نفسها كدولة "الشعب اليهودي"، ولا تعترف بشرعية البقية الباقية من أبناء الشعب الفلسطيني الذين نجوا من التهجير وباتوا يشكلون 20% من سكانها.

ولعلها من المفارقات العجيبة أن تضع أحزاب "معسكر التغيير" التي تستميت لأجل إسقاط نتنياهو واستبدال حكومته، شروطا على الأحزاب العربية التي تمثل هؤلاء الفلسطينيين كي تقبل الاعتماد على أصواتها "من الخارج" لحكومة تشكلها برئاسة آيزنكوت، وهي بذلك ليس أنها تقلب معادلات المنطق السوي الذي يفترض وضع اشتراطات من قبل "الداعم" على "المدعوم" وليس العكس، بل أنها تضع عليها شروطا تمس جوهر وجودها التمثيلي المتماهي مع تطلعات شعبنا وكفاحه التحرري، إن كان ذلك عبر الاعتراف بـ"يهودية الدولة" أو "التجنيد للجميع" وحتى المطالبة بتعريف حماس حركة إرهابية.

ورغم توصية جميع الأحزاب العربية بأعضائها الـ19 على مرشح هذا المعسكر، غابي آيزنكوت، وتحمل الصلف المتطاول لرئيس الدولة اليهودية واستجواباته المحرجة وملاحظاته السمجة المهينة، ورغم تصويتها المجاني، أيضا، لصالح انتخاب العنصري أفيغدور ليبرمان لرئاسة لجنة الخارجية والأمن، ورجل اليمين الاستيطاني متان كهانا لرئاسة الكنيست، فإن آيزنكوت فضّل، وما يزال، التفاوض مع الليكود على إقامة حكومة "وحدة وطنية" على التفاوض مع أي من القائمتين العربيتين.

هذا علما بأن القائمة العربية الموحدة تبدي حماسة كبيرة في الانضمام إلى مثل هكذا حكومة، وقد استجابت للشروط الرئيسية لآيزنكوت في الاعتراف بـ"يهودية الدولة" و"الخدمة للجميع"، والتنازل عن أي مطلب يصنف على أنه وطني يتعلق بالضفة الغربية وقطاع غزة والشتات، وحتى عن المطالب الوطنية المرتبطة بجماهيرنا في الـ48، مكتفية بالمطالب اليومية والحياتية، في حين يعتبر تبرير عباس لعدم اعترافه بحماس حركة إرهابية، وهو الخوف على حياته وحياة عائلته، كما قال، بمثابة عذر أقبح من ذنب.

وفي وقت يجري توظيف أصوات العرب لإلغاء ما تسمى قوانين "الإصلاح القضائي"، وتشريع قانون تشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث السابع من أكتوبر، وقانون "المتهم" الذي سيحدد فترة رئاسة الحكومة لمنع عودة نتنياهو، لا يجري الحديث عن أي مقابل معلن وملموس حتى في صورة إلغاء أو تغيير أي من القوانين التي تمس بالفلسطينيين حيثما وجدوا، والتي جرى إقرارها في عهد حكومة نتنياهو - بن غفير - سموتريتش، على غرار قانون "إعدام الاسرى" وقانون إلغاء "فك الارتباط" في الضفة الغربية، الذي سمح بإعادة بناء المستوطنات الواقعة في منطقة جنين، التي كان قد جرى تفكيكها في هذا الإطار، وتعزيز الاستيطان في شمالي الضفة الغربية، وغيرها من القوانين ومشاريع القوانين قيد الإقرار الموجودة على طاولة الكنيست.

وعند الحديث عن حكومة أقلية، ينوي آيزنكوت تشكيلها والإعلان عنها يوم الاربعاء القادم، نقرأ أنها ستستند إلى أصوات 49 عضو كنيست، بمن فيهم يوآف سيغالوفيتش العضو اليهودي من القائمة العربية الموحدة، وإذا ما علمنا بأن سيغالوفيتش بتصويته هذا لا يتمرد على قرار الموحدة، ندرك أن أصوات أعضاء الكنيست العرب من الموحدة مرفوضة، لأنها تمس بنقاء الطهارة اليهودية "كشروت" للحكومة العتيدة، وأن سائر أعضاء الموحدة العرب وأعضاء المشتركة مطلوب منهم الامتناع عن التصويت فقط، لكي تحظى تلك الحكومة بأغلبية يهودية، بعد أن تمتنع "يهدوت هتوراة" التي جرت معها، بعكس القوائم العربية، مفاوضات ائتلافية أسفرت عن تفاهمات واشتراطات مقابل امتناعها عن التصويت.

والحقيقة أننا لا نجد أية كلمات لوصف هذه الحالة التي تنم عن كم هائل من الوقاحة من جهة، وكم كبير من التحقير للصوت العربي من جهة ثانية، فليبرمان الذي فاز بمنصب رئيس لجنة الخارجية والأمن بأصوات العرب يهدد بالتصويت ضد حكومة آيزنكوت إذا ما اعتمدت على أي صوت عربي، ومتان كهانا الذي انتخب رئيسا للكنيست بأصواتهم يدعو آيزنكوت إلى توحيد "الشعب" ويقصد اليهود فقط ومعسكر نتنياهو تحديدا، وآيزنكوت الذي سيصبح رئيس حكومة بأصواتهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، يأنف من إجراء أي مفاوضات أو اتصال مع قيادات أحزابهم حتى من أمثال منصور عباس وأحمد طيبي.

وبالمقابل يتواصل الانهراق والهرولة والزحف الذي ينطوي على الكثير من عدم احترام للذات الجمعية والوطنية، والذي بات لا يقتصر على القوائم البرلمانية، إذ تصر اللجنة القُطرية لرؤساء المجالس المحلية العربية على الإدلاء بدلوها في هذا الماء الآسن، فتعرب، كما جاء في رسالة بعثتها إلى قيادة أحزاب "معسكر التغيير"، عن "استعدادها لشراكة حقيقية في تشكيل حكومة جديدة والمساهمة في صياغة سياساتها"، وذلك بغضّ النظر عن إذا كانت حكومة وحدة موسعة أو حكومة أقلية، لأن المجتمع العربي وقيادته، على حد تعبير البيان، "لا يريدان أن يبقيا على هامش العمليات السياسية التي ترسم مستقبل الدولة، بل يسعيان إلى أن يكونا شريكين شرعيين ومسؤولين فيها"!

وإذا كانت العرب قديما قد قالت "لكل زمان دولة ورجال"، فإن رئيس اللجنة القُطرية، مازن غنايم، التابع لحزب منصور عباس والذي سبق أن شغل مقعد عضو كنيست في عهد ائتلاف الأخير مع بينيت، لا يريد أن يفوت فرصة تسجيل اسمه في قائمة رجال هذه المرحلة من الانحطاط السياسي، التي من أبرز علامات رداءتها "التناوش" الحاصل بين عباس والطيبي على قيادتها، ويبدو أن نجم الأخير هو الأكثر سطوعا، وهو في طريقه إلى تجاوز عباس دون إشارة، كما فعل الأخير عندما تجاوز أيمن عودة وتصدر نهج التغيير الذي شقه عودة.