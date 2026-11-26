مع بدء عمل الكنيست الجديد، شُكّلت لجنتان خاصّتان بقضايا المواطنين العرب، وتولّت القائمتان رئاستهما. ويرأس يوسف جبارين عن القائمة المشتركة "لجنة المساواة الاجتماعية والاقتصادية"، فيما يرأس منصور عباس عن القائمة الموحدة "اللجنة البرلمانية الخاصة لمكافحة العنف والجريمة في المجتمع العربي". وقد رفع تشكيل اللجنتين سقف التوقّعات بشأن دورهما في تحسين أوضاع المواطنين العرب وتعزيز مكانتهم.

ويتداخل مجالا عمل اللجنتين إلى حدّ كبير، إذ يصعب مكافحة العنف والجريمة من دون تنمية اقتصادية واجتماعية، كما يصعب تحقيق نموّ اقتصادي من دون مواجهة هذه الآفة.

وقبل أن تباشر اللجنتان عملهما، هناك حاجة إلى مراجعة واسعة للسياسات الحكومية السابقة التي سعت، في ظاهرها، إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين العرب ومكافحة آفة العنف والجريمة. ومن شأن مراجعة أهداف اللجان والخطط السابقة وأدواتها ونتائجها أن تساعد اللجنتين على تحديد أولوياتهما وأسلوب عملهما. وتقتضي هذه المراجعة، على وجه الخصوص، قراءة شاملة وشفّافة ونقدية للخطّتين الاقتصاديّتين الحكوميّتين، 922 من عام 2015 و550 من عام 2021، اللتين رُصدت لهما ميزانيات ضخمة بهدف معلن هو جسر الهوّة الاقتصادية والاجتماعية بين المواطنين العرب واليهود.

غياب المراجعات والأبحاث النقدية

في المجمل، ما زالت الأبحاث والمراجعات النقدية لهذه الخطط محدودة. وقد ركّزت معظم المراجعات على الجانب المالي من التنفيذ، أي على حجم الميزانيات المخصّصة ومدى إنفاقها فعليًا. وهذا جانب مهمّ وضروري، لكنّه لا يكفي لتقييم أثر الخطط ومدى تحقيقها أهدافها المعلنة.

ومن الدراسات النقدية القليلة التي تناولت الخطة الحكومية 922، كتاب "الاندماج عبر الفصل: المواطنون الفلسطينيون في إسرائيل في الاقتصاد النيوليبرالي"، الذي حرّره ميخائيل شاليف، وصدر في آذار/مارس 2025 عن معهد فان لير. ويضمّ الكتاب سبعة أبحاث تتناول الخلفيات الفكرية والسياسية للخطة وأهدافها وتنفيذها، وتبحث في قضايا عدم المساواة بين المواطنين العرب واليهود وداخل المجتمع العربي نفسه، وفي التشغيل والسلطات المحلية والأرض والمسكن. ومن بين المساهمين في الكتاب د. مها التاجي–دعش، التي تناولت دور السلطات المحلية العربية في تنفيذ القرار 922، ود. عميد صعابنة، الذي بحث في تقلّص احتياطيات الأراضي وتطوّر سوق السكن في البلدات العربية، وكذلك تناول في فصل مشترك مع ميخائيل شاليف مسألة اللامساواة بين المجتمع العربي واليهودي وفي المجتمع العربي.

يراجع ميخائيل شاليف، في مقدّمة الكتاب، الخلفيات الاقتصادية والسياسية التي دفعت وزارة المالية إلى طرح الخطة 922. ويكتب أنّه "في العقد الذي أعقب الانتفاضة الثانية والركود الاقتصادي في مطلع الألفية، برز نموذج جديد لتدخّل الدولة، هدفه تعزيز اندماج المواطنين الفلسطينيين في الاقتصاد الإسرائيلي. وقد دفع تبلور نهج جديد في السياسة الاقتصادية النيوليبرالية، إلى جانب الكلفة الاقتصادية والسياسية التي تتحمّلها الدولة جرّاء تهميش العرب، خبراء الاقتصاد المتشدّدين في وزارة المالية إلى اتّخاذ خطوات غير مسبوقة لتوسيع نطاق الفرص المتاحة أمامهم. وانفتحت أمام المواطنين الفلسطينيين أبواب مهن مرموقة وأماكن عمل ذات مكانة عالية، بعدما كانوا مستبعَدين منها فعليًا، جزئيًا أو كليًا".

ويضيف شاليف: "ومن منظور أوسع، يمكن القول إنّ صانعي السياسات أدركوا أخيرًا ما ظلّ الباحثون والناشطون الاجتماعيون يؤكّدونه منذ وقت طويل، وهو أنّ تدنّي معدّلات تشغيل النساء العربيات، شأنه شأن تدنّي إنتاجية كثير من العاملين العرب وأجورهم، يعود بالأساس إلى قلّة الفرص. وانطلق النهج الجديد من أنّ قلّة الفرص هذه ناجمة عن تمييز مؤسّسي يحدّ من وصول العرب إلى التعليم العالي وفرص العمل، ويؤدّي كذلك إلى تخصيص موارد عامّة أقلّ بكثير للمدارس والخدمات والبنى التحتية في البلدات العربية".

ويوضّح شاليف أنّ الحفاظ على التفوّق اليهودي شكّل دافعًا مهمًّا لنشوء سياسة الإدماج الاقتصادي. وفي الوقت نفسه، يظلّ إدماج المواطنين الفلسطينيين في الاقتصاد مشروطًا، في واقع الأمر، باستعدادهم للقبول بمكانتهم الأدنى ونفوذهم المحدود.

واللافت في مقدّمة شاليف هو مركزية النهج النيوليبرالي في أهداف الخطط الحكومية وأدواتها وتنفيذها. فقد ركّزت هذه الخطط على زيادة المشاركة في سوق العمل، ولا سيّما بين النساء العربيات، بما ينقل مسؤولية تحسين الأوضاع الاقتصادية من الدولة إلى المواطنين. كما سعت إلى رفع الإنتاجية عبر تطوير المهارات المهنية وإدماج العاملين العرب في قطاعات الصناعة الحديثة التي كانت بحاجة إلى أيدٍ عاملة متعلّمة.

وتشير مراجعة فصول الكتاب إلى أنّ النهج الذي تبنّته الحكومات الإسرائيلية منذ حكومة أولمرت عام 2008 لتوسيع اندماج المواطنين العرب في الاقتصاد الإسرائيلي استجاب لحاجتين، إحداهما اقتصادية تتعلّق باحتياجات الاقتصاد الإسرائيلي، والأخرى سياسية تتعلّق بمصالح الدولة. ويفتح هذا النهج أمام المواطنين العرب فرصًا جديدة، شرط أن يضطلعوا بالأدوار المطلوبة منهم داخل القطاع اليهودي من الاقتصاد. ويعفي هذا النهج الدولة من الاستثمار في الاقتصاد المحلي للبلدات العربية، التي تظلّ مستبعَدة من التدابير التي دأبت الدولة على اتّخاذها لتنمية البلدات اليهودية في الأطراف، ومنها توفير الأراضي والبنى التحتية، وتنفيذ استثمارات عامّة، ودعم الاستثمارات الخاصّة.

وبذلك، تنسجم سياسة الإدماج مع التزام الدولة بالحفاظ على الهيمنة اليهودية في السياسة والسيطرة على الأرض وفي الديموغرافيا، ومع مصلحتها في استخدام الحوافز الاقتصادية للحدّ من احتمالات تحدّي المواطنين الفلسطينيين للوضع القائم أو اندلاع اضطرابات، أو على الأقلّ للتخفيف من حدّتها.

وهكذا، تُبرز الدراسات الواردة في الكتاب تداخل الاعتبارات الاقتصادية والسياسية في خطط الإدماج. فمن جهة، يسعى الاقتصاد الإسرائيلي إلى تطوير الاقتصاد العربي والاستفادة من طاقاته ومن الأيدي العاملة العربية لرفع معدّلات النموّ وزيادة الناتج المحلّي وتقليص الإنفاق الاجتماعي. ومن جهة أخرى، يظلّ هذا التطوير مشروطًا بالحفاظ على موازين القوى القائمة بين الاقتصادين العربي واليهودي، وباستمرار تبعية الاقتصاد العربي للاقتصاد الإسرائيلي في فرص العمل ومصادر الدخل وإمكانات التطوّر.

هل هو تحوّل جذري؟

أعلنت الحكومات التي وضعت هذه الخطط أنّ هدفها الأساسي هو تطوير الاقتصاد العربي وسدّ الفجوات بينه وبين الاقتصاد اليهودي، ورصدت ميزانيات كبيرة لمشاريع وبرامج في البلدات العربية. ورغم التحسّن النسبي في الأوضاع الاقتصادية للمواطنين العرب خلال فترة التنفيذ مقارنة بأوضاعهم قبل الخطط، تُظهر مراجعة النتائج أنّ الخطط لم تجسر الفجوات الاقتصادية، ولم تحدّ من تبعية الاقتصاد العربي للاقتصاد اليهودي والدولة، ولم توفّر أدوات لتنمية اقتصادية مستدامة.

وتُظهر معطيات دائرة الإحصاء المركزية للفترة بين 2015 و2024، على سبيل المثال، أنّ الفجوات بين المجتمعين العربي واليهودي ظلّت قائمة في معدّلات المشاركة في سوق العمل ومستويات الدخل. ويبيّن ذلك أنّ التحسّن النسبي الذي شهده المجتمع العربي منذ بدء تنفيذ الخطط لم يكن كافيًا لسدّ الفجوة البنيوية بين المجتمعين.

بصورة عامّة، ما زالت التحوّلات التي يشهدها الاقتصاد العربي خاضعة، إلى حدّ بعيد، للسياسات والبرامج الحكومية التي تديرها وتراقبها مباشرةً السلطة الحكومية لتطوير الاقتصاد العربي. فهي تحدّد آليات توزيع الميزانيات، ومعايير الاستحقاق، والجهات المستفيدة، وشروط الحصول على الموارد. ويكرّس ذلك تبعية مسار التطوّر الاقتصادي العربي للقرار الحكومي المركزي، رغم التراجع العام في دور الدولة الاقتصادي منذ مطلع القرن الحالي، مع الانتقال إلى النموذج النيوليبرالي.

مراجعة شاملة وحقيقية

من هنا تنبع الحاجة الملحّة إلى أن تجري اللجنتان الجديدتان في الكنيست مراجعة معمّقة وشفّافة للخطط السابقة، تتناول أهدافها وأدواتها ونتائجها. فمن شأن هذه المراجعة أن تساعد على تفادي إعادة إنتاج السياسات السابقة، وعلى وضع خطط ترفع معدّلات النموّ وتؤسّس لتنمية اقتصادية مستدامة تتجاوز القيود والشروط التي حكمت تلك السياسات.

وتعكس الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين العرب مكانتهم السياسية والقانونية المتدنّية، كما تعكس سياسات المؤسسة الإسرائيلية الرامية إلى السيطرة عليهم وطمس هويتهم وانتمائهم، وإدامة الفصل الجغرافي والاقتصادي والسياسي بين العرب واليهود. وبعد السابع من أكتوبر وحرب الإبادة، ازداد تعامل الدولة مع المواطنين العرب بوصفهم أعداء، وتصاعدت سياسات الإسكات والقمع، وعادت الدولة إلى استخدام أدوات شبيهة بتلك التي استخدمتها في فترة الحكم العسكري.

وفي ظلّ تراتبية المواطنة القائمة، فإنّ فصل القضايا الاقتصادية والاجتماعية ومكافحة العنف والجريمة عن أبعادها السياسية، أي فكّ الارتباط بين المدني والقومي، يُبقي أيّ تحسّن مرهونًا برضا الحكومة ومشروطًا بالسلوك السياسي للمواطنين العرب وباحتياجات الاقتصاد الإسرائيلي والمؤسسة الحاكمة.

في هذه الظروف، يبقى العمل السياسي والبرلماني مطلوبًا للضغط واستنفاذ الأدوات المتاحة، حتى لو تقلّصت في السنوات الأخيرة، ولا سيّما إذا تشكّل الائتلاف الجديد واحتاج إلى دعم الأحزاب العربية. ويمكن لهذه الحاجة أن تتيح للأحزاب إعادة الاعتبار للربط بين المدني والقومي في عملها البرلماني، بدل تهميشه أو إلغائه تمامًا.

ويظلّ تطوير الاقتصاد العربي ممكنًا. لكنّ التنمية التي تخدم أهداف النظام الاقتصادية والسياسية، وتُبقي الفجوات بين المجتمعين العربي واليهودي وتكرّس تبعية الاقتصاد العربي للاقتصاد الإسرائيلي، لن تُحدث تغييرًا مستدامًا في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين العرب، ولن تتيح معالجة فعلية لآفة العنف والجريمة.