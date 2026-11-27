لم يحصل في التاريخ أن انعطفت الفاشيّة نحو المعقوليّة بإرادتها. ولم يحدث أن أفاق دكتاتور من نومه في أحد الصباحات، وقال لنفسه في المرآة: منذ اليوم لن تكون دكتاتورًا. بمعنى أنّ النُظم الشموليّة القائمة على العنف، لا على الشرعيّة، لا تتغيّر إلّا بفعل فاعل. في أحيان قليلة، سيكون الشعب وقواه المناهضة للشموليّة هم الذين يفعلون ذلك أو يمهّدون الطريق، وفي أحيان كثيرة يكون الأمر بفعل قوّة خارجيّة. نسوق هذا للتدليل على ما يحصل في إسرائيل الآن خلال المشاورات لتشكيل ائتلاف حكوميّ مناهض لنتنياهو بمشاركة القائمتيْن العربيتيْن، "المُشتركة" و"الموحّدة". فرغم ما تحقّق من إسقاط لتحالف اليمين الفاشيّ و"تحرير" البرلمان من هيمنة اليمين الفاشيّ، فإنّنا مطالبون بقول الحقيقة لأنفسنا في كلّ ما يتعلّق بطبيعة النظام والمرحلة في مجتمع الثكنة الإسرائيليّ. وللاستدلال على ذلك، سنفحص موقع بعض المحاور الأساسيّة في رؤيا الأحزاب - غير العربيّة - المناهضة لنتنياهو.

إذا أخذنا الملفّ الفلسطينيّ برمّته على اختلاف مواقعه، سنجد أنّ مواقف الأحزاب الأربعة المناهضة لنتنياهو - "يشار" (آيزكوت)، و"بياحد" (لبيد وبنيت)، و"يسرائيل بيتنا" (ليبرمن)، و"الدمقراطيون" (غولان) - تتراوح بين المشاركة في إجماع مجتمع الثكنة على ضرورة حسم المسألة عسكريًّا وإخضاع الفلسطينيّين في غزّة وتصفية قضيّة اللاجئين، وبين إدارتها والتوصّل إلى تسوية ما محدودة في الضفّة الغربيّة (حزب غولان). بمعنى أنّ هذه الأحزاب، حسب مسؤوليها والتزاماتها للناخب، لن تأتي بأيّ بُشرى للفلسطينيّين. قد يقول قائل: يكفي أن تردع المستوطنين عن جرائمهم، أو يكفي أن تُدخل الإغاثة الإنسانيّة إلى غزّة. لن أستهين بأيّ تغيير في هذا المستوى بالنسبة للأشقاء الفلسطينيّين، بيد أنّ الوضع العامّ سيظلّ على حاله.

أمّا في الموقف من إيران، فتبدو القوى المناهضة لائتلاف نتنياهو، أحيانًا، أكثر تشدّدًا وأكثر تبجّحًا بأنّها أقدر منه على تحقيق انتصار لو أنّها هي التي تقود الحرب. الاختلاف الوحيد هو في أنّها تريد أن تعالج الملفّ الإيرانيّ بالتنسيق الكامل مع الإدارة الأميركيّة وليس خارج إرادتها كما يفعل نتنياهو. بمعنى أنّهم منخرطون بقوّة في كلّ حملات الإعلام والتحشيد وتعبئة مجتمع الثكنة ضدّ إيران وتلفيق التُهم ونشر الأضاليل. هم أبناء العقيدة الأمنيّة الاستراتيجيّة ذاتها ومستعدّون للذهاب إلى آخرها. هذا يعني أنّ قيادة من هذه الأحزاب لن تنعطف بمجتمع الثكنة عن طريق الحروب على إيران، بل قد تجد نفسها منخرطة فيها بين ليلة وضحاها!

الأمر ذاته يُمكننا أن نقوله عن التوجّهات إزاء ملفّات الإقليم، لا سيّما بلدان الجوار العربيّ من الخليج إلى المُحيط. في هذا المحور، الذي يضمّ ملفّات ثانويّة عديدة، لا تختلف مواقف القيادة الجديدة عن مواقف نتنياهو، وإن بدت أقلّ اندفاعًا أو عدوانيّة. فلم نتبيّن أيّ تغيير في التعاطي مع هذه المسائل سوى أنّ القيادة الجديدة المناهضة لنتنياهو ستولي الاهتمام الأكبر لمسائل الداخل الإسرائيليّ، لا سيّما تصحيح الخراب الذي أحدثه تحالف اليمين الفاشيّ في كلّ موضع داخل مجتمع الثكنة، خاصّة في الوضع الدستوريّ. لا أرى انسحابًا وشيكًا من لبنان أو سوريّة، ولا وقفًا للتمدّد الأمنيّ الإسرائيليّ في نواحي الإقليم وصولًا إلى اليمن والصومال. لن يحدث تغيير يُذكر في هذه الملفّات، وإن افترضنا حصول تعديل في الأولويّات حسبما نرجّح.

أرجّح أنّ "معسكر التغيير الصهيونيّ" سيواصل اعتماد الرؤيا الاستراتيجيّة لمجتمع الثكنة القائلة بأنّ موضع إسرائيل ليس في الشرق وبين شعوبه ومعهم، بل ضدّهم ومن خلال إخضاعهم، وضمن اصطفاف المحور الأميركيّ - الغربيّ الذي يخوض حروبًا مفتوحة على الموارد وسلاسل التوريد ومنافذ البحار والمعادن النادرة. إنّ بقاء إسرائيل في هذا المحور كقوّة فاعلة وعلى خطّ المواجهة الأوّل مع المشرقيْن، الأوسط والأقصى، يعني أنّها ستظلّ مستنفرة للتدخّل و"الضرب" مع محورها هنا وهناك. كما أنّ لإسرائيل موقعًا موازيًا ضمن القوى العالميّة المعتقدة بحتميّة التكنولوجيا الفائقة وانتصارها. فهي فاعلة ضمن احتكارات التكنولوجيا العالية، مساهمة في تجريب الأسلحة الفتّاكة ومنظومات السلاح العالية التكنولوجيا في خدمة المحور ومصالحه. لا أرى حكومة ائتلاف التغيير مستعدّة لمجرّد إعادة التفكير في موقع إسرائيل ضمن هاتيْن المنظومتيْن.

عليه، سيظلّ نجم إسرائيل خفيفًا، كما نقول، ومجتمعها على حاله، مجتمع ثكنة فتيلته قصيرة، نزق وعصبيّ وخائف، يذهب إلى الحرب ألف مرّة ولا يذهب إلى السلام مرّة واحدة. من هنا أهميّة أن نخوض في معمعان ما يحصل دون أن نبني قصورًا وأوهامًا، لا لأنفسنا ولا لشعبنا. قد نحقّق مكاسب ميدانيّة على مستوى تشريع قانون وإلغاء آخر فاشيّ الجوهر وترؤّس لجنة برلمانيّة هنا واجتراع مكسب ائتلافيّ هناك - وهذا هامّ في ظلّ سنوات من القحط والمحل السياسيّيْن - لكن علينا أن نرى الأمور في دائرتها الواسعة ونعدّ العدّة.