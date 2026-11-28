طالعتنا صحيفة "هآرتس" في 23 تشرين الثاني/ نوفمبر برسالة وقع عليها أطباء من خيرة أطبائنا، من زملاء ومعارف وأصدقاء. ولا يراودني عند قراءة الرسالة مرة أخرى الشك في أن معظم من وقع عليها لم يقرأها قراءة ناقدة، ولا قراءة بعين فؤاده البصيرة.

فكيف قرأ الموقعون أن "مشاركة المجتمع العربي في الانتخابات الأخيرة هي يد ممدودة للاندماج الكامل مع دولة إسرائيل" كما جاء في الرسالة؟ إنه تحميل للمشاركة الانتخابية معنى لا تستلزمه، ولا يمنح الموقعين تفويضًا لاختزال تطلعات مجتمع متعدد في مشروع اندماج غير محدد الشروط. بل إنه دعوة لاتخاذ مسار محدد اختارته القائمة العربية الموحدة ورئيسها السيد منصور عباس، هذا المسار الذي يفضي إلى أسرلة كاملة- وضع شروطها آيزنكوت نفسه!

وعندما يقترح الموقعون اللقاء بآيزنكوت "لعرض تصورنا وتطلعنا إلى خطوة تاريخية من الشراكة والمسؤولية المشتركة"، فهل تصورات كل منهم مشتركة فيما بينهم؟ وهل ناقشوها وحددوها؟ وهم الذين يبدأون الرسالة بوصفها رسالة شخصية بمبادرة شخصية. وبأي تفويض ينتقل أصحاب المبادرة من التعبير عن رأيهم الشخصي إلى تحديد تطلعات الجمهور العربي، وعرض شراكة سياسية باسمه؟ من حق الموقعين اقتراح الشراكة التي يريدونها، شريطة أن يقدموها بوصفها خيارهم، وأن يتحملوا مسؤولية الدفاع عن شروطها ومضمونها.

وإذا ما كانت الرسالة من "منطلق الشعور بالواجب المدني والمهني..."، فهل استشاروا قبل إرسالها الهيئات التمثيلية للجماهير العربية الفلسطينية؟ ألا يتطلب "الواجب المدني" هذا؟

وفي حين تجعل الرسالة نجاح التعاون بين الأطباء العرب واليهود نموذجًا لمستقبل الدولة، فإنها تبني هذا النجاح على العلاقة المهنية على واجب رعاية الإنسان؛ أما في السياسة فالمطلوب الاتفاق على غايات السلطة وحدود استخدامها. ويأتي الحديث عن "المسؤولية المشتركة"، و" الألم وانعدام الثقة" لتضع الرسالة خارج منطق السياسة في دولة تعرف نفسها بـ"دولة اليهود".

وعليه، تغيب عن الرسالة الهوية الفلسطينية للمواطنين العرب، فتظهر جماعيتهم من خلال كفاءتهم المهنية، ورغبتهم في "الإسهام في نجاح الدولة". وإذ يبنون على المشاركة الواسعة لهذه الجماهير في الانتخابات، فإنهم يهملون كون المشاركة السياسية والتصويت الواسع لهؤلاء المواطنين ما كانا ليكونا لولا الشعور بالخطر الداهم على وجودهم وهويتهم الوطنية.

ولا تكمن المشكلة في مخاطبة سياسي إسرائيلي، أو المطالبة بالمشاركة في الحكم؛ فكلاهما قد يكون أداةً للنضال من أجل الحقوق والتمكين المجتمعي. بيد أن المشكلة أن الرسالة تطلب الاعتراف بالعرب شركاء في المشروع القائم، وهو مشروع صهيوني بامتياز، دون أن تجعل تغيير هذا المشروع أو مساءلته شرطًا للشراكة. ولهذا فإن الرسالة تصب في منطق الاندماج التابع الذي يمثله مشروع منصور عباس، ويتجلى في إثبات منفعة العرب للدولة مدخلًا لقبولهم السياسي، مع تنحية الأسئلة المتعلقة بطبيعتها وسياساتها وحقوق الشعب الفلسطيني.

وتقفز الرسالة عن معاناة الطبيب العربي في العيادة والمستشفى؛ من التنمر ومظاهر العنصرية والاعتداءات المتكررة عليه وعن التمييز في إمكانيات التشغيل ومجالات التخصص، أولم يكن من "واجبهم المهني" أن يذكروا هذا؟

ويبقى الغائب الأكبر في الرسالة هو هذه اللحظة، التي هي لحظة غزة، ولو على الأقل التطرق إلى معاناة المواطن الفلسطيني الصحية والغذائية في الصقيع والمطر، فضلًا عن ذكر الإبادة التي تواجهها غزة.

لا نستطيع أن نحمل الرسالة الكثير من النقد، ولكن عرضها كإنجاز أو مبادرة مجتمعية يحمل في طياته الكثير من الشعور بالخيبة.

إذن، ما الذي على الطبيب العربي أن يفعله؟

أن يتكلم من موقع معرفته ومسؤوليته، وأن يجعل من مكانته سندًا لحماية الحياة والدفاع عن الحقوق ومساءلة السلطة. ومن حقه أن يقترح اجتهاده السياسي، لكن عليه أن يدافع عنه باسمه، دون أن يحول مهنته إلى تفويض لتمثيل زملائه أو مجتمعه. وفي لحظة غزة، تبدأ المسؤولية المهنية بتسمية ما يهدد الحياة وشروط بقائها، وبمساندة المرضى والجوعى والطواقم الطبية والمهددين بالإبادة.

د. هشام روحانا أخصائي أمراض الحساسية والمناعة والطب الباطني.