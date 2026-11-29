يُغالب لبنان ملفين اثنين لا بد من انتظار ردود الفعل عليهما. فقرار إحالة ملف متفجرات حزب الله إلى المجلس العدلي متّخذ على المستوى السياسي، لكنه ينتظر التوقيت المناسب لإقراره. أما قرار اعتماد اتفاق الإطار في مجلس الأمن، فهو أيضًا متّخذ، ولا يزال ينتظر التوقيت المناسب. وما يراقبه الجميع هو ردّة فعل حزب الله على الخطوتين، خصوصًا أن الحزب أوصل رسائل تحذير من الإقدام عليهما. والهدف من الإصرار على المجلس العدلي أنه يختص بمحاكمة التنظيمات؛ أي محاكمة الحزب ككل على مسؤوليته عن تهريب المتفجرات ومخالفة قرار الدولة اللبنانية، لذلك لا يُراد أن يبقى الملف في عهدة المحكمة العسكرية التي تختص بمحاكمة الأفراد.

المجلس العدلي على طاولة الحكومة

يوم الثلاثاء المقبل، سيُدرج بند الإحالة إلى المجلس العدلي على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء، ولا بد من رصد ردود الفعل، علمًا أن هناك محاولات لدى الرؤساء لتأجيل البتّ بهذا القرار إلى ما بعد عطلة الأعياد، كي لا تعكّرها أي توترات سياسية أو داخلية. كذلك، فإن التحقيقات في خلية حزب الله في البترون مستمرة، ولا تراجع عنها، وفق مصادر متابعة، لأن التحقيق يتركز على تشكيل مجموعات وخلايا لها مهام أمنية، وهي الوجهة التي تسلكها التحقيقات. وهذا كله يعني ممارسة المزيد من الضغوط السياسية والقضائية على حزب الله. وتلك الضغوط لا تنفصل عن ضغوط دولية ومُهَل مُنحت للدولة اللبنانية لإثبات جديتها في تطبيق قراراتها وإجراءاتها، وعدم التساهل والتمييع.

17 كانون الأول: القرار أو الفراغ

على مقلب آخر، تسلّم لبنان صيغة المسودة التي أعدّتها فرنسا لاعتمادها مشروعَ قرار يصدر عن مجلس الأمن لمرحلة ما بعد اليونيفيل. وسيكون السابع عشر من كانون الأول المقبل المهلة النهائية لإصدار القرار. وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق على صيغته، سيكون لبنان في مواجهة فراغ سيدفع حكمًا إلى ما تريده الولايات المتحدة الأميركية، وهو التنسيق المباشر بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي، وهذا ما يرفع منسوب المخاطر.

في هذا السياق، تشير المصادر المتابعة إلى وجود احتمالين: الأول أن تتمكن الدول المعنية من الاتفاق مع لبنان على صيغة قرار كامل يدمج اتفاق الإطار بالقرار 1701، ويجري بموجبه تمديد مهام اليونيفيل ستة أشهر قابلة للتمديد، ويشمل اختيار آلية للتحقق من عمليات سحب السلاح. أما الاحتمال الثاني، في حال عدم التوصل إلى اتفاق بشأن القرار، فهو إصدار قرار جزئي يقتصر على تمديد مهمة اليونيفيل بمهام محدودة لستة أشهر، على أن يُعمل خلال هذه الفترة على التوصل إلى صيغة القرار النهائي.

وبحسب المعلومات، فإن مهام اليونيفيل سترتكز على إحياء الآلية الثلاثية التي كان يجتمع فيها الجيش اللبناني بالجيش الإسرائيلي، إضافة إلى استكمال مهامها في إعداد التقارير، والتحقق من إزالة الألغام، وتقديم المساعدات الإنسانية للناس. كما أن نص القرار الذي يجري العمل عليه يرتكز على نقطة أساسية تتضمن الترحيب باتفاق الإطار الثلاثي، والمساهمة في تطبيق القرار 1701.

واشنطن تتشدد.. وبكين تدخل على الخط

لا تخفي المصادر المتابعة وجود اختلاف دولي حول القرار ومضمونه. فالولايات المتحدة لا تزال ترفض إعطاء موافقة نهائية على التمديد لليونيفيل، وتتمسك باتفاق الإطار مرتكزًا أساسيًا لأي قرار سيصدر. كما أن هناك نيّات لإصدار القرار تحت الفصل السابع، وفي حال اعتماد الفصل السادس، فلا بد أن يتضمن النص صيغة حازمة وواضحة وملزمة للدولة اللبنانية في تنفيذ بنوده ومندرجاته.

في مقابل هذا الموقف الأميركي المتشدد، والمساعي الفرنسية لتقريب وجهات النظر، تبدو الصين بصدد الاستعداد للعب دور أيضًا، إذ إن المندوب الصيني في مجلس الأمن الدولي أبلغ الدول المعنية بأنه لا يمكن إلزام أعضاء المجلس باتخاذ قرار خلال فترة زمنية قصيرة، وأنه يجب الإفساح في المجال لمناقشة أي قرار، ومنح النقاش الوقت الكافي للوصول إلى توافق. وموقف الصين هذا يعني أن بكين تريد دخول حلبة التفاوض والتأثير في مضمون القرار الذي سيصدر، بينما تبقى الخشية اللبنانية من احتمال الوصول إلى لحظة الفراغ، وهو ما يسعى لبنان إلى تجنّبه.

* منير الربيع؛ رئيس تحرير "جريدة المدن".