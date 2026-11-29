لم تكن حرب الإبادة التي شنّتها إسرائيل، وجرائم الحرب الأخرى التي ارتكبتها، السبب الوحيد لما يشهده العالم من تعاظم عزلتها وعزلة الحركة الصهيونية من ورائها. فالجرائم التي ارتكبت وما زالت ترتكب، سواءً في غزّة أو الضفة الغربية بما فيها القدس، أو الداخل الفلسطيني أو على الأراضي اللبنانية والسورية، كانت بمثابة الكاشف الذي أزاح الستار أخيرًا عن السردية الحقيقية للسلوك العدواني الإسرائيلي، و"القشة التي قصمت ظهر البعير"، بعد أكثر من مئة عام من التضليل والتزوير وادّعاء صفة الضحية، وتشويه التاريخ وسوء استعمال الأساطير الدينية المشوهة.

ما اتضح، إضافة إلى خرق كل القوانين والأعراف الدولية والإنسانية وحقوق الانسان، أنّ الحركة الصهيونية تكوّنت ونشأت في حضن قوى الاستعمار القديم، والإمبريالية الجديدة وبدعمهما، لتكون المشروع الاستعماري الاستيطاني الإحلالي الأخير في تاريخ البشرية.

وبقيادة نتنياهو المثابرة، تحوّلت إسرائيل إلى حليف مصمّم للقوى الرجعية والعنصرية والفاشية، وإلى شريك لأنظمة ديكتاتورية ممعنة في نهب ثروات شعوبها بالتحالف مع احتكارات وكارتيلات رأسمالية متوحشة. إذ ما الذي يجمع إسرائيل والحركة الصهيونية مع إدارة ترامب في عدائها المهاجرين، والقوى التقدّمية، والحركات الشبابية في الجامعات وفي العدوان المشترك على إيران، بغرض تدمير مقدّرات كل دول الخليج والمحيط العربي، وفي تبنّيها الإسلاموفوبيا؟ وما الذي يجمع نتنياهو مع نظام مودي العنصري في الهند الذي كان مصدرًا أو ممرًّا لـ 24% من الأسلحة التي وصلت إلى إسرائيل خلال حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني؟ أو مع رئيس يميني عنصري متطرّف كرئيس الأرجنتين؟

في كل دولة من دول أمريكا اللاتينية وفي سلوفينيا وإسبانيا كانت الحركة الصهيونية وحكومة نتنياهو المحرض الأكبر ضد الأنظمة التقدمية التي تحاول تحرير شعوبها من نير الإمبريالية، وحماية ثرواتها من الهيمنة الأميركية، من الأرجنتين إلى كولومبيا إلى كوبا وإلى البرازيل التي صمد رئيسها لولا ورفاقه، ووضع حدًا لاندفاع موجة اليمين العنصري في أميركا اللاتينية.

وبالأسلوب نفسه، تكرّس الحركة واللوبي الصهيوني كل طاقاتهم ضد حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الذي قاد التحرّر من نظام الأبارتهايد، وتحشد إسرائيل مقدّراتها لتحريض الإنجيليين الجدد لقلب نظام الحكم في جنوب أفريقيا. والواقع أنّ كل حروب إسرائيل، وجرائم الحرب التي ارتكبتها والصناعة العسكرية التي أنشأتها صارت قاعدة ضخمة وشريكًا للمجمع العسكري الصناعي في افتعاله للحروب لتوفير ميادين تجارب للأسلحة، ولتصعيد الإنفاق العسكري في العالم بأسره، لسلب أموال الشعوب ووضع معظمها في جيوب أباطرة الصناعات العسكرية والاستخباريّة والتكنولوجية في كل العالم.

لم ينتبه كثيرون في ستينيّات القرن الماضي لتأييد إسرائيل للحرب على فيتنام، ولا لزيارات وزير جيش الاحتلال في حينه، موشيه دايان، للاستفادة من خبرات الجيش الأميركي هناك في التخطيط لعدوان الخامس من حزيران 1967.

ولكنّ شعوب العالم يقظة اليوم تجاه كل ما يجري حولها، وهي ترى وتسمع عبر وسائط الاتصال الاجتماعي، تحالف الحركة الصهيونية مع من يتآمرون على حقوقها ومصالحها. من افتعال الانشقاقات في السودان إلى تقسيم الصومال، إلى التآمر مع أثيوبيا على مياه النيل، إلى افتعال المشاكل لتركيا إلى احتلال أراضي سورية ولبنان إلى حرب الاغتيالات التي تنفذها.

وعندما يرى فقراء العالم وكادحوه قادة الحركة الصهيونية يتحالفون مع مصّاصي دمائهم، وسارقي ثرواتهم، ومدمري ديمقراطياتهم فإنهم سيقفون بالطبع ضد تلك الحركة، وسيتضامنون مع ضحيتها الكبرى؛ الشعب الفلسطيني.

وعندما تطلع حركات حماية البيئة ومقاومة تلوثها، على تفاصيل أكبر جريمة بيئية في عصرنا في قطاع غزّة، والتي وصفتها منظمة أكسفام الدولية بدقّة في تقريرها أخيرًا، فإنها ستقف بطبيعة الأشياء، وبحكم مبادئها، ضدّ إسرائيل واللوبي الصهيوني. وعندما يعرف أنصار مقاومة التلوث النووي أنّ إسرائيل من أكبر مالكي السلاح النووي والكيماوي والبيولوجي، فإنهم لن يستطيعوا إغماض أعينهم عمّا تفعله إسرائيل.

المحرّك الرئيس لحركات المقاطعة والتضامن مع الشعب الفلسطيني ليس التضامن الأخلاقي مع معاناة الشعب الفلسطيني فحسب، بل لأنّ المشاركين فيها يدافعون عن مصالحهم الخاصة أيضًا، بوقوفهم ضد ائتلاف قوى رجعية عنصرية متخلفة، وإمبريالية متسلطة. ولذلك كل ملايين نتنياهو التي وظفها لتشويه السردية الإعلامية وضرب حركة التضامن مع الشعب الفلسطيني لن تغيّر شيئًا. هناك قوى مع الحركة الصاعدة للتاريخ الإنساني، وهناك قوى مضادّة حليفة للاستغلال والرجعية والعنصرية تعمل ضد مصالح الشعوب. ولا يمكن لهذَين النقيضَين أن يجتمعا.

وليس غريبًا أنّ فلسطين، كما تنبأ نيلسون مانديلا، صارت قضية الإنسانية الأولى في عصرنا، لأنّها صارت تكثّف وتجسّد قيم الحرية والعدالة وصراع الخير مع الشر في كل مكان.

* نُشِر المقال في موقع "العربي الجديد".