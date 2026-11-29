تتجه أنظار الإسرائيليين إلى ما سيسفر عنه اجتماع آيزنكوت ونتنياهو في (الكرياه) الذي جرى صباح هذا اليوم. والذي كان مقررًا عقده في فندق في هرتسليا، ثم نُقل إلى الكرياه ليكتسب طابعًا أقرب إلى الأمني، و"الخطر المحدق" الذي يتحدث عنه نتنياهو من جهة إيران. ويبدو هذا الاجتماع بعد إعلان نتنياهو عن استعداده للقبول بآيزنكوت رئيسا للحكومة قبله في عملية التبادل، وكأنه تحذير أخير بأنه قد يدخل في مواجهة عسكرية مع إيران لخلط الأوراق، وإنقاذ نفسه من أن يكون مجرد عضو كنيست معارض.

والحقيقة أن كل متابع للشأن السياسي في الشرق الأوسط لا بد وأن يهمه ما سيسفر عنه هذا الاجتماع، إذ هناك ترقب محلي وإقليمي لجميع أولئك الذين باتوا يرون في نتنياهو وحكومته المتطرفة المنتهية كابوسًا محليًّا وإقليميًّا، حتى لدى أصدقاء إسرائيل الذين ضاقوا ذرعًا بها.

ولا شك في أن الجماهير العربية التي أرسلت تسعة عشر نائبًا إلى الكنيست تأمل بأن يفشل نتنياهو في مهمته، وأن تنطوي صفحته وصفحة حليفه بن غفير على الأقل في الدورة الحالية للكنيست، وبعدها فليكن لكل حادث حديث.

وقبل هذا اللقاء بيوم واحد ألقى نتنياهو بأوراقه الثقيلة لإحباط ولادة ما يسمى حكومة "التغيير"، عندما أعلن موافقته على أن يكون آيزنكوت رئيسًا للحكومة قبله، ولكن هنالك إجماع بأنها محاولة أخيرة لضرب إسفين بين آيزنكوت وحلفائه الذين كان شعارهم الأساسي في الانتخابات هو التغيير.

نتنياهو جمع بين التصعيد العسكري المتواصل مع إيران، والحديث عن خطر وجودي وعن أسلحة كيماوية، وحديث "مقربين من ترامب" عن قنبلة نووية قذرة لاغتيال مسؤولين أميركيين، والضغط عليه لاستئناف الحرب على إيران بهدف إرغام آيزنكوت ومعسكره على حكومة وحدة وطنية في ظل الوضع الأمني الخاص والمصيري.

وإضافة إلى ورقة إيران، لم تتوقف ورقة التحريض على الأحزاب العربية في الكنيست ووصفها بـ"الداعمة للإرهاب"، كسلاح ضغط مزدوج لدفع آيزنكوت نحو "حكومة وحدة" تضمن لنتنياهو البقاء في السلطة وفي دائرة القرار، وتحول دون إقصائه.

وأمام هذا الواقع، أعاد نتنياهو تفعيل إستراتيجيته المعهودة بربط مصيره الشخصي بالأمن القومي لإسرائيل، متهمًا آيزنكوت في تصريحات سابقة بالتقليل من خطورة التهديد الإيراني، ومشددًا في خطاباته المتكررة على ضرورة "إزالة التهديد الإيراني إلى الأبد"، ومواجهة "جسامة الخطر الوجودي" في ظل التوترات الإقليمية الراهنة.

ولإضفاء طابع الجدية القصوى والخطورة على الأمر، قدّم نتنياهو تنازلا تكتيكيًّا بإعلانه الموافقة على أن يتولى آيزنكوت رئاسة حكومة الوحدة أولًا بنظام التناوب، على أن يكون هو رئيسًا بديلًا لرئيس الحكومة. وأرفق هذا العرض بحملة تحريض شرسة ضد حكومة بديلة تعتمد على أصوات النواب العرب، محذّرًا من أن قيام حكومة تستند إلى الأحزاب العربية في ذروة التصعيد مع طهران يعني "استيلاء عناصر معادية على الدولة، وإقامة دولة فلسطينية تحت رعاية إيران"، وذلك في محاولة لإحراج آيزنكوت وأحزاب اليمين في معسكره أمام الرأي العام الإسرائيلي. وفي الواقع فإنه يهدد بإعلان حرب في حال أعلن آيزنكوت تشكيل حكومة معتمدة على العرب.

وفي المقابل، يتعامل غادي آيزنكوت ببرود وحذر شديدين مع محاولات الابتزاز الأمني والسياسي، وهو متأكد من أن عرض نتنياهو ليس سوى مناورة لكسب الوقت وتفكيك معسكر "التغيير"، ودفع البلاد نحو انتخابات جديدة.

وترجح مجمل المعطيات الميدانية والسياسية أن جولة التفاوض بين الطرفين لن تفضي إلى "حكومة وحدة"، بل تندرج في إطار إدارة الرأي العام الإسرائيلي قبل الحسم النهائي، فكل طرف يريد أن يظهر حرصه على الوحدة.

فمن جانبه، يسعى آيزنكوت من خلال هذا اللقاء إلى إثبات أن نتنياهو غير مستعد للتخلي عن حلفائه المتشددين وهم الحريديم وبن غفير، وهو ما يمنحه الغطاء الشعبي الكافي للإعلان عن تشكيل حكومة "التغيير". وهكذا، تبدو ورقتا التصعيد مع إيران والتحريض على العرب في الكنيست عاجزتين هذه المرة أمام إصرار معسكر "التغيير" على إنهاء عهد نتنياهو السياسي، وعلى الأرجح أن آيزنكوت قرر الإعلان عن قدرته على تشكيل حكومة جديدة، ولكنه "لاحق العيّار لباب الدار"، وكي يبرئ ذمته أمام الجمهور.

ويدرك آيزنكوت أن إعادة الانتخابات تعني تشتت معسكر "التغيير"، وعودة نتنياهو بفارق كبير إلى السلطة بعد أن يرتب صفوفه، وإنقاذ أصوات كانت قد احترقت من معسكره.

وآيزنكوت لن يكرر تجربة بيني غانتس الذي اختفى نهائيًّا عن الساحة السياسية، ويبدو أنه سيتجه إلى الإعلان عن نجاحه في تشكيل حكومة برئاسته ومن المعسكر الذي يقوده، وهذا يعني فشل نتنياهو في إفشاله، وهذا ليس نهاية المطاف، فما زال أمام نتنياهو الكثير من الأرانب ليخرجها، وبحجة الخطر الإيراني وخطر العرب "داعمي الإرهاب"، وإضافة إلى جمهوره القابل للتحريض وإشعال المزيد من الحرائق.