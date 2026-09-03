بالرغم من أن الانتخابات الإسرائيلية تجري، ربما للمرة الأولى، في غمرة خوض إسرائيل حربًا طويلة مفتوحة على عدة جبهات، فإن الموضوع السياسي-الأمني، الذي تقف في محوره القضية الفلسطينية، لا يحظى تقريبًا بأي نصيب في الجدل الذي تدور حوله المعركة الانتخابية، حيث يحتل النقاش حول طبيعة الدولة ومسألة الدين والدولة ودور القضاء وحدود الديمقراطية المساحة الأساسية.

جدير بالذكر أن هذا "الصراع" انفجر في الشارع الإسرائيلي قبل السابع من أكتوبر، وخفتت حدته في خضم حرب الإبادة على غزة وامتداداتها إلى الجبهات الأخرى، دون أن يشكل عائقًا أمام وحدة الأحزاب السياسية الإسرائيلية، من يمينها إلى ما تبقى من يسار صهيوني، خلف حكومة "الوحدة الوطنية" التي تشكلت في بداياتها، ثم خلف حكومة نتنياهو-بن غفير-سموتريتش، في حربها اللامنتهية والممتدة من النقب وحتى إيران.

لم يقف أي من أحزاب المعارضة التي تخوض الانتخابات ضد أي عملية من عمليات الإبادة الجارية في غزة منذ ثلاث سنوات، ولا يطالب أي منها بالانسحاب من الأراضي اللبنانية أو السورية التي احتلتها إسرائيل، كما أن هذه الأحزاب لا تدين بصوت عالٍ "بوغرومات" المستوطنين التي تُنفذ بدعم وحراسة الجيش في الضفة الغربية، وحتى إنها لا تتصدى لسياسات تهميش السلطة الفلسطينية ومحاولات تقويضها على طريق ضم الضفة الغربية.

فقد حظيت كل هذه الممارسات، بما فيها ما يطال الفلسطينيين في الداخل من قمع الحريات وتكميم الأفواه ومصادرة الحيز الديمقراطي وانفلات شرطة بن غفير، بإجماع إسرائيلي من الحائط إلى الحائط، كما يقولون. ورغم مرور ثلاث سنوات من الحرب، لا تطرح أحزاب المعارضة أي حلول سياسية توحي بانسحاب من أراضٍ محتلة أو اعتراف بأدنى حقوق للشعب الفلسطيني.

من هنا نستطيع أن نستنتج أن الاختلاف بين ائتلاف نتنياهو ومعسكر المعارضة في سياق التعامل مع الفلسطينيين والعرب ربما يقتصر على الأسلوب فقط، دون أن يمس جوهر الموضوع، وأن بناء الكثير من الأوهام على هذا المعسكر لن يجعلنا نحصد سوى خيبة أمل كبيرة، مثلما حدث مع حكومة بينيت-لبيد التي، وبرغم دعم منصور عباس لها، أعلنت الحرب على النقب، معقل القائمة العربية الموحدة الرئيسي، كما أنها لم تتزحزح مليمترًا واحدًا عن سياسة سابقتها في تطبيق قانون "كيمنتس" وهدم البيوت العربية وقانون "القومية" في أولوية الاستيطان اليهودي، هذا إذا ما أخرجنا الموضوع الفلسطيني من حساباتنا.

وتطبيقًا لمثلنا الشعبي "رضينا بالهم والهم ما رضي فينا"، فتكفي الإشارة إلى ممارسات أييلت شكيد، شريكة بينيت، التي فتحت الحرب على النقب بإعلانها عن إقامة 12 مستوطنة على الأراضي العربية، ودفعت بجرافات "الكيرن كييمت" لتحريش مساحات واسعة هناك، لاستفزاز العرب وتحدي شريكها منصور عباس. ورغم "تفلتات" مازن غنايم وغيداء ريناوي، فإن الذي أسقط حكومة بينيت-لبيد هو انسحاب عيديت سيلمان وعميحاي شيكلي، العضوين في حزب بينيت، واللذين جرى مكافأتهما لاحقًا بتقلد مناصب وزارية في حكومة نتنياهو.

واليوم، عندما تتحدث مع أي طفل في إسرائيل يقول لك إن ما بعد السابع من أكتوبر ليس ما قبل السابع من أكتوبر، تتعزز القناعة لدى الأحزاب الصهيونية بضرورة أن تكون حكومة صهيونية خالصة، وألا يتم الاعتماد بأي شكل من الأشكال على أصوات العرب، حتى ولو تجرد هؤلاء من هويتهم وانتمائهم وعروبتهم وإسلامهم، واعترفوا بالدولة اليهودية وأيدوا الخدمة المدنية وشككوا بالإبادة وأنكروا النكبة.

وإذا ما اعتقد عباس أن التحالف مع سيغالوفيتش سيؤهله أو يمنحه شهادة "كشير"، فهو مخطئ، لسببين: الأول أن من منحه هذا التأهيل في المرة السابقة هو نتنياهو نفسه، الذي أراد ضمه إلى ائتلافه ثم جوبه بسموتريتش الواقع على يمينه، وهو ما يعني أن شهادة "كشير" يجب أن تصدر عن الأكثر يمينية. والسبب الثاني أن توجهات أمثال هؤلاء "الوطنيين الإسرائيليين" تجنح دائمًا نحو "رتق التمزقات الداخلية" والحفاظ على "وحدة الشعب". هكذا فعل غانتس عندما نال توصية المشتركة وهرع لإقامة حكومة مشتركة مع نتنياهو، وهكذا فعلا هو وآيزنكوت عندما انضما إلى حكومة الطوارئ، وهذا ما فعله بيرس أيضًا عندما فضل السقوط في الانتخابات بعد مقتل رابين على إجرائها في أجواء الانقسام الداخلي الحاد الذي ساد إسرائيل حينها.

إسرائيل بعد نتنياهو تتجه نحو حكومة وحدة ائتلافية؛ لأنها تحتاجها لترتيب أوضاعها الداخلية والخارجية، ومن يستطيع الخروج على هذا الخيار هو معسكر اليمين الديني الاستيطاني بقيادة نتنياهو فقط؛ لأنه يمتلك، أو هو يعتقد أنه يمتلك، القوة الأخلاقية لفعل ذلك. أما من يخافون حتى تعريف أنفسهم باليسار، حتى لو كان اعتباطًا، فلن يجرؤوا على الخروج على هذا الخيار، خاصة إذا ما ارتبط بالاعتماد على أصوات العرب.