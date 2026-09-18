* نُشِرت المقالة في "مجلّة الدراسات الفلسطينية" - العدد 148 خريف 2026.

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مقدمة

تضج وسائل الإعلام الإسرائيلية خلال فترات الانتخابات البرلمانية باستطلاعات للرأي العام عن قوة الأحزاب المتنافسة، لكن ما مدى صدقية هذه الاستطلاعات في مجتمع يعيش استقطابا سياسيا في العقدين الأخيرين يمتد إلى وسائل الإعلام وحتى شركات الاستطلاعات، إذ تختلف نتائج الاستطلاعات أو قد تتناقض حسب الميول السياسية لوسيلة الإعلام، ما يثير الشكوك بمنهجيتها وفي العينات التمثيلية التي تُستطلع، وخصوصًا أن معظمها يجري بواسطة الإنترنت وليس عبر الهاتف كما كان متبعًا. فقد أخفقت الاستطلاعات في السنوات الأخيرة في توقع النتائج الحقيقية للانتخابات، لكن ذلك لم يقلل من تأثيرها على الناخبين رغم أن أكثر من نصف المجتمع الإسرائيلي يشكك في هذه الاستطلاعات.

بن - غوريون، مؤسس أول مركز استطلاعات ومسوح اجتماعية

تعود صناعة استطلاعات الرأي في إسرائيل إلى ما قبل إعلان تأسيس الدولة، ويقول أحد مؤسسي شركات الاستطلاعات الرائدة، إسحق كاتس، في كتاب "شعب الاستطلاع"، إن دافيد بن - غوريون كان أول مؤسس مركز استطلاعات إسرائيلي، وهو الذي دفع إلى إجراء مسح اجتماعي لليهود في فلسطين في أربعينيات القرن الماضي، واعتمد في رسم سياساته على معطيات كمية، وقد أسس مركز أبحاث واستطلاعات في منظمة "الهستدروت العامة للعمال العبريين في أرض إسرائيل". وتعود أولى استمارات استطلاع أو مسح اجتماعي أعدها بن - غوريون إلى سنة 1930 تحت عنوان "أسئلة لاستيضاح واقع العمال"، وشمل بيانات مثل التفاصيل الشخصية والسن، والحالة الاجتماعية وعدد الأبناء، ومكان الولادة وسنة الهجرة، ومكان العمل وقيمة الراتب، وغيرها من الأسئلة عن كيفية توزيع مصروفات الأسرة على الغذاء، أو إيجار الشقة، واشتراكات الصحف، والتعليم، والديون المتراكمة، والضرائب، والعديد من التفاصيل الدقيقة عن مكان السكن وعدد الغرف، وصولًا إلى تفاصيل عن أنماط القراءة والثقافة. كما تطرقت أسئلة أخرى إلى مواضيع سياسية وأيديولوجية بحسب كاتس، مثل هل المستجوب مشترك في صحيفة "دافار" أو صحيفة حزبية أخرى، هل ينتمي لمنظمة عمالية مثل "هبوعيل" أو "مكابي"، وإلى أي حزب ينتمي[1].

سعى بن - غوريون لاستطلاع ومسح مكونات وتطلعات المجتمع اليهودي في فلسطين لتحديد احتياجاته والتعرف إلى مواقفه السياسية وسلوكه وتطلعاته الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية. واستخدم هذه البيانات الكمية لرسم سياساته، ولكن أيضا لمعرفة كيفية التأثير في المجتمع اليهودي لترسيخ قيادته إلى جانب تحقيق الأهداف الأيديولوجية لحركة "ماباي".

وسبق مركز الاستطلاعات والمسوح المذكور تأسيس قسم للإحصاء في الهستدروت العامة في سنة 1923، إذ أجرت هذه المنظمة مسحًا لواقع العمال اليهود في فلسطين لأول مرة في سنة 1922، قبل تأسيس قسم الإحصاء، وتمكنت من مسح وتسجيل 16,600 عامل يهودي في قاعدة البيانات حينها.

استغل بن - غوريون قاعدة البيانات التي أسسها عن المجتمع الصهيوني منذ ما قبل قيام إسرائيل، ووظفها لرسم السياسات الصهيونية واستطلاع تطلعات وطموحات "الشعب" ولترسيخ زعامته، والأكثر أهمية، لفرض الهيمنة الأيديولوجية لحزب "ماباي" على مجتمع المهاجرين، من خلال تحويل قاعدة البيانات الناتجة عن الاستطلاعات والمسوح إلى ما يشبه أداة / مادة استخبارية تساعد القائد على اختيار خطواته المقبلة واستشراف المستقبل لتحقيق أهدافه، سواء الجماعية أو الفردية، والانتخابية، والأيديولوجية والاقتصادية وغيرها.

صناعة الاستطلاعات الانتخابية

تحولت استطلاعات الرأي العام في إسرائيل إلى صناعة مربحة جدًا، وخصوصًا في فترة الانتخابات البلدية والبرلمانية. وتنشط في إسرائيل شركات استطلاعات عديدة، لكن لا يوجد مصدر يحصي عددها، إلا أن مراجعة الاستطلاعات عشية الانتخابات للكنيست الـ 25 في سنة 2022 تظهر أن نحو 15 وسيلة إعلام إسرائيلية نشرت استطلاعات انتخابية أجرتها 9 شركات استطلاعات مركزية، وهي شركات تجارية، إلى جانب عدد قليل من مراكز الاستطلاعات التي تتبع مراكز بحثية أكاديمية. مثل مركز الاستطلاعات في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية.

وتقدم شركات الاستطلاعات خدمات مسح واستطلاع للقطاع الخاص، أي استطلاعات سوق عن منتوجات تجارية أو أنماط الاستهلاك، ولا يقتصر نشاطها في استطلاعات الرأي السياسية والانتخابية.

ويشكك أكثر من نصف الإسرائيليين في مصداقية استطلاعات الرأي، إذ قال ثلثا المُستَطلعين في استطلاع لجامعة تل أبيب في سنة 2003 إنهم لا يثقون في الاستطلاعات. وفي استطلاع لاحق في العام 2017 عشية انتخابات الكنيست الـ21 قال 51,5% من الإسرائيليين إنهم لا يثقون بالاستطلاعات في مقابل 41,8% قالوا إنهم يثقون بها، وفق استطلاع أجراه المعهد الإسرائيلي للديمقراطية حينها.

وعلى الرغم من هذه النسب المرتفعة من التشكيك، تظل الاستطلاعات التي تنشرها وسائل الإعلام في فترات الانتخابات هي الأكثر أثرا ورواجا، وتساهم إلى حد كبير في تشكيل الانطباعات السياسية للمصوتين، بل أنها تحولت إلى وسيلة ترفيهية في قنوات التلفزة، رغم أنها أخفقت أكثر مرة في توقع نتائج الانتخابات الحقيقية، بل كانت معاكسة كليًا.[2]

نكسة الاستطلاعات في انتخابات الكنيست في سنة 2015

إخفاق شركات الاستطلاعات في توقع النتائج الحقيقية للانتخابات ليست محصورة بإسرائيل، بل ظاهرة معروفة في المجتمعات الغربية، مثل إخفاقها في توقع فوز دونالد ترامب على كاميلا هاريس في الانتخابات الأميركية في سنة 2022، أو توقع التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بركسيت).

وتعتبر انتخابات الكنيست في سنة 2015 أكبر مثال على إخفاق استطلاعات الرأي على توقع النتائج. فطيلة الفترة التي سبقت الانتخابات، منحت الاستطلاعات "المعسكر الصهيوني" بقيادة إسحق هرتسوغ (حزب العمل وحلفاء) 26 مقعدًا، فيما منحت حزب الليكود الحاكم بقيادة بنيامين نتنياهو 22 مقعدًا فقط. وأتت النتائج الحقيقية للانتخابات مخالفة تماما، إذ تقدم الليكود النتائج وحصل على 30 مقعدًا، وحصل "المعسكر الصهيوني" على 24 مقعدًا فقط، أي أن الاستطلاعات أخطأت في تقدير 8 مقاعد لصالح الليكود.

وقد فتحت هذه الانتخابات وفشل الاستطلاعات في توقع النتائج نقاشًا واسعًا بشأن المنهجية التي تتبعها شركات الاستطلاعات، وإذا ما كانت العينة المُستطلعة تمثل الشرائح كافة في المجتمع الإسرائيلي، وهي عديدة ومركبة، كما زعمت بعض شركات الاستطلاع أن مصوتي الليكود ضللوا المستطلعين[3].

إلا أن الإخفاق تكرر في آخر انتخابات للكنيست، في سنة 2022، حين منحت القناة 12 في استطلاعاتها ائتلاف نتنياهو 60 مقعدًا فيما حقق في الانتخابات 64 مقعدًا، أي أن استطلاع القناة الأكثر مشاهدة في إسرائيل أخفق في توقع 4 مقاعد لمصلحة ائتلاف نتنياهو.

وكتب أحد الباحثين في الإحصاء في إحدى شركات الهايتك الإسرائيلية أن توقع نتائج الانتخابات البرلمانية هو أمر صعب للغاية، لأن أمام الناخب الإسرائيلي خيارات انتخابية عديدة، ومعظم الناخبين يحتارون حتى اللحظة الأخيرة بين التصويت لإحدى قائمتين مفضلتين، بالإضافة إلى أن نسبة كبيرة من الناخبين يقررون في اللحظة الأخيرة، أي في الطريق إلى صناديق الاقتراع أو لحظة الاقتراع، لمن سيصوتون. وعامل منهجي مهم ومؤثر جدًا، هو رفع نسبة الحسم في الانتخابات الذي صعب عملية توقع توزيع المقاعد في الاستطلاعات التي تظهر على قنوات التلفزة.

لذلك، تعتبر استطلاعات الرأي الانتخابية في إسرائيل صحيحة حتى ساعة إجرائها ونشرها، ولا تعكس إلى حد كبير النتائج الحقيقية للانتخابات، فلا توجد طريقة علمية لتوقع النتائج النهائية عبر استطلاعات الرأي، وخصوصًا في مجتمع مثل المجتمع في إسرائيل. فحسب تقدير موقف عن الاستطلاعات الانتخابية نشره المعهد الإسرائيلي للديمقراطية في مطلع سنة 2015، فإن ارتفاعًا كبيرًا لوحظ في العقدين الأخيرين لشريحة واسعة ترفض التعاون مع المستطلعين، وهي ظاهرة منتشرة عالميًا وليس حصرًا على إسرائيل، وذلك إما للزيادة في عدد شركات الاستطلاعات وكثافتها، ولا سيما في فترة الانتخابات، أو بسبب ارتفاع عدد الرافضين لاستقبال المستطلعين في منازلهم أو الرد على أسئلة من طرف مجهول هاتفيًا.[4]

وتزداد الإشكالية في المجتمع الإسرائيلي بأن شرائح واسعة منه، كما ذُكر، ترفض التعامل مع شركات الاستطلاعات، أو يصعب الوصول والتواصل إليهم، إما نتيجة صعوبات لغوية أو تقنية، فيشير تقدير الموقف المذكور إلى شريحتين يصعب رصدهما في الاستطلاعات، وهما اليهود المتزمتون دينيا – الحريديين، وكذلك المهاجرون من دول الاتحاد السوفياتي: الشريحة الأولى بسبب إشكالية تقنية هو الاتصال الهاتفي أو الإنترنت، والشريحة الثانية، أي المهاجرين من الاتحاد السوفياتي، بسبب صعوبات في اللغة أو شعور المستَطلعين بالجفاء والاغتراب تجاه شركات الاستطلاع.

أما الحلقة الأضعف في عينات استطلاعات الرأي، فهي عينة تمثيل المواطنين العرب، فمعظم شركات الاستطلاعات الإسرائيلية لا تملك عينية تمثيلية حقيقية للمجتمع العربي في إسرائيل، وتدعي هذه الشركات صعوبة التواصل مع أفراده إما لأسباب تقنية أو لانعدام الثقة بشركات الاستطلاعات أو التحدث لشخص مجهول.

استطلاعات عبر الإنترنت بدل الهاتف

تُجرى معظم استطلاعات الرأي بشأن الانتخابات القريبة التي تنشرها وسائل الإعلام الإسرائيلية، بواسطة الإنترنت، أي إرسال استبيان إلكتروني إلى آلاف المستطلعين، إلا أن نسبة قليلة منهم تتجاوب مع هذه الرسائل، لينتج بالمحصلة استطلاع يعتمد على نحو 500 – 600 شخص استجابوا للرسائل والاستبيان، فيما تتبع بعض شركات الاستطلاعات إجراء عشرات الاتصالات الهاتفية لضبط العينة لتكون تمثيلية بدرجة أكبر، وتحديدًا بين الشرائح المذكورة التي لا تتفاعل مع الاستطلاعات عبر الإنترنت، أو لا تستخدم الشبكة مطلقا مثل الحريديين.

ويجري اعتماد الاستطلاعات عبر الإنترنت لأسباب اقتصادية، فهي أقل تكلفة من الاستطلاعات الهاتفية أو الوجاهية، لكنها استطلاعات إشكالية جدًا، وخصوصًا أنها لا تعكس بالضرورة عينية تمثيلية لكافة شرائح المجتمع. وتُلزم لجنة الانتخابات المركزية شركات الاستطلاعات على تقديم استطلاعاتها المنشورة في وسائل الإعلام، مع تفاصيل الاستطلاعات والجهة التي طلبت إجراء الاستطلاع، وتنشرها اللجنة على موقعها. ومن مراجعة الاستطلاعات في موقع اللجنة يتبيّن أن معظم الاستطلاعات لصالح القنوات الإسرائيلية تعتمد أساسًا على استطلاعات الإنترنت بدل المكالمات الهاتفية، وهذا تحد كبير وإشكالي بالنسبة لمصداقية استطلاعات الإنترنت من حيث مدى دقة العينة التمثيلية، فهي لا تشمل تمثيلا جديا لكبار السن والحريديين والعرب.

تأثير الاستطلاعات على الناخب

ليس من المبالغة القول إن لاستطلاعات الرأي في وسائل الإعلام أثرًا لا يقل عن أثر الحملات الانتخابية الحزبية على الناخب، فقبل اسبوع من إجراء الانتخابات، تعرض قنوات التلفزة والصحف ومواقع الإنترنت ما لا يقل عن 4 أو 5 استطلاعات في فترة الانتخابات، ويجري تقديمها بشكل ملخص، من الرابح ومن الخاسر، من يتقدم ومن يتراجع، من الأنسب، مع إبراز "الأرقام الكبرى" في الاستطلاع بأسلوب دراماتيكي.

ولا تُعرض الاستطلاعات كمعطى منفصل عن السياق، بل توضع في سياق تحدده وسيلة الإعلام قبل عرض النتائج، مثل الترويج لـ "استطلاع دراماتيكي بعد قليل" أو "انقلاب لصالح المرشح الفلاني"، وما يرافق ذلك من أقوال المحللين الجالسين في الاستوديو أو المعلقين في الصحف. أي أن الاستطلاعات لا تعرض كمعطى قائم بذاته، بل تطرح في سياق سياسي أوسع، لتصبح المعطيات أداة بيد وسيلة الإعلام إما لافتعال الدراما والتشويق أو في خدمة التحليلات التي بطبعها منحازة لفكرة أو توجه يحمله المحلل ذاته.

ويقول معد استطلاعات حزب الليكود أفي دغاني عن أثر الاستطلاعات في وسائل الإعلام، في سنة 2019، إن "الحزب الثالث في الاستطلاعات من حيث حجمه في الانتخابات الأخيرة (2019) كان حزب 'لم أقرر بعد'، هناك 14% ممن قالوا ذلك، أي ما يوازي 17 مقعدًا."[5] بذلك، لم تعد الاستطلاعات مجرد أرقام ومعطيات لعينة تمثيلية.

وتقر وسائل الإعلام الإسرائيلية أن شركات الاستطلاعات تحولت إلى لاعب سياسي وليس مجرد شركات استطلاعات أو مراكز أبحاث، فإلى جانب عمل هذه الشركات مع وسائل الإعلام، فإنها تعمل بموازاة ذلك مع جهات سياسية مختلفة، قد تكون أحزابا وقوائم انتخابية أو جهات معنية بالانتخابات.

وتؤثر الاستطلاعات في سلوك الناخبين من خلال ما يسمى "التصويت الإستراتيجي"، أي أن ينتقل الناخب من التصويت لحزب صغير يؤيده إلى التصويت لحزب أكبر من المعسكر ذاته بعدما بينت الاستطلاعات أن الحزب الصغير ضمن عبور نسبة الحسم، او على العكس بانه لن يمر نسبة الحسم فيخشى الناخب حرق صوته سداء. ويعزو دغاني ذلك إلى إنه في إسرائيل أحزاب عديدة، والاستطلاعات تؤثر على الناخبين الإستراتيجيين، وهو ما ينعكس في نتيجة الانتخابات الحقيقية التي قد لا يتجاوز فيها الحزب الصغير نسبة الحسم بسبب انتقال ناخبيه إلى الحزب الأكبر في المعسكر.

"العقائدية بدل المنهجية"

يبرز تفاوت كبير في نتائج الاستطلاعات الانتخابية في قنوات التلفزة، بين تلك المؤيدة لبنيامين نتنياهو مثل القناة 14 التي تمنح ائتلافه الأغلبية لتشكيل الحكومة المقبلة (61 عضو كنيست)، وبين قنوات أخرى مثل 12 و13 التي تمنح غادي أيزنكوت الأغلبية فيما تمنح معسكر نتنياهو نحو 54 – 52 مقعدا فقط. ويُفسر ذلك عادة بعدم مصداقية القناة 14 وانحيازه لنتنياهو واليمين والمتطرف، وأن الشركة التي تجري الاستطلاعات لصالحها يديرها شلومو فيلبر الذي كان مقربًا من نتنياهو، وتحوّل إلى شاهد دولة في القضية المعروفة بـ"ملف 4000"، لكنه مع ذلك لا يزال مواليًا ويواجه اتهامات بأنه يمنح معسكر نتنياهو الأغلبية نتيجة التلاعب في العينة التمثيلية.

وبحسب مقال الباحث الإسرائيلي في العلوم الاجتماعية في صحيفة "كلكليست"، عيدو ليبرمان، فإن الاستطلاعات في إسرائيل تحولت إلى عرض ترفيهي في قنوات التلفزة، وبمثابة "ساتر دخاني" للواقع بدلًا أن تكون مرآة له، خصوصا في مجتمع مستقطب سياسيا بين معسكرين.[6] وكذلك حال وسائل الإعلام وشركات الاستطلاعات، التي تجبر معدي الاستطلاعات أن تظهر النتائج قريبة من توجهات جمهور القناة، وبذلك تتقدم الأيديولوجيا - العقيدة على المنهجية، وهذا ما قد يفسر التفاوت البارز في نتائج الاستطلاعات في قنوات التلفزة، كل حسب ميول القناة السياسية.

صناعة الإجماع القومي

تتجاوز الاستطلاعات الفترة الانتخابية، فتجري طيلة الوقت استطلاعات تتناول المواقف والتوجهات السياسية في غير فترات الانتخابات؛ وتحديدًا منذ 7 تشرين الأول / أكتوبر 2023، تُنشر استطلاعات دورية في هذا المجال، وأبرزها الاستطلاعات الشهرية التي يجريها معهد أبحاث الأمن القومي في جامعة تل أبيب، ويديره رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية (أمان) السابق، تامير هايمن، ويشمل ضباط رفيعين في الاحتياط. يسأل الاستطلاع الشهري (يُسمى "استطلاع الأمن القومي") الإسرائيليين عن مواقفهم في قضايا مختلفة، ويسأل عن مدى ثقة الإسرائيليين بمؤسسات الدولة المختلفة، من رئاسة الحكومة مرورا بالمؤسسات الأمنية وصولا للشرطة المدنية. ويتصدر الموساد والجيش والموساد قائمة الأكثر ثقة، فيما يتذيل القائمة رئيس الحكومة ووزير الأمن والحكومة. كما يتناول مدى الشعور بالأمن الشخصي، وعن التهديدات الخارجية وغيرها. أي أنه استطلاع مركب جدًا ونتائجه التي تنشر في موقع المعهد الإلكتروني عديدة ومركبة، إلا أن ما يقدم في الإعلام يكون عناوين معطيات مقتضبة، تؤكد أن المؤسسات الأمنية هي الأكثر ثقة ومحل إجماع الإسرائيليين، أو أن أغلبية الإسرائيليين تؤيد استئناف الحرب على إيران أو لبنان.

لا تكمن الإشكالية فقط في اختزال المعطيات بإعادة تأكيد مواقف الإجماع القومي في إسرائيل وتقديس المؤسسات الأمنية، بل أيضًا في أن تكرار مثل هذه الاستطلاعات شهريًا تحت مُسمى "استطلاع الأمن القومي" يوحي كأنها وثيقة أمنية رسمية وعلى المواطن الانصياع لها بتأييد موقف الأغلبية، كما أنها تؤطر للسياسي أو صانع القرار مدى المواقف التي بمقدوره التحرك داخلها كي لا يخسر سياسيًا أو انتخابيًا أو يخرج عن "الإجماع القومي". فمن المعروف أن المؤسسات الأمنية مقدسة بنظر الإسرائيليين ولا حاجة لاستطلاع شهري لتوضيح ذلك، لكن تحوّل ذلك إلى معطى شهري يتكرر وصادر عن مؤسسة بحثية ذات خلفية أمنية يقدمها كأنها من المحرمات التي لا يجوز نقدها أو الاختلاف معها. وتتحول مثل هذه الاستطلاعات من مرآة عاكسة للحظة عينية في الواقع إلى أداة لترسيخ والواقع وصناعة الإجماع. ففي شهر تموز / يوليو 2026، نشر موقع "يديعوت أحرونوت" خبرًا عن الاستطلاع تحت عنوان "خريطة التهديدات الجديدة على إسرائيل: الداخلية والسياسية والاقتصادية"[7]، ولم يتجاوز عدد كلمات الخبر 392 كلمة، وفي مركزها صورة كبيرة لباحث في المعهد هو ضابط متقاعد وأشرف على البحث – الاستطلاع.

وعن مدى مصداقية هذا الاستطلاع مثلًا، تكفي الإشارة إلى أنه يشمل عينة صغيرة لمواطنين عرب يسألهم عن قضايا أمنية وقومية إسرائيلية ويتوقع منهم إجابات صريحة وحقيقية، كما يقوم المعهد بنشر النتائج مع تصنيف عربي ويهودي، وكذلك مصوتين للائتلاف أو المعارضة.

وإذا راجعنا منهجية "استطلاع الأمن القومي"، كما نشرت في موقع المعهد، فيتبيّن أن الاستطلاع أجري إلكترونيًا عبر الإنترنت، بمشاركة نحو 800 شخص منهم نحو 130 مشاركًا عربيًا.

ويشكك منتقدو الاستطلاعات النتائج التي جرى جمعها بواسطة استبيان إلكتروني عبر الإنترنت لأنه لا يشمل كافة شرائح المجتمع مثل كبار السن أو الحريديين وغيرهم، لكن في النهاية يجري إخراجه كأنه "المؤشر القومي" لمواقف الإسرائيليين، ومرجعًا علميًا ومصدرًا موثوقًا لوسائل الإعلام المحلية والأجنبية وحتى لمؤسسات عملية ودبلوماسية أجنبية. لكنه في المحصلة يؤدي إلى ترسيخ الإجماع القومي ومكانة المؤسسات الأمنية بدل نقده وهو الصادر عن معهد بحثي في جامعة.

إذن، تُعتبر الاستطلاعات الانتخابية في إسرائيل إشكالية جدًا وتواجه انتقادات على عدة مستويات، لجهة منهجية الاستطلاع والعينة التمثيلية، أو لجهة الميول السياسية لوسائل الإعلام التي تنشر الاستطلاعات، لكن يظل لها الأكثر الكبير في التأثير على الناخب في تشكيل انطباعاته السياسية في فترات الانتخابات وغيرها، كما تُستخدم في الفترات غير الانتخابية في ترسيخ الرواية والإجماع القوميين، وفي توجيه الرأي العام عندما تنتحل صفة "استطلاع الأمن القومي" مثلًا.

تصفّحوا العدد 148 من "مجلّة الدراسات الفلسطينيّة".

إحالات:

[1] إسحق كاتس، "شعب الاستطلاع: كواليس استطلاعات الرأي، السياسة والأعمال" (هرتسيليا: دار نيف للنشر، 2020). بالعبرية.

[2] للاطلاع على اسماء عدد من شركات ومراكز استطلاعات الرأي وما يُتداول عنها، يُنظر على سبيل المثال وليس الحصر: ياسر منّاع، "استطلاعات الرأي العام في إسرائيل... بين غياب المنهجية ورجحان الأيديولوجيا"، "المشهد الإسرائيلي" – المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية / مدار، 8 حزيران / يونيو 2026، في الرابط الإلكتروني التالي:

https://www.madarcenter.org/المشهد-الإسرائيلي/تقارير،-وثائق،-تغطيات-خاصة/12897-استطلاعات-الرأي-العام-في-إسرائيل-بين-غياب-المنهجية-ورجحان-الأيديولوجيا

[3] المصدر نفسه.

[4] يُنظر: يوحنان بلنسر، "انتخابات 2015 والحكم في إسرائيل"، وقد نشرت المقالة التحليلية في في صحيفة "جيروزاليم بوست"، 25 آذار / مارس 2015، ووُثِّق ونُشر رسميًا ضمن الأرشيف البحثي والأوراق السياساتية على موقع المعهد الإسرائيلي للديمقراطية

ويُنظر أيضًا: "مؤشر الصوت الإسرائيلي"، المعهد الإسرائيل للديمقراطية، أيار / مايو – حزيران / يونيو 2026 (بالعبرية).

[5] عدي شترأوبر، "أسرار واستطلاعات: ما المشكلة في استطلاعات الرأي السياسية في إسرائيل؟"، موقع "زمان إسرائيل"، 4 تموز / يوليو 2019.

[6] عيدو ليبرمان، "أيديولوجيا بدلًا من المنهجية: هكذا تحولت استطلاعات الرأي إلى أرض للملاعب والتلاعبات"، "كلكليست"، 25 أيلول / سبتمبر 2025 (بالعبرية).

[7] دانا يوفا، "خريطة التهديدات الجديدة لإسرائيل: الداخلية، والسياسية، والاقتصادية"، موقع "يديعوت أحرونوت"، 22 تموز / يوليو 2026 (بالعبرية).