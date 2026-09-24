الشطب والمحو مترادفات تحمل نفس العلامة التجارية الإسرائيلية

الشطب والمحو والتطهير العرقي هي كلها مترادفات سياسية عنصرية تحمل نفس العلامة التجارية الإسرائيلية، وجرى وما زال يجري استعمالها ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والداخل على حد سواء، في الحرب الاستعمارية الصهيونية على وجوده السياسي والمادي التي تتواصل منذ أكثر من مئة عام.

ولا غرو أن يجري شطب شامل لكافة "القوائم العربية" المرشحة لخوض انتخابات الكنيست على أساس انتمائها القومي، أي لمجرد كونها عربية (فلسطينية)، دون الالتفات إلى مضامينها السياسية، وذلك في وقت تجري فيه عملية محو وإبادة للفلسطينيين في قطاع غزة وعمليات تطهير عرقي لمناطق واسعة في الضفة الغربية، علمًا أن هذه العمليات، التي تتفاوت في الشدة والعنف بين مرحلة وأخرى وتجاه هذا التجمع الفلسطيني أو ذاك، تصب جميعها في طاحونة تعزيز سيطرة المشروع الكولونيالي الصهيوني على كامل أرض فلسطين التاريخية واقتلاع شعبها.

من هنا فإن "الطقس الاحتفالي" الذي جرى أمس في الكنيست حول إلغاء "القوائم العربية"، وقاده الوزير الكاهاني الفاشي إيتمار بن غفير والمستوطن العنصري القاضي سولبرغ، رئيس لجنة الانتخابات، والذي تُوّج بتصويت الأخير، في سابقة غير معهودة منذ سنوات طويلة، على شطب ترشيح رئيس التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادة، هو تعبير عن الانحطاط السياسي الذي انحدرت إليه منظومة الحكم الإسرائيلية تحت قيادة الأنماط البشرية سالفة الذكر.

ولا غرابة أن يحظى قرار شطب رئيس حزب التجمع سامي أبو شحادة بإجماع الأحزاب السياسية الإسرائيلية، من الفاشيين بقيادة بن غفير وسموترتش وحتى "الديمقراطيين" بقيادة يئير غولان، وأن يدعمه رئيس لجنة الانتخابات، الممثل بشخص القاضي نوعام سولبرغ، كما أسلفنا، وتؤيده المستشارة القضائية غالي بهراف ميارا، ليس لأنه يمثل يسار "الأحزاب العربية" المشاركة في انتخابات الكنيست ويحمل البرنامج الذي يحاول أن يتحدى يهودية الدولة من داخلها بواسطة طرح "دولة المواطنين" فقط، بل لأنه يحمل إرث عزمي بشارة وباسل غطاس وحنين زعبي والأثر الذي تركه كل بطريقته في الوعي الإسرائيلي أيضًا.

إن التذرع بمقال كتبه سامي أبو شحادة غداة السابع من أكتوبر، هو ادعاء ظرفي يجري استعماله كما جرى استخدام ادعاءات ظرفية أخرى، في حينه، ضد عزمي بشارة وضد حنين زعبي وقائمة التجمع عمومًا في محاولات الشطب السابقة، بفارق بسيط ربما هو أن العنصرية الإسرائيلية لم تكن محمّلة بهذا الكم من الفاشية، إضافة إلى أن الجهاز القضائي لم يكن بهذا القدر من الضعف والخنوع أمام السلطة التنفيذية، إضافة إلى أن أحزابنا وقياداتنا السياسية الموجودة في طرف المواجهة الآخر لم تكن في السابق على هذه الدرجة من الهشاشة.

فحقيقة تجرؤ بن غفير على تقديم طلب لشطب حزب آخر هي بمثابة انقلاب، بتعبير الصحفي غدعون ليفي، لأن مواقف مشابهة لمواقف حزب "قوة يهودية"، كما يقول، تقع في الهامش المتطرف لليمين الأوروبي إلى جانب حركات الفاشية الجديدة والنازية الجديدة، عدا عن أنه حتى عام 2022 كان حتى نتنياهو يرفض الظهور معه على منصة واحدة مع بن غفير.

أما ضعف الجهاز القضائي، وعلى رأسه المحكمة العليا، واهتزاز مكانته وانحناؤه أمام ضغط الهيئتين التنفيذية والتشريعية، فقد بدا واضحًا في السنوات الأخيرة، وتجسّد بموقف المستشارة القضائية في قضية شطب سامي أبو شحادة، التي تهربت من إعطاء موقف واضح بشأن توافر امتحان الشطب أو عدم توافره، تقول طاليا ساسون، التي شغلت في السابق منصب رئيسة قسم المهمات الخاصة في نيابة الدولة، خاصة أن اتخاذ مثل هذا الموقف يقع في صميم وظيفتها، كما تقول، حيث كان عليها، في حال وجود ظل من الشك بعدم توافر شروط امتحان الشطب، أن تقول للمحكمة بلغة واضحة، وبرغم الحرج الجماهيري، إنه رغم خطورة أقوال أبو شحادة يجب عدم إلغاء طريقه إلى الكنيست.

إلا أن المخيف أكثر من كل ذلك هو حالة الارتباك التي تعتري موقف التجمع والمشتركة وساحتنا السياسية عمومًا، وغياب موقف قوي وحازم ينطوي على خطوات احتجاجية وخيارات بديلة في مواجهة الشطب، مثلما كان عليه الأمر في حالات سابقة.