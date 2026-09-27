قضية شطب ترشح سامي أبو شحادة ليست قضية شخص ولا مقعد في الكنيست، ولا قضية حزب التجمع الوطني الديمقراطي وحده. إنها تضع أمام المواطنين العرب سؤال المساحة السياسية المسموح للعربي أن يتحرك فيها داخل إسرائيل! وهل حقه في الانتخاب والترشح حق كامل، أم أنه مشروط بقبول قواعد سياسية وأيديولوجية تحددها له الأغلبية اليهودية؟

استند قرار الشطب إلى الادعاء بأنه أيد الكفاح المسلح وسيلة لتحقيق أهداف سياسية، وهو ما ينفيه أبو شحادة ويرفضه مركز عدالة الذي يمثله، ويؤكد أن نشاطه وتصريحاته، بما فيها تصريحاته بعد السابع من أكتوبر، تضمنت إدانة للمساس بالمدنيين وبالإنسان لكونه إنسانًا من أي قوم كان.

أهمية القضية تتجاوز الأدلة والاتهامات المتبادلة إلى السؤال الذي سيكون على المحكمة العليا أن تتعامل معه: أين تنتهي المعارضة السياسية المشروعة، وأين يبدأ ما يسمح القانون بشطبه؟

في خضم هذه المعركة، طُرحت اقتراحات عديدة ووجهات نظر، صرّح بإحداها الباحث رائف زريق، فدعا أبا شحادة إلى عدم التوجه إلى المحكمة العليا، محذرًا من أن المحكمة قد تؤيد قرار الشطب، وعندئذ لا نبقى أمام قرار سياسي اتخذته لجنة انتخابات تتشكل إلى حد كبير من ممثلي الأحزاب، بل أمام سابقة قضائية قد تستخدم مستقبلًا لتحديد ما يجوز وما لا يجوز للفلسطيني في إسرائيل أن يقوله سياسيًا.

زريق يدعو أبا شحادة للانسحاب وعدم اختبار القضاء الإسرائيلي في هذه القضية! ولكن أليس للانسحاب من المعركة ثمن أيضًا؟

إذا انسحب أبو شحادة خشية قرار المحكمة، فمن سيختبر أمام أعلى هيئة قضائية حدود الحق في العمل السياسي العربي؟ ومن سيجبر المؤسسة القضائية على الإجابة عن السؤال الجوهري: هل يحق للمواطن العربي أن يدخل الكنيست حاملًا روايته التاريخية ورفضه للاحتلال والاستيطان والصهيونية والتمييز على أساس قومي وديني، أم عليه أن يكون عربيًا على مقاس السلطة وأحزابها ويقبل بدور الكومبارس الذي يجمّل صورة النظام!

إذا كان رفض التمييز لصالح اليهودي والمطالبة بدولة لجميع مواطنيها يجعلان صاحبهما موضع اشتباه، وإذا كان وصف الاحتلال بأنه أساس كل المصائب يمكن أن يتحول إلى مواد تستخدم في طلبات الشطب، فأي مساحة تبقى للعمل السياسي العربي؟

هل تريدنا المؤسسة الإسرائيلية في الكنيست، ولكن بشرط ألا نقول ما يزعجهم ولا يخدم الصورة التسويقية التي يريدونها؟

إسرائيل تقدم وجود نواب عرب في الكنيست إلى العالم بوصفه واحدًا من الأدلة الأساسية على ديمقراطيتها، فالعرب يصوتون ولهم أحزابهم ويدخلون البرلمان، وينتقدون الحكومة، ويصرخون على منبر الكنيست بكلمات لا تراها في أي برلمان عربي!

بحسب هذا المنطق، العرب يخدمون، بشكل أو آخر، الرواية الصهيونية، وذلك ما داموا يتحدثون فقط عن مطالب بتحسين وضعهم الاقتصادي، ولكن عندما يتحدثون عن الاحتلال وحرب الإبادة والاستيطان والتمييز العنصري، يصبح الصوت الذي كان دليلًا على الديمقراطية مصدر إزعاج، وينقلب من "مسوّق للديمقراطية" إلى عمل عدائي يجب إسكاته.

المطلوب ليس غياب العربي عن الكنيست، بل وجود مضبوط الإيقاع يمس الرواية الصهيونية، يتحدث عن المساواة، ولكن من دون أن يسأل عن تعريف الدولة القومي، وأن يعارض السياسة من منطلق إهمال مسؤولين، وليس من منطلق فضح البنية العنصرية التي تتعمد الإهمال والتمييز مع سبق إصرار منهجي، وليس خطأ تقصير مسؤولين.

صحيح أن المحكمة العليا قد تقر الشطب، وهذا لب التحذير الذي أطلقه زريق من تحويل قرار سياسي إلى سابقة قضائية خطيرة. ولكن ماذا يعني، في المقابل، أن نتجنب الاختبار القضائي كلما خشينا نتيجته؟

إذا ألغت المحكمة قرار الشطب، فإنها ترسم حدًا يحمي مساحة من المعارضة السياسية العربية، وتؤكد أن الاختلاف الجذري مع الصهيونية وسياسات الدولة لا يعني دعم العنف، أما إذا أيدت الشطب، فستكون لذلك نتيجة أخرى لا تقل أهمية: ستصبح الحدود التي تضعها الدولة أمام العمل السياسي العربي أكثر وضوحًا، وسيعرف المواطن العربي أي نوع من المشاركة السياسية تسمح له به الدولة، وما نوع التمثيل الذي تريده له في الكنيست!

لهذا السبب، فإن استمرار المسار القضائي ليس معركة سامي أبو شحادة من أجل مقعده، بل معركة حول مساحة السياسة العربية نفسها.

يكتسب الأمر أهمية أكبر لأن الشطب لم يقتصر على أبو شحادة، بل شمل القائمة المشتركة والقائمة العربية الموحدة والنائب عوفر كسيف أيضًا، وهي قرارات تنتظر بدورها كلمة المحكمة العليا.

عندما تصبح القوى التي تمثل قطاعات واسعة من المواطنين العرب عرضة للشطب، لم يعد ممكنًا التعامل مع الأمر باعتباره مشكلة مرشح قال جملة هنا أو كتب مقالة هناك. السؤال يصبح متعلقًا بجمهور كامل وبحقه في اختيار من يمثله.

من حق رائف زريق التحذير من خطورة سابقة قضائية سلبية، ولكن هناك سؤال مقابل لا يقل وجاهة: ألا يشكل الانسحاب الطوعي سابقة سياسية أخطر؟

إذا أصبح الخوف من قرار المحكمة سببًا للتنازل مسبقًا عن اختبار حدود الحق السياسي، فقد نجد أنفسنا نتراجع خطوة بعد خطوة، ليس لأن القانون منعنا في كل مرة، بل لأننا افترضنا مسبقًا أنه سيفعل.

ما سيجري أمام المحكمة العليا يتعلق بسؤال: هل من حق الفلسطيني المواطن في إسرائيل أن يدخل البرلمان بروايته وموقفه من الصهيونية والاحتلال، أم أن عليه أن يمر أولًا عبر بوابة تطهير أيديولوجية تحدد له ما يجوز أن يقوله، وأن يفهم أن دوره مقتصر على تجميل وجه "الديمقراطية" مقابل بعض المطالب المدنية.

منذ تأسيسها، حرصت إسرائيل على تقديم وجود العرب في الكنيست بوصفه أحد الأدلة على أنها واحة للديمقراطية في منطقة ابتُليت طويلًا بالدكتاتوريات، واستفادت من وجود النواب العرب في تسويق هذه الصورة أمام العالم. ولكن مع مرور السنين لم يعد الأمر بهذه السهولة، فأكثرية العرب في إسرائيل وقواهم السياسية لم تعد تقبل بأن يكون وجودها في الكنيست مجرد شهادة حسن سلوك للنظام، بل استخدم ممثلوها المنبر نفسه لكشف التمييز العنصري وجذوره، وإدانة الاحتلال والاستيطان والحروب، والتعبير عن انتمائهم إلى شعبهم الفلسطيني ورفض العدوان المستمر عليه وعلى شعوب المنطقة.

قرارات الشطب والعزل تثير الخشية من محاولة إعادة العمل السياسي العربي إلى عقود قديمة، حين كان المطلوب عربيًا يقبل بالسقف الذي تحدده المؤسسة الحاكمة، لا عربيًا يشارك في رسم هذا السقف وتغييره. والخطر لا يتوقف عند نزع الشرعية عن سامي أبو شحادة أو التجمع أو أي قائمة عربية، بل يمتد إلى نزع الشرعية عن حق الجمهور العربي نفسه في اختيار ممثليه وفي التعبير من خلالهم عن هويته الوطنية وموقفه من طبيعة الدولة والاحتلال والاستيطان والحرب.

إذا كان مسموحًا للعربي أن يدخل الكنيست بشرط أن يقبل تعريف الدولة الذي تفرضه عليه الأغلبية، فأي معنى يبقى للتمثيل السياسي؟

قضية سامي أبو شحادة تمس حق مجتمع كامل في أن يختار ممثليه، وأن يقول من خلالهم ما يؤمن به، ولهذا عليه أن يستمر.