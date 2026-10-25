لم تثبت بعد الجهة المسؤولة عن الجريمة التي وقعت في كنيسة "حمود" في محافظة الكرك. السلطات أعلنت أن هوية المنفذين معروفة لديها، ولكنها لم تعلن عن نجاحها في اعتقالهم حتى كتابة هذه السطور.

انتظار معرفة القتلة لا يمنع السؤال: كيف يمكن لإنسان أن يعتقد بأن إطلاق النار على مدنيين أبرياء هو عمل مشروع؟ وغالبًا ما يُعزى هذا الفعل إلى التطرف الديني.

لا يبدأ هذا الطريق بالضغط على الزناد. يبدأ حين يُختزل الإنسان في هويته القومية أو الدينية أو المذهبية. يغيب اسمه ووجهه وأطفاله وأحلامه، ولا يبقى منه في عين المجرمين سوى عنوان يبرر الاعتداء عليه: كافر أو مرتد أو عدو.

للتكفير جذور قديمة في التاريخ الإسلامي، فهو لم ينشأ أساسًا لتكفير المسيحيين أو اليهود، بل لتكفير بعض المسلمين أنفسهم.

تاكر كارلسون في شباط الماضي مع المصرفي الأردني سعد المعشّر، رئيس إدارة البنك الأهلي الأردني -وهو مسيحي- الذي تحدث عن اندماج المسيحيين العرب في المجتمع الأردني مع المسلمين، وعن الإسلام كجزء من ثقافتهم، وعن حماية الأردن للمقدسات المسيحية، مما يثير تساؤلًا كبيرًا حول توقيت الجريمة ومن يقف وراءها ويحرّك منفذيها.

يُحمَّل المسلم في فرنسا مسؤولية فعل لم يرتكبه، ويُشكَّك في أهلية السياسي الأميركي وحقه بسبب دينه، ويُعتدى على العربي في قطار لأنه نطق بالعربية، ويُقتل المسيحي في كنيسته، ويعاقب آخر بسبب مذهبه أو حتى انتمائه العشائري. في كل حالة يُطلب من الإنسان أن يدفع ثمن هويته.

لهذا، فإن إدانة العنصرية والتحريض على المختلف، كائنًا من كان، هي حماية للجميع ووسيلة للتعايش، وعدم تسييس الدين أو استغلاله للتحريض على الآخر هو الطريق الأسلم للجميع.

من يرفض الجرائم على خلفيات دينية أو قومية وإثنية، عليه أن يرفضها لدى الجميع وليس انتقائيًا، وأن يدافع عن حق كل مواطن في العيش بسلام في وطنه، وفي حرية معتقده وطقوسه أينما كان.

من نتائج مثل هذه الجرائم أنها تمنح خطاب ترامب تغطية أخلاقية لدى البعض، وتمنح المعتدين على الفلسطينيين فرصة لصرف الأنظار عن جرائمهم اليومية التي يرتكبونها بحق الأبرياء.

باعتقادي أن التنظيمات التكفيرية مخترقة مخابراتيًا على مستوى عالمي، ويصل "شيوخ" وأصحاب نفوذ إلى قمة تنظيماتها، وإلى مواقع اتخاذ القرارات، فتأتي الجرائم في توقيت كأنه "عز الطلب" لأمثال ترامب ونتنياهو وبن غفير، الذين تشفّوا في الفرنسيين والأوروبيين، والآن دور الأردن والمسيحيين العروبيين ليتشفّوا بهم.