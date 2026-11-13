أمام القيادات العربيّة الفلسطينيّة هنا والنخب المتحلّقة حولها أربع مهمّات حارقة في المدى الفوريّ. نسجّلها هنا كي لا تُهدر الطاقات كما أُهدر بعضها في الأشهر الأخيرة قبل الانتخابات. نسجّلها كي لا تظلّ حبيسة أحاديث شخصيّة في جلسات بيني وبين أصدقاء من هذه القيادات وأناس تربطني بهم صلة الاحترام والتشاور والتفاكر. أسجّلها كي أسهم بقسطي المتواضع في تصويب النقاشات فلا تظلّ شخصيّة ولا حزبيّة ولا ذاتيّة. لقد قال شعبنا يوم الانتخابات إنّه يُريد أن يرى نفسه شعبًا، جماعة، وعلينا أن نذهب في إثره ونحوّل مكتسبه الانتخابيّ إلى رافعة لتحقيق اقتدار مُستدام.

في المهمّة الأولى واجب أخذ دلالات الاقتراع بمعدّلات عالية إلى مرحلة جديدة. لقد كان فيها ما معناه أنّ الفلسطينيين هنا قالوا بالفعل الانتخابيّ ما حُرموا من قوله على مدار ثلاث سنوات بدت ثلاثة دهور. "لا" مدوّية في وجه الغطرسة والقهر، و"نعم" للكرامة الذاتية والجمعيّة التي تمّ استعادتها رمزيًّا وفعليًّا. في هذه النُقطة من العنفوان الجمعيّ ينبغي التوضيح لمجتمع الثكنة بشكل غير قابل للتأويل أنّنا نرفض أن نُساق إلى الذبح كالأغنام، وأنّنا، كشعبنا، طلّاب حياة كريمة، وأنّنا لن نرضى بأقلّ من ذلك على أساس المساواة والنديّة. هذا يعني فعليًّا الكفّ عن كوننا متّهمين ومُدانين وضحايا عنصريّة وفاشيّة، والتحوّل إلى فاعلين مقتدرين في يدهم لائحة اتهام بدأت في الأربعينيّات ولمّا تنتهِ، وإلى مبادرين سياسيين لدينا ما نُسهم به في تغيير الواقع وإحداث منعطف في صالح الجميع.

أمّا المهمّة الثانية، فهي البدء فورًا بإعادة تنظيم المجتمع وهيكلته لمواجهة المرحلة المقبلة، ولن تكون سهلة كما تنبئنا مشاريع اليمين ونواياه وخطاب المرشّحين لتسلّم قيادة الدولة. إعادة التنظيم تعني الشروع بعدّة أفعال دفعة واحدة. نبدأ بتدعيم الكتل البرلمانيّة من خلال رفدها بعشرات الكفاءات والتخصّصات لتحمل همّ الجماعة وتنقله إلى أفعال سياسيّة وجماهيريّة. لا يُمكن مواصلة السياسة بدون خليّة ناطقة بلسان، مع احترامنا للجهود الفردية لأعضاء الكنيست والأحزاب. حان الوقت لمهننة هذا الجهد ووضع خطّة مدروسة لكسب "الحرب الكلاميّة" مع مجتمع الثكنة ورموزه ومرجعياته الرسميّة والسياسيّة. الوضع لم يعد يُطيق قفشة إعلامية لنائب أو حضورًا ناجحًا لمرّة واحدة في برنامج تلفزيونيّ ـ هذه ستظلّ معنا، لكن أقصد خطّة إعلامية يُشرف عليها أصحاب خبرة ومعرفة مثبتة وبلغات عديدة. كما في الإعلام، كذلك في العلاقات الخارجية والتواصل مع الممثّليّات الأجنبيّة والعالم والبرلمانات والمرجعيات الدوليّة. وهكذا في كلّ مجال ومجال. مُنيتي أن أرى هيئات عاملة تضمّ 200 من خيرة بنات وأبناء شعبنا، تحوّل السياسة إلى مورد حقيقيّ لتغيير الواقع.

ولا ينحصر التنظيم الذي أقصده في العمل السياسيّ على محور البرلمان ومُحيطه، بل يطال لجنة الرؤساء ولجنة المتابعة. هنا أيضًا ينبغي تطوير أنساق عمل جديدة ورفد الهيئتين بكفاءات، وليس بـ"نشطاء" أحزاب فقط أو مقرّبين. هنا أيضًا نحتاج إلى مهننة وتخطيط وإلى عمل ينقل الهيئتيْن من كونهما إرثًا من مراحل سابقة إلى مؤسستيْن حيويتيْن تشكّلان مرجعيتيْن تعملان بالتخطيط على أساس أنّنا شعب وأنّ المرحلة حرجة، وليس على أساس أنّنا أحزاب وتيارات وفئات وميول كما كان حتى الآن. لم يعد لدينا متّسع من وقت وسياسة كي تنحكم لجنة المتابعة مثلًا لفيتو من أيّ جهة أو شخصيّة. كذلك لجنة الرؤساء ينبغي أن ترى الجميع على قدم المساواة وتنطلق من وجود شعب وليس بلدات ومناطق فقط. سأنصح باعتماد منهجية التخطيط الاستراتيجيّ في الهيئتين، وسأؤكّد على أهميّة التطوير التنظيميّ فلا تبقى المتابعة على حالها، بل ينبغي أن تغيّر مفتاح عضويتها ليتناسب مع التحوّلات والمتطلّبات. هناك ألف طاقة وكفاءة ورأسمال مهنيّ ينتظر أن يندمج في أعلى هيئة للفلسطينيين في إسرائيل. المبنى القائم هرم ولم يعد يعمل.

في المهمّة الثالثة تبدو الأمور أكثر تعقيدًا لأنّها تتطلّب تفكيرًا خارج المألوف. نحن شعب وعلينا أن نتحدّث إلى أنفسنا كشعب. علينا أن نقرأ أحوالنا كشعب. لا يزال بيننا مَن يقرأ حالنا على أنّنا لاعبي احتياط أو ثانويين في ظلّ نُخب إسرائيليّة اتجهت إلى الفاشية أو في ظلّ نُخب فلسطينيّة مأزومة وواهنة. في الجهتيْن لا توجد مشاريع سياسيّة قابلة للحياة، وهنا يأتي دور الفلسطينيين في إسرائيل كمرشّحين لطرح مشروع سياسيّ يُخرج الشعبيْن من حفرة درويش (في قصيدته "سيناريو جاهز"). لقد زجّت دولة الثكنة بأهلها في مأزق وجوديّ حقيقيّ وصل حدّ الإبادة واستئناف التهجير والاقتلاع. في ذروة هذا المأزق الذي لم تحلّه الانتخابات في جولاتها الأخيرة يأتي دور العرب الفلسطينيين. عليهم أن يُبادروا إلى مشروع سياسيّ يتحدّث عن مصالحة تاريخيّة ويستند إلى مبادرة السلام العربيّة التي صدّقت عليها منظمة الدول الإسلاميّة، بضمنها إيران، وسلسلة من تفاهمات سابقة لم توضع قيد التنفيذ بين القيادات في إسرائيل وفلسطين. عليهم أن يردّوا الاعتبار لفكرة الحياة المشتركة والتفاهمات والتسويات والسلام، وأن يحوّلوها من جديد إلى مفتاح كبير يفتح الأبواب الموصدة أمام الشعبيْن ويشكّل بديلًا لخطاب الفاشية والكراهيّة والحروب الممتدّة. لا نتوقّع أن يحدث هذا من اليوم للغد، لكنّي واثق من قُدرة شعبنا هنا على القيام بذلك نيابة عن كلّ فلسطين. هذا يتعلّق بزاوية نظرنا إلى أنفسنا في هذه المرحلة من التاريخ وبقراءة النُخب للواقع وآفاقه.

المهمّة الرابعة وُضعت قيد التنفيذ منذ أيّام، وهي استثمار القوّة البرلمانيّة للإسهام في سحب السلطة التشريعيّة على كلّ هيئاتها من يد الائتلاف اليمينيّ المنتهية ولايته، ليس لأنّ ذلك ينقلنا إلى عصر جديد، بل لأنّه واجبنا نحو أنفسنا وشعبنا في إطار مواجهة الفاشيّة. تنحية هذا الائتلاف من رئاسة السلطة التنفيذيّة ـ الحكومة ـ التي تمّت بقوّة الناخبين العرب الفلسطينيين ينبغي أن تستتبعها خطوات أخرى محسوبة في تحرير السلطة التشريعيّة بإدارتها وهيئاتها من قبضة اليمين الفاشيّ. يُمكن في هذا المسار بالتحديد البدء بجني ثمار القوّة السياسيّة لتحقيق مصالح لشعبنا ولو في بُعدها اليوميّ. في التفاهم على خطّة لمواجهة الجريمة المنظّمة والتفاهم على وضع فصل الخاتمة لهدم البيوت وعلى إعداد خطط تطوير جديدة قابلة للتنفيذ وليس كما كان إلى الآن. ليس للنواب العرب سوى هذا الخيار طالما أنّ الأمور بهذه المعطيات ودعمهم للائتلاف إذا أنجزه جادي آيزنكوت من خارجه. يندرج هذا في مصلحة السياسة العربيّة بصرف النظر عن نتائج التفاوض مع آيزنكوت ومعسكره.