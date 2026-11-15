هشاشة الذات، الصراع على الوجود والبقاء، الخلاف على الهوية أو الوجهة، تُبقي لبنان دومًا في حالة ضعف وضياع، تجعله بحاجة إلى "راعٍ" أو "والٍ" أو تُبقيه متنقلًا في البحث عن حاضن أو وصيّ أو مُنتَدَب. وهذه من نتاجات "شعوب الشعب اللبناني"، وأحداث الحوادث اللبنانية التي لا تنتهي. اعتاد لبنان في تاريخه استقبال هذا وتوديع ذاك. وقد كانت المحطة الأخيرة مع زيارة نجل الرئيس التركي بلال أردوغان، الذي جال على المسؤولين الرسميين وفي المناطق الشعبية مع استعادات لرمزيات تاريخية. وقبل أردوغان كان لبنان قد استقبل الكثير من الموفدين، على وقع اختلاف بين أبنائه حول الوجهة التي سيختارونها، مع العرب أم العجم أم الترك، مع الشرق أم مع الغرب. الهشاشة والضياع لا يتيحان للبنانيين استعادة فن الامتزاج بين الثقافات المتعددة، وإن كانت مجموعات منهم بإمكانها ذلك، فإن السواد الأعظم من المجموعات الأخرى هو الطاغي، وهو الذي يفجّر السجالات على أسس جغرافية، أو ديمغرافية، أو ثقافية، أو أنثروبولوجية.

الجيش في قلب السجال

الصراع على العلاقة مع الخارج له انعكاسه الداخلي أيضًا، كالصراع على هوية البلد ووجهته: من مع المقاومة ومن ضدها، من مع إسرائيل والسلام معها ومن الذي يرفض ذلك، من مع الجيش ومن ضده. والجيش نفسه هو الذي انفجرت سجالات من حوله وحول دوره ومواقف قيادته، وهو ما يشير إلى حجم الانقسام، وحجم تقاذف المسؤوليات، بين جيش يُحمّل الدولة اللبنانية مسؤولية عدم القدرة على اتخاذ القرارات وتطبيقها، وبعضٍ من السلطة يعتبر أن الجيش لا يواكب المتغيرات الداخلية والخارجية ولا يزال في زمن مضى، ويطلب منه التحرك بفعالية أكبر ضد حزب الله. ازداد الضغط بعد سلسلة حوادث أمنية، من شحنة متفجرات ضهر البيدر، إلى توقيف مجموعة الشبان في جرود البترون، إلى مقتل النائب العراقي السابق، وغيرها من أحداث تسلط الضوء على عدم النجاح في جعل بيروت منزوعة السلاح، وتكشف أنها تعيش حالة انفلات أمني.

السجال الذي سُجّل بين قائد الجيش ووزير الدفاع المدعومَين من قبل رئيس الجمهورية، وبين شخصيات سياسية أخرى، هو أحد أبرز الدلائل على حالة الهشاشة التي يعيشها لبنان، بين من يرفض أن يدخل الجيش في أي صدام داخلي، وبين من يريد من الجيش التصرف بقوة مع حزب الله انسجامًا مع قرارات الحكومة. أما في حالة عدم الالتزام بقرارات الدولة أو السلطة السياسية، فذلك يمنح الجيش امتيازًا كأنه في ظلال حكم عسكري، يتفوق على قرار السلطة السياسية ويخطّ بنفسه السياسة التي يراها مناسبة أو ملائمة.

أردوغان الابن واستعادة الولاة

وفي ظل هذا السجال، كان بلال أردوغان يجول في لبنان على مدى ثلاثة أيام، استذكر خلالها اللبنانيون زيارة والده في العام 2010. تحمل الزيارة دلالات ورمزيات كثيرة، لكنّ أهمّ ما فيها هو وضع لبنان على ساحة التجاذب الإقليمي. تحدث بلال أردوغان عن مجموعة نقاط مهمة: قال إن زيارته إلى لبنان حظيت بموافقة والده، وقد نُصح من مقربين منه بتأجيلها بسبب الأوضاع الأمنية لكنه أصرّ على إجرائها. واعتبر أن التغيير الذي شهدته سوريا سينعكس إيجابًا على الوضع فيها وفي تركيا ولبنان، وعلى مستوى العلاقات بين هذه الدول وشعوبها، وأن التنقل والزيارات بين الشعوب الثلاثة ستكون ممكنة برًا، إما بالسيارات وإما من خلال مشروع سكك الحديد، إضافة إلى الربط الثقافي بين إسطنبول وطرابلس، والاهتمام بالمرفأ فيها. في مجالسه ولقاءاته قال: "لن نقبل أن يكون لبنان تحت هيمنة إسرائيلية". ذلكَ يتطابق مع كلام والده عندما اعتبر أن أمن تركيا يبدأ من حلب ودمشق وبيروت. يعني ذلك بوضوح أن التنافس الإسرائيلي التركي في منطقة المشرق العربي قد بلغ أوجه. وقد دعا اللبنانيين إلى التحاور فيما بينهم، وأبدى استعداد تركيا لمساعدتهم في مختلف المجالات والملفات، وفي الحوار مع إيران حول كل الخلافات والنقاط العالقة.

تعاطى بعض اللبنانيين مع زيارة أردوغان بدمج بين الماضي والحاضر، كأن لبنان محكوم دومًا بـِ "الولاة". وأردوغان اليوم يمثل واليًا على الأناضول والشام، وتاريخيًا كان نفوذ والي الشام وصلاحياته يصلان إلى حدود مدينة صيدا، التي كانت حدودًا أيضًا ومدار تنافس أو تجاذب مع والي عكا. أما جبل لبنان في حينها، فبعد حروب كثيرة ومديدة نال بعضًا من الاستقلال أيام المتصرفية، ونال بعض الامتيازات التي وفّرتها القوى الأجنبية. تلك هي الحكاية التي يعود إليها اللبنانيون عند كل محطة.

بين ولاية الشام وولاية عكا

بعض اللبنانيين يبحثون عن مثل هذه الامتيازات حاليًا مع الولايات المتحدة الأميركية، ويراهنون عليها، ويضعون كل أوراقهم على طاولتها لتقرر إلى أين ستكون الوجهة وكيف. أما إسرائيل فهي التي تُمثّل رمزيًا صاحبة الولاية في عكا وتوابعها، وربما تريد لنفوذها أن يمتد إلى صيدا أو إلى الزهراني. في العام 1976، عندما دخلت قوات الردع العربية إلى لبنان، توجهت فرق منها إلى منطقة كفرتبنيت في الجنوب، على مجرى نهر الليطاني، لكن التحذير الإسرائيلي والأميركي كان واضحًا بوجوب التراجع إلى الزهراني ومن هناك إلى الأولي. ووفق هذه الحدود النهرية رُسمت حدود النفوذ السياسي للجيش السوري والجيش الإسرائيلي.

اليوم يعود لبنان إلى مدار التجاذب بين قوىً إقليمية ودولية، ويجد نفسه في ظل التضارب بين المشاريع، فيما هو عاجز عن تقديم رؤية أو مشروع، وغير قادر على اختيار طريقه إلى أيٍّ من هذه المشاريع، وهو ما ينعكس مزيدًا من الترهل أو التخبط. وحالة العجز هذه لا ينتج عنها غير صراعات في الداخل بين جماعات متناقضة: بعضها يريد أن يعود إلى ولاية الشام، وبعضها الآخر يذهب باتجاه عكا أو "تل أبيب اليوم"، وبعض يفضل مسح حدود الشرق للانضمام إلى إيران، وبعض يشعر بحاجة إلى الانزواء أو التقوقع والعودة إلى حالة جنينية لا تنضج، بينما الإجهاض يبقى هو السائد.

* منير الربيع؛ رئيس تحرير جريدة "المدن".