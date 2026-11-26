"وبما أنني عن نفسي (حيوان غير بشري) لأنني إيراني ملتزم مدى الحياة بالقضية الفلسطينية، فأنا أشم أيضًا تلك الرائحة العفنة حين أقرأ لهابرماس، أو ليفيناس، أو كانط، أو هيجل". يقول حميد دباشي في كتابه المترجم مؤخرًا إلى العربية بعنوان "وهم الحضارة الغربية: ما بعد همجية الإبادة الجماعية في غزة"، والصادر بطبعته الأولى عن دار منشورات تكوين الكويتية.

قد يبدو دبّاشي متحاملًا في حكمه على قيم الحداثة الغربية وإرثها الحديث، طالما يرى دباشي إبادة غزة بوصفها امتدادًا للإبادة كفكرة وممارسة متصلة بالحداثة الغربية ومشاريعها الاستعمارية لأمم وشعوب في مناطق مختلفة من العالم منذ القرن الثامن عشر. فضلًا عن أن دبّاشي إيراني المولد والمنشأ، وقد طاولت عدوانية حرب إبادة غزة بلده إيران في غير عدوانٍ في العامين الماضيين. وقد جاء كتابه على شكل مقالات كتبها دبّاشي في ظل الهجمة الهمجية التي شنتها حكومة نتنياهو الإسرائيلية وجيشها على المنطقة، لتضع حرب إبادة غزة العالم، وخصوصًا الغربي، وجهًا لوجه مع قيمه الحضارية التي فضحت الحرب زيفها ووهمها.

عمومًا، لم تكشف حرب إبادة غزة عن وهمٍ، إنما عن أوهام متصلة بالغرب والشرق معًا، إلا أن ما يحاول صاحب كتاب "وهم الحضارة الغربية" مساءلته ومحاكمته في مقالات كتابه هو الفكر الغربي الذي لم تكن الإبادة كفعل استعماري نقيضًا له، بقدر ما كانت، وما زالت، امتدادًا للفكر الغربي، تكثفت في إسرائيل ووحشيتها تجاه الفلسطينيين. وقد سبق لزيجموند باومان أن حاجج في كتابه "الحداثة والهولوكوست" بأن النازية في ألمانيا ولدت من صلب الحداثة الغربية كتجسيد لهذه الأخيرة وليس على هامشها. وعن ذلك، لم يفوّت دباشي فرصة اقتباس قول إيميه سيزير، الكاتب والسياسي الفرنسي: "علينا أن نخضع هتلر والهتلرية إلى الدراسة السريرية الدقيقة، لنبين للبرجوازي المحترم، والإنساني جدًا، والمسيحي جدًا في القرن العشرين أن يحمل في صميمه هتلرًا دون أن يدرك ذلك". لكن هتلر لم يسلم من أسنان الحداثة ومفكريها جميعًا، هذا صحيح، ولكن لأنه حاول إهانة الرجل الأبيض تحديدًا وليس غيره، وقد طبّق هتلر على أوروبا، وليس غيرها، إجراءات استعمارية، يقتبس دبّاشي.

بالنسبة لدبّاشي، فإن إبادة غزة عودة إلى تاريخ الإبادة وفكرتها التي ارتكبها الغرب ومارسها بحق شعوب من غير اللون الأبيض في أصقاع الأرض. وصمت الفكر الغربي ومفكريه عن فعل إسرائيل في غزة، لا بل تبريره أحيانًا، ليس إلا لأن إبادة غزة تذكير لهم بماضيهم. "إن هذا الاستعمار الأوروبي الهمجي يفعل بجسد من يستعمره ما سبق للفلسفة الغربية أن فعلته بروحه..." يقول الكاتب مدينًا الفلسفة الغربية قبل إدانة جيوش الغرب وتاريخها، وذلك طالما "كان الأوروبيون هم الشعب الوحيد القادر على التفلسف، فإن الشعوب الأخرى ليست من البشر، بسبب عدم تفلسفها".

ولم يفوّت حميد دبّاشي قولًا لكبار فلاسفة الحداثة الغربية يثبت عنصريتهم، إلا وتعمّد اقتباسه في كتابه، من هيجل إلى كانط وصولًا إلى ماكس هوركهايمر وثيودور أدورنو، حتى هابرماس، وقد كتب هذا الأخير مبررًا إبادة غزة ذاتها. وسبق أن اشترك كل من أدورنو وهوركهايمر في تأليف مقال دفاعًا عن الغزو الإمبريالي على مصر "العدوان الثلاثي على مصر" عام 1956. وقد وصف مؤلفا المقال الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر بأنه "شيخ قبيلة يتآمر مع موسكو"، في تماهٍ مبكرٍ مع إسرائيل من قبل فيلسوفَي النظرية النقدية الألمانيين، أو ما عُرف بـ"مدرسة فرانكفورت"، في محاولة يريد منها دبّاشي ردّ موقف ألمانيا الدولة الداعم لإسرائيل وإبادة غزة إلى إرث الفلسفة الألمانية وفلاسفتها ما بعد هتلر، موقف يتبرأ من هتلر في ألمانيا، ويبرر الهتلرية في فلسطين.

كان أكثر ما كرر دبّاشي اقتباسه، معلّقًا عليه في كتابه، مقولة "نظم الشعر بعد أوشفيتز إنما هو فعلٌ بربري" الشهيرة لأدورنو، تعبيرًا عن رفضه للمحرقة التي اعتبر نظم الشعر بعدها فعلًا بربريًا. وماذا عن غزة؟ يتساءل دباشي مستجوبًا الفكر والشعر في الغرب معًا، ليمضي الكاتب في نقد الأدب وما يطلق عليه "الأدب العالمي" كمفهوم غربي يعيد تصنيف آداب الشعوب بوصفها آدابًا قومية من منظور الغرب نفسه. وبالنسبة لدباشي، فإن الآداب العربية والفارسية والعبرية والتركية وغيرها ليست مجرد "آداب قومية" تنتظر إدماجها الليبرالي في الأدب العالمي، إذ إن لكل منها عالمها الخاص بها، وقد يضيع بالكامل إذا تبنّينا هذا الافتراض الإمبريالي للأدب العالمي. باختصار، إن "أدب العالم" لا يشمل أوروبا أو الغرب، يقول الكاتب، لأن الغرب يظل عالمًا قائمًا بذاته، و"الغرب" هو موضوع المعرفة لـ"أدب العالم"، أما "العالم" فهو القابل للمعرفة الذي يوضع تحت تصرف هذا الموضوع المعرفي الأوروبي – الأميركي، وقد سبق أن تناول إدوارد سعيد ذلك.

لم يترك حميد دباشي حقلًا في الغرب إلا وعمل على تعريته في ظل إبادة غزة: الفلسفة، الأدب، السينما، الفن والغناء، بغرض الوصول إلى خلاصة سياسية – حضارية طابق فيها دباشي بين الغرب وإسرائيل: "إسرائيل هي الغرب، والغرب هو إسرائيل"، لتغدو فلسطين بذاتها موقعًا للمجابهة، أي مجابهة الحضارة الغربية من نافذة فلسطين وإبادة غزة تحديدًا. وليست فلسطين وحدها من خطفها المشروع الصهيوني – الغربي رهينة، إنما اليهودية أُخذت رهينة كذلك في ذلك المشروع، يقول دباشي الذي يعرّف الفلسطينيين على أنهم هم المسلمون والمسيحيون واليهود معًا، داعيًا إلى إيقاظ لاهوت تحريري يحرر فلسطين واليهودية معًا.

والفلسطينيون إنما هم فلسطينيون، يقول دباشي، ليس فقط بسبب ادعاء مضاد للصهاينة حول من سبق الآخر بالوجود: اليهود أم الفلسطينيون، فهذا خيار زائف، ولعبة مزورة يخسر فيها اليهود والفلسطينيون معًا. بالنسبة للكاتب، هناك يهود فلسطينيون، ومن ثم فلسطينيون يهود – يهود ولدوا وترعرعوا في فلسطين التاريخية، أي ما قبل الصهيونية. لذلك يجب أن نعتبر الفلسطينيين فلسطينيين ليس فقط بصفتهم السكان الأصليين لفلسطين، بل بالقدر نفسه من الأهمية بفضل مسارهم المستمر في النضال من أجل وطنهم، ورفضهم أن يُقتلعوا منه أو يُمسّوا تحت هيمنة الآخرين.