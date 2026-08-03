شركة "سناب شات" تستبعد الفيديوهات المولدة بالكامل بالذكاء الاصطناعي

التحديث الجديد يهدف إلى إعطاء أولوية أكبر للمحتوى الأصلي الذي ينتجه المستخدمون، في ظل الانتشار المتزايد لنصوص وصور ومقاطع فيديو منخفضة الجودة ومتكررة، أتاحتها أدوات التوليد الرخيصة وسهلة الاستخدام...

أعلنت شركة "سناب" تشديد سياساتها تجاه المحتوى منخفض الجودة المولّد بالذكاء الاصطناعي على منصة "سناب شات"، عبر استبعاد مقاطع الفيديو المنشأة بالكامل بهذه التقنية من التوصيات في قسم "سبوتلايت" المخصص للمقاطع القصيرة.

وقالت الشركة إن التحديث الجديد يهدف إلى إعطاء أولوية أكبر للمحتوى الأصلي الذي ينتجه المستخدمون، في ظل الانتشار المتزايد لنصوص وصور ومقاطع فيديو منخفضة الجودة ومتكررة، أتاحتها أدوات التوليد الرخيصة وسهلة الاستخدام.

وبموجب السياسة الجديدة، لن تكون مقاطع الفيديو التي ينشئها الذكاء الاصطناعي بالكامل مؤهلة للظهور ضمن توصيات "سبوتلايت"، في خطوة قالت "سناب" إنها تأتي ضمن توجه أوسع لتعزيز المحتوى القائم على التجارب الشخصية ووجهات النظر الأصلية.

وأوضحت الشركة أنها تريد أن يظل "سبوتلايت" مساحة تركز على إبداع أشخاص حقيقيين، بعدما أدى التوسع في أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى زيادة كمية المحتوى المتشابه والمنخفض الجودة على الإنترنت.

ولا يشمل القرار حظر استخدام الذكاء الاصطناعي في صناعة المحتوى بصورة كاملة. إذ ستواصل "سناب شات" السماح بالتوصية بمقاطع جرى تحسينها أو تعديلها باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي الإبداعية التابعة للمنصة، على أن تتضمن مؤشرات توضح طبيعة استخدامها.

وأكدت "سناب" أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يؤدي دورًا في العملية الإبداعية ويسهم في تطوير أشكال جديدة من التعبير، لكنها تفرق بين استخدامه أداة مساعدة وبين الاعتماد عليه لإنشاء محتوى كامل بصورة آلية.

وتأتي الخطوة في سياق تحركات مماثلة من منصات أخرى للحد من انتشار المحتوى الآلي منخفض الجودة. فقد طورت "سابستاك" أداة تساعد القراء على رصد النصوص المنشأة بالذكاء الاصطناعي، فيما أتاحت "لينكد إن" للمستخدمين الإبلاغ عن منشورات أو تعليقات يشتبه في أنها مولدة بهذه التقنية.

كما عدلت "يوتيوب" سياساتها بهدف الحد من إنتاج المحتوى منخفض الجودة أو المتكرر على نطاق واسع باستخدام الذكاء الاصطناعي وأدوات الأتمتة، وسط تزايد الضغوط على منصات التواصل للحفاظ على جودة المحتوى البشري وتمييزه عن المواد المنشأة آليًا.