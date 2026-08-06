ما الأسباب التي أدّت إلى إزالة "تليغرام" من متجر "آبل"؟

كانت "آبل" قد أزالت "تليغرام" من متجرها مؤقتًا بعد ورود بلاغات تتهم المنصة باستضافة صور فاضحة لقاصرين، قبل أن يعود التطبيق إلى المتجر عقب إزالة المحتوى محل الشكوى...

قال مؤسس "تليغرام" ومديرها التنفيذي، بافيل دوروف، إن إزالة التطبيق مؤقتًا من متجر تطبيقات "آبل" جاءت عقب عملية ابتزاز متعمدة استُخدم فيها محتوى مولّد بالذكاء الاصطناعي، محذرًا من أن آلية تعامل "آبل" مع الشكاوى قد تجعل تطبيقات أخرى عرضة لأساليب مماثلة.

وكانت "آبل" قد أزالت "تليغرام" من متجرها مؤقتًا بعد ورود بلاغات تتهم المنصة باستضافة صور فاضحة لقاصرين، قبل أن يعود التطبيق إلى المتجر عقب إزالة المحتوى محل الشكوى.

وقال دوروف، في منشور على منصة "إكس"، إن أشخاصًا سعوا إلى ابتزاز "تليغرام" ماليًا من خلال إنشاء مجموعة من الصور باستخدام الذكاء الاصطناعي ونشرها بصورة آلية في مجموعة قديمة على المنصة.

وبحسب روايته، استُخدمت خاصية تعديل رسالة قديمة داخل المجموعة لإضافة المحتوى، قبل تقديم بلاغ إلى "آبل"، ما أدى إلى إزالة التطبيق من متجرها.

وأضاف دوروف أن "آبل" لم تخطر "تليغرام" مسبقًا بوجود شكوى أو بالمحتوى المخالف، ولم تمنح الشركة فرصة لمعالجة المسألة قبل حذف التطبيق.

ولم يكشف دوروف هوية الجهة التي قال إنها نفذت محاولة الابتزاز، كما لم يوضح المبلغ أو المطالب التي قُدمت إلى "تليغرام" مقابل عدم تعريض التطبيق للإزالة من متجر "آبل".

وتبقى رواية محاولة الابتزاز مستندة إلى تصريحات دوروف، في ظل عدم صدور رد من "آبل" على اتهاماته حتى وقت نشر التقرير.

وحذر دوروف من أن طريقة تعامل "آبل" مع الواقعة قد تمثل خطرًا على مطوري التطبيقات والمجتمعات الرقمية، معتبرًا أن إمكانية إزالة تطبيق استنادًا إلى بلاغات دون منح مطوريه فرصة كافية للرد قد تتيح استغلال نظام الشكاوى للإضرار بخدمات أخرى.

ولم تكن هذه أول واقعة يُزال فيها تطبيق من متجر "آبل" قبل إعادته لاحقًا، إذ سبق للشركة أن أزالت تطبيق "أبسكرولد"، الذي أسسه الفلسطيني عصام حجازي، ثم أعادته إلى المتجر خلال ساعات.

واقتصرت إزالة "تليغرام" على متجر تطبيقات "آبل"، بينما ظل التطبيق متاحًا عبر متجر "غوغل بلاي" لمستخدمي أجهزة "أندرويد".

وتأتي الواقعة في ظل تدقيق مستمر في سياسات الإشراف على المحتوى في "تليغرام". وسبق أن أوقفت السلطات الفرنسية دوروف في إطار تحقيق يتعلق باستخدام المنصة في أنشطة يُشتبه بمخالفتها للقانون، كما سبق أن واجهت المنصة اتهامات من السلطات الروسية بتسهيل استخدامها من جانب جهات متطرفة.