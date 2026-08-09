مركز "حملة" و"أريج" يختتمان تدريبًا للصحافيين الفلسطينيين على أدوات المصادر المفتوحة

عُقد التدريب على مدار ثلاثة أيام، من 3 إلى 5 آب/ أغسطس 2026، في مقر شبكة "أريج" في العاصمة الأردنية عمّان، بمشاركة 15 صحافيًا/ة من الضفة الغربية و9 صحافيين/ات من الداخل.

اختتم "حملة - المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي"، بالتعاون مع شبكة "أريج"، تدريبًا متخصصًا حول استخدام أدوات المصادر المفتوحة (OSINT) في العمل الصحافي والتحقيقات الاستقصائية، بمشاركة 24 صحافيًا/ة فلسطينيًا/ة من الضفة الغربية والداخل، بدعم من CFI وبتمويل من الاتحاد الأوروبي.

وعُقد التدريب على مدار ثلاثة أيام، من 3 إلى 5 آب/ أغسطس 2026، في مقر شبكة "أريج" في العاصمة الأردنية عمّان، بمشاركة 15 صحافيًا/ة من الضفة الغربية و9 صحافيين/ات من الداخل.

وجمع البرنامج بين الجوانب النظرية والتطبيقات العملية والنقاشات، مع التركيز على منهجيات الحصول على المعلومات من المصادر المفتوحة والإطار الأخلاقي لاستخدامها. كما تناول أدوات عملية ومتقدمة للتحقق من الأخبار والمحتوى الرقمي، وتتبع المعلومات مفتوحة المصدر وتحليلها، وتوظيف أدوات المصادر المفتوحة في التحقيقات الاستقصائية.

من إحدى الورشات

وقادت التدريب إيثار العظم، عضو هيئة التحرير ومشرفة التحقيقات في "أريج"، وفاطمة بني أحمد، مدققة المعلومات الأولى في الشبكة.

وتناول اليوم الأول منهجيات البحث باستخدام أدوات المصادر المفتوحة، وجمع المواد المنشورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتحقق منها، بما في ذلك التحقق من الزمان والمكان، وكيفية توظيف هذه المنهجيات في التحقيقات المتعلقة بجرائم الحرب. كما تناول البحث عن المعلومات المتعلقة بالأشخاص والتحقق منها باستخدام المصادر المفتوحة.

وفي اليوم الثاني، تعمّق المتدربون/ات في منهجيات تتبع الأموال ونشاط الشركات، واستخدام قواعد البيانات المفتوحة والتجارية، والبحث في السجلات.

أما اليوم الثالث، فتناول مفاهيم التحقيق في حملات التضليل ومنهجيته، وأساليب الرصد وجمع البيانات وتحليلها، إلى جانب تتبع السفن والطائرات.

وركّز البرنامج على الجانب التطبيقي وربط الأدوات والمنهجيات بسياقات العمل الصحافي الفعلية، بما يمكّن المشاركين/ات من توظيفها بصورة منهجية ودقيقة في تطوير تحقيقاتهم/ن وتقاريرهم/ن.

وفي هذا السياق، قال مدير الرصد والتوثيق في مركز «حملة» ومنسق التدريب، أحمد القاضي، إن "أهمية التدريب لم تقتصر على تعلم الأدوات والمنهجيات، بل شكّل أيضًا فرصة للصحافيين/ات الفلسطينيين/ات من مناطق جغرافية مختلفة للالتقاء والتعارف والتعلم معًا".

وأضاف أن "هذا التنوع والمساحة المشتركة يفتحان المجال لبناء علاقات وتعاون يمكن أن يستمر بعد انتهاء التدريب، ونأمل أن نبني على هذه التجربة في العمل المستقبلي".

من جهتها، أكدت المديرة العامة لشبكة "أريج"، روان الضامن، أهمية البيئة المؤسسية التي تتيح النقاش والتدقيق والاختلاف المهني بوصفها جزءًا من العمل الاستقصائي، مشيرة إلى أن القيمة الحقيقية للتدريب تظهر في قدرة المشاركين/ات على نقل المعرفة والمهارات التي اكتسبوها إلى مؤسساتهم/ن، وتوظيفها في تحقيقاتهم/ن وعملهم/ن الصحافي.

وعكست شهادات المشاركين/ات أهمية توفير مثل هذه المساحات للصحافيين/ات الفلسطينيين/ات، لا سيما في ظل ضغط التغطية الإخبارية اليومية والمتسارعة.

وقال أحد المشاركين: "ضغط العمل اليومي، خاصة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، أبعدنا إلى حد كبير عن التقارير المعمقة والتحقيقات الاستقصائية، لأننا مضطرون للتعامل يوميًا مع الأخبار والأحداث المتلاحقة. مثل هذه التدريبات تمنحنا مساحة للتوقف وإعادة التركيز، والعودة بأفكار ودافع جديد لإنتاج تحقيقات وتقارير نوعية".

كما أشار مشاركون/ات إلى أن التدريب تجاوز توقعاتهم/ن من حيث حجم المعلومات ومستوى التعمق خلال فترة قصيرة، وخاصة في الجوانب التطبيقية والتعرف إلى أدوات جديدة.

ولفت آخرون إلى أهمية ما قدمه التدريب في تعزيز فهمهم لكيفية الوصول إلى المعلومات والتعامل معها، وأهمية الدقة والسرية والتحقق في العمل الصحافي والاستقصائي.

ويأتي التدريب ضمن جهود مركز "حملة" لتعزيز قدرات الصحافيين/ات الفلسطينيين/ات في التعامل مع البيئة الرقمية المتغيرة، وتطوير مهارات الوصول إلى المعلومات والتحقق منها وتحليلها، وتعزيز استخدام الأدوات والمنهجيات الرقمية في إنتاج صحافة مهنية ومعمقة.

كما أسهم جمع صحافيين/ات من الضفة الغربية والداخل في خلق مساحة للتعارف وتبادل الخبرات، وبناء علاقات مهنية يمكن البناء عليها في أعمال وتعاونات مستقبلية.