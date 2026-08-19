"يوتيوب" يغيّر طريقة احتساب مشاهدات الفيديو

قال "يوتيوب" إن الخطوة تستهدف توحيد طريقة قياس المشاهدات بين مختلف أنواع المحتوى، بعدما كان يعتمد أكثر من مقياس، الأمر الذي قالت المنصة إنه تسبب في التباس لدى صناع المحتوى عند تقييم مدى وصول فيديوهاتهم...

يغيّر "يوتيوب" آلية احتساب المشاهدات على منصته، إذ سيبدأ اعتبار تشغيل الفيديو مشاهدةً منذ اللحظة الأولى، ضمن سياسة جديدة تدخل حيز التنفيذ في 24 آب/أغسطس 2026 وتشمل الفيديوهات الطويلة والبث المباشر إلى جانب المقاطع القصيرة.

وقال "يوتيوب" إن الخطوة تستهدف توحيد طريقة قياس المشاهدات بين مختلف أنواع المحتوى، بعدما كان يعتمد أكثر من مقياس، الأمر الذي قالت المنصة إنه تسبب في التباس لدى صناع المحتوى عند تقييم مدى وصول فيديوهاتهم.

وبموجب النظام الجديد، ستُضاف مشاهدة عامة بمجرد بدء تشغيل الفيديو، من دون اشتراط استمرار المستخدم في المشاهدة مدة محددة. وقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع أعداد المشاهدات الظاهرة علنًا، ولا سيما للمقاطع التي يبدأ المستخدمون تشغيلها ثم يغادرونها سريعًا.

وكان "يوتيوب" قد اعتمد آلية مماثلة في مقاطع "شورتس"، فيما تستخدم منصتا "تيك توك" و"إنستغرام" أيضًا بدء تشغيل الفيديو أساسًا لاحتساب المشاهدة.

وفي المقابل، سيحتفظ "يوتيوب" بالمقياس السابق تحت اسم "المشاهدات التفاعلية"، وسيكون متاحًا لصناع المحتوى ضمن أدوات التحليلات، بما يسمح لهم بمعرفة عدد المستخدمين الذين واصلوا مشاهدة المحتوى بدل الاكتفاء بتشغيله.

وتكتسب هذه البيانات أهمية خاصة لأن الزيادة المحتملة في رقم المشاهدات العامة قد تجعل هذا الرقم وحده أقل دقة في قياس مستوى اهتمام الجمهور، في حين يتيح مقياس "المشاهدات التفاعلية" تقييمًا أوضح لقدرة المحتوى على الاحتفاظ بالمشاهدين.

وأكدت المنصة أن تغيير طريقة احتساب المشاهدات العامة لن يؤثر مباشرة في أرباح صناع المحتوى أو في معايير التأهل لبرنامج شركاء "يوتيوب"، إذ ستظل المقاييس المؤهلة المرتبطة بالتفاعل هي المعتمدة في هذا الجانب.

وبصورة منفصلة، يستعد "يوتيوب" لتشديد شروط الانضمام إلى برنامج الشركاء أمام المتقدمين الجدد اعتبارًا من 1 شباط/فبراير 2027، إذ سيحتاج صاحب القناة، إلى جانب 1000 مشترك، إلى ثمانية آلاف ساعة مشاهدة مؤهلة خلال آخر 365 يومًا، أو 20 مليون مشاهدة مؤهلة لمقاطع "شورتس" خلال آخر 90 يومًا.

ولا يشمل رفع شروط الدخول القنوات الموجودة بالفعل في برنامج الشركاء، وفق "يوتيوب"، لكنه يزيد متطلبات وصول القنوات الجديدة إلى عائدات الإعلانات واشتراكات "يوتيوب بريميوم".

وبذلك يفصل "يوتيوب" بين رقم المشاهدات العامة، الذي سيصبح أكثر اتساعًا مع احتساب التشغيل منذ بدايته، وبين المقاييس التي تعكس استمرار المشاهد في متابعة المحتوى وتستخدم في التحليلات وبعض متطلبات تحقيق الدخل.