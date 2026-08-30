"حملة" ينظم تدريبًا لمؤسسات المجتمع المدني حول توظيف الذكاء الاصطناعي

يأتي هذا التدريب ضمن جهود مركز حملة لتعزيز قدرات مؤسسات المجتمع المدني على التعامل مع التحولات المتسارعة في البيئة الرقمية، وتطوير استخدام مسؤول وفعّال لأدوات الذكاء الاصطناعي بما يدعم جودة المحتوى، ويحسّن الوصول إلى المعرفة، ويعزّز فاعلية الحملات الرقمية...

نظّم حملة - المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي تدريبًا عمليًا لمؤسسات المجتمع المدني حول توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في تطوير المحتوى، وتعزيز الوصول إلى المعرفة، وتخطيط وتنفيذ الحملات الرقمية.

عُقد التدريب على مدار يومين، في 26 و27 آب في رام الله، بمشاركة 29 ممثلًا/ة من مؤسسات مجتمع مدني مختلفة. وركّز البرنامج على الاستخدام العملي والمسؤول لأدوات الذكاء الاصطناعي في العمل المؤسسي، وربطها باحتياجات المؤسسات في مجالات المحتوى والتقارير والمناصرة والوصول إلى الجمهور والحملات الرقمية.

ركّز اليوم الأول، الذي قدّمه محمد أبو الحوف، المختص في التحول الرقمي ونمو الأعمال والتسويق، على كيفية وصول أنظمة الذكاء الاصطناعي إلى المعلومات واستخدامها، وما يجعل المحتوى الذي تنتجه المؤسسات أكثر قابلية للفهم والاستشهاد به. كما تناول طرق هيكلة المحتوى، وعرض الأدلة والإحصائيات بوضوح، وتحسين ظهوره في محركات البحث وأدوات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب النشر الفعّال للمحتوى العربي ومتعدد اللغات.

أما اليوم الثاني، الذي قدّمه أحمد بركات، ريادي ومستشار في الأعمال والتسويق، فركّز على الاستخدام العملي للذكاء الاصطناعي في تخطيط الحملات الرقمية وتنفيذها، بدءًا من صياغة الأوامر الفعّالة وبناء استراتيجية الحملة ونظرية التغيير، مرورًا بتحليل الجمهور وأصحاب المصلحة وصياغة الرسائل والسرد، وصولًا إلى إنتاج محتوى وسائل التواصل الاجتماعي والفيديوهات القصيرة. كما تناول التدريب المعلومات المضللة، والتواصل في الأزمات، وإدارة المجتمعات الرقمية.

وعكست شهادات المشاركين/ات أهمية الجانب التطبيقي في التدريب. وقالت إحدى المشاركات: "التدريب ما كان بس عبارة عن معلومات، أعطانا أدوات تساعدنا نطوّر عملنا، ونحسّن التقارير ونخليها أكثر احترافية، ونعرف كيف نخلي المحتوى اللي بننشره كمؤسسات يظهر ويوصل بشكل أكبر للفئات المستفيدة".

وأشار مشارك آخر إلى أهمية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تحسين الوصول إلى المعرفة، قائلًا: "عالم الذكاء الاصطناعي كبير، ولازم المؤسسات، خصوصًا اللي عندها محتوى كثير، تحاول تستفيد من أدواته بشكل أكبر. وهذا ممكن كمان يفيد الفلسطينيين من خلال إتاحة معلومات أكثر عن الواقع الفلسطيني، والأخبار، والتقارير".

يأتي هذا التدريب ضمن جهود مركز حملة لتعزيز قدرات مؤسسات المجتمع المدني على التعامل مع التحولات المتسارعة في البيئة الرقمية، وتطوير استخدام مسؤول وفعّال لأدوات الذكاء الاصطناعي بما يدعم جودة المحتوى، ويحسّن الوصول إلى المعرفة، ويعزّز فاعلية الحملات الرقمية.