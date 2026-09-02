وثائقي يكشف خطة البيت الأبيض لإخفاء مغادرة ترامب تركيا

لم تتضح تفاصيل العملية إلا لاحقًا، حين أفادت تقارير بأن البيت الأبيض لجأ إلى الخطة بسبب مخاوف من احتمال استهداف إيران ترامب...

يكشف فيلم وثائقي جديد على منصة "نتفليكس" تفاصيل عملية سرية نفذها البيت الأبيض لإخفاء تحركات الرئيس الأميركي دونالد ترامب لدى مغادرته قمة لحلف شمال الأطلسي في تركيا في 8 تموز/يوليو الماضي.

ومن المقرر عرض الفيلم، الذي يحمل اسم "الطائرة البديلة"، في 4 أيلول/سبتمبر الجاري، ويتناول الطريقة التي نُقل بها ترامب من الطائرة التي شاهده الصحافيون يصعد إليها أمام الكاميرات إلى طائرة عسكرية أخرى غادر على متنها تركيا.

وبحسب التفاصيل التي أوردها موقع "فرايتي"، ظهر ترامب في المطار وهو يصعد إلى الطائرة الرئاسية "إير فورس وان"، قبل أن يغادرها من جهة أخرى ويستقل شاحنة تموين نقلته إلى طائرة مختلفة خُصصت لمغادرته.

ويتضمن الوثائقي شهادات لصحافيين كانوا على متن الطائرة الرئاسية، من بينهم كبير مصوري البيت الأبيض في وكالة "أسوشييتد برس"، أليكس براندون، الذي تحدث عن مؤشرات غير مألوفة سبقت الإقلاع وأثارت شكوك الطاقم الصحافي.

وبعد صعود الصحافيين إلى الطائرة، طلب منهم موظفو البيت الأبيض إنزال ستائر النوافذ، وقالوا إن التعليمات صدرت عن جهاز الخدمة السرية، في خطوة زادت الغموض المحيط بتحركات الرئيس.

ولم تتضح تفاصيل العملية إلا لاحقًا، حين أفادت تقارير بأن البيت الأبيض لجأ إلى الخطة بسبب مخاوف من احتمال استهداف إيران ترامب.

وكان الرئيس الأميركي قد أعلن في البداية أنه سيغادر تركيا على متن نسخة أقدم من "إير فورس وان"، بدلًا من طائرة "بوينغ" كانت قطر قد تبرعت بها ووصل إلى تركيا على متنها.

لكن المسار الفعلي اختلف عن المعلن، إذ نُقل ترامب سرًا إلى طائرة عسكرية بعد ظهوره أمام وسائل الإعلام وهو يصعد إلى الطائرة الرئاسية، ثم توقف في بريطانيا قبل أن يُنقل مجددًا بصورة سرية إلى النسخة الأقدم من "إير فورس وان" التي كان الصحافيون على متنها.

وأثار الكشف عن تفاصيل العملية انتقادات لإدارة ترامب بسبب تضليل الصحافيين، فضلًا عن تساؤلات بشأن تعريضهم وموظفي البيت الأبيض لمخاطر محتملة خلال تنفيذ الخطة.