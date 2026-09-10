تقديرًا لجهوده في تعزيز الحقوق الرقمية الفلسطينية: مركز "حملة" يحصل على جائزة EFF لعام 2026

تُعد جوائز EFF من أبرز الجوائز في مجال الحقوق والحريات الرقمية، إذ تكرم منذ أكثر من 30 عامًا أفرادًا ومؤسسات قدّموا مساهمات بارزة في الدفاع عن الحرية والابتكار على الإنترنت...

أعلنت مؤسسة الحدود الإلكترونية (EFF) عن منح "حملة - المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي" إحدى جوائز EFF لعام 2026، تقديرًا لعمله في الدفاع عن الحقوق الرقمية، وتعزيز الوصول الآمن والعادل إلى الفضاء الرقمي، والمساهمة في حماية حرية التعبير والحقوق الأساسية في البيئة الرقمية.

وأعلن المركز عن اعتزازه بالحصول على الجائزة إلى جانب الجهات الأخرى المكرّمة هذا العام: Access Now، DeFlock وNew Media Rights.

وتُعد جوائز EFF من أبرز الجوائز في مجال الحقوق والحريات الرقمية، إذ تكرم منذ أكثر من 30 عامًا أفرادًا ومؤسسات قدّموا مساهمات بارزة في الدفاع عن الحرية والابتكار على الإنترنت، في مجالات تشمل الصحافة، والفنون، والوصول الرقمي، والتشريعات، وتطوير التكنولوجيا والقانون.

وتُعتبر مؤسسة الحدود الإلكترونية من أبرز المنظمات غير الربحية العاملة في الدفاع عن الحريات المدنية في الفضاء الرقمي. ومنذ تأسيسها عام 1990، تعمل المؤسسة على حماية خصوصية المستخدمين/ات، وحرية التعبير، والابتكار، من خلال التقاضي الاستراتيجي، وتحليل السياسات، والمناصرة، والعمل المجتمعي، وتطوير الأدوات التكنولوجية.

وقال نديم ناشف، المدير التنفيذي لمركز حملة: "نرحّب بهذا التكريم الذي يعكس أهمية العمل الذي يقوم به مركز حملة منذ أكثر من عقد في الدفاع عن الحقوق الرقمية الفلسطينية وتعزيزها. وتأتي هذه الجائزة في وقت تتزايد فيه التحديات التي تمس حرية التعبير، والوصول إلى المعلومات، والقدرة على المشاركة بأمان وحرية في الفضاء الرقمي. ونرى فيها تقديرًا لالتزام متواصل باعتبار الحقوق الرقمية جزءًا أساسيًا من حقوق الإنسان".

وتعكس الجائزة التزام مركز حملة المستمر بتعزيز الحقوق الرقمية الفلسطينية والعمل من أجل فضاءات رقمية أكثر أمانًا وعدالة واحترامًا للحقوق.