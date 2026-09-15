التلفزيون العربي يعرض تقرير "9/9... محاولة إسرائيل الفاشلة"

تقرير استقصائي خاص للتلفزيون العربي بعنوان "9/9... محاولة إسرائيل الفاشلة"، يوثق ويكشف تفاصيل وكواليس ومجريات العدوان الإسرائيلي على قطر العام الماضي في محاولة لاغتيال قيادات من حركة حماس آنذاك.

عرض "التلفزيون العربي" تقريرا استقصائيا خاصا بعنوان "9/9... محاولة إسرائيل الفاشلة"، كشف تفاصيل وكواليس العدوان الإسرائيلي الذي استهدف قيادات من حركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة، موثقا مجريات الهجوم والاستجابة الأمنية والميدانية التي تلت الضربة.

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واستند التقرير إلى شهادات حصرية ومواد تعرض للمرة الأولى، مقدما تسلسلا موثقا للأحداث منذ لحظة الهجوم، إلى جانب تفاصيل عن الموقع المستهدف والوفد المفاوض الذي كان موجودا في مبنى آخر قريب منه.

وكشف التقرير، في شهادة للمسؤول عن حماية وتأمين وفد حركة حماس، تفاصيل الإجراءات التي اتُخذت لإجلاء أعضاء الوفد عقب الضربة، بما في ذلك إخراجهم على دفعات، وتغيير ملابسهم للتمويه، ونقلهم في مركبات إلى مناطق آمنة مختلفة، كما أوضح تغيير موقع الاجتماع قبل الهجوم بأيام.

كما وثق التقرير الاستجابة الفورية للأجهزة القطرية، بدءا من البلاغات الأولى التي وصلت إلى مركز القيادة الوطني، وصولا إلى تطويق المنطقة وتأمين ممرات آمنة، بمشاركة فرق المتفجرات والدفاع المدني والإنقاذ والأدلة الجنائية في التعامل مع الموقع.

جدير بالذكر أن التقرير تحوّل إلى مصدر لعدد كبير من المؤسسات الإعلامية الإقليمية والدولية التي تناقلت المشاهد الحصرية التي قدمها التلفزيون العربي. كما سبق للتلفزيون العربي أن قدم مؤخرا مشاهد حصرية لاستهداف قيادات حزب الله في لبنان خلال ما عُرف بعملية البيجر، إلى جانب تقرير حصري من داخل المخازن الإستراتيجية لدولة قطر إبان الحرب الأميركية الإيرانية.