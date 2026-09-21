أستراليا تستعين بشركات التكنولوجيا لتعزيز حماية الأطفال وتنظيم الذكاء الاصطناعي

ستراليا تعتزم طرح معايير جديدة للذكاء الاصطناعي بحلول نهاية العام، مشددًا على ضرورة ضمان بقاء السيطرة على هذه التقنيات بيد البشر، لا العكس...

قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، الأحد، إن بلاده تسعى إلى تعاون أكبر مع شركات التكنولوجيا العالمية لدعم تشريعات حماية الأطفال على الإنترنت، إلى جانب خطط جديدة لتنظيم الذكاء الاصطناعي.

وجاءت تصريحات ألبانيز عقب اجتماعه، السبت، مع الرئيس التنفيذي السابق لشركة "آبل"، تيم كوك، في مقر الشركة بولاية كاليفورنيا، حيث بحث الجانبان الإجراءات المتعلقة بسلامة الأطفال في الفضاء الرقمي والخطوات المقبلة في هذا المجال.

وأوضح ألبانيز أن أستراليا لا تستطيع معالجة مخاطر الإنترنت التي تهدد الأطفال بمفردها، مشيرًا إلى أن حكومته تعمل على تشديد القواعد الهادفة إلى حماية المستخدمين، في وقت بدأت فيه شركات تكنولوجيا كبرى، بينها "آبل"، بتوسيع جهودها في المجال ذاته.

بدوره، قال كوك، في منشور على منصة "إكس"، إنه عرض خلال اللقاء أدوات جديدة للتحكم صُممت لمساعدة الأسر على تعزيز سلامة الأطفال أثناء استخدام الإنترنت.

وكانت أستراليا قد بدأت، العام الماضي، تطبيق تشريعات تحظر استخدام منصات التواصل الاجتماعي على من تقل أعمارهم عن 16 عامًا، ضمن إجراءات قالت الحكومة إنها تستهدف الحد من التنمر الإلكتروني ومخاطر الخوارزميات التي قد تدفع القاصرين إلى محتوى ضار.

وتتجه الحكومة الأسترالية إلى توسيع هذه الإجراءات من خلال مشاريع قوانين كُشف عنها خلال الشهر الجاري، تتضمن فرض "واجب رعاية" على الشركات المالكة لمنصات واسعة الانتشار، من بينها "فيسبوك" و"تيك توك" و"إنستغرام"، إضافة إلى منح المستخدمين إمكانية تعطيل الخوارزميات إذا أرادوا ذلك.

وأظهرت بيانات نُشرت الشهر الماضي استمرار ارتفاع استخدام من هم دون سن 16 عامًا في أستراليا لتطبيقات التواصل الاجتماعي، وبينها "إنستغرام" و"تيك توك"، رغم القيود المفروضة.

ومن المقرر عرض مشاريع القوانين على البرلمان في وقت لاحق من العام الجاري، بعد مشاورات تشمل شركات التواصل الاجتماعي والهيئات الصناعية ومنظمات المجتمع المدني.

ويزور ألبانيز الولايات المتحدة هذا الأسبوع للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، مستغلًا الزيارة للدعوة أيضًا إلى تشديد تنظيم تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وقال إن أستراليا تعتزم طرح معايير جديدة للذكاء الاصطناعي بحلول نهاية العام، مشددًا على ضرورة ضمان بقاء السيطرة على هذه التقنيات بيد البشر، لا العكس.