"واتساب" يختبر إملاء الرسائل صوتيًا دون إنترنت

بحسب المعلومات المتاحة، تخطط "واتساب" لإضافة زر مخصص للإملاء الصوتي إلى شريط كتابة الرسائل. وعند تشغيل الميزة للمرة الأولى، سيُطلب من المستخدم اختيار اللغة، قبل أن يبدأ التطبيق الاستماع إلى صوته وتحويل الكلام المنطوق إلى نص...

يختبر تطبيق "واتساب" ميزة جديدة على أجهزة "أندرويد"، تسمح بتحويل كلام المستخدم إلى رسالة نصية مباشرة داخل المحادثة، من دون الحاجة إلى تسجيل رسالة صوتية وإرسالها.

ورصد موقع "دبليو إيه بيتا إنفو" الميزة في الإصدار التجريبي 2.26.37.8 من التطبيق، موضحًا أنها لا تزال قيد التطوير ولم تصبح متاحة بعد لمستخدمي النسخة التجريبية.

وبحسب المعلومات المتاحة، تخطط "واتساب" لإضافة زر مخصص للإملاء الصوتي إلى شريط كتابة الرسائل. وعند تشغيل الميزة للمرة الأولى، سيُطلب من المستخدم اختيار اللغة، قبل أن يبدأ التطبيق الاستماع إلى صوته وتحويل الكلام المنطوق إلى نص.

وسيتمكن المستخدم من مراجعة النص الناتج قبل إرساله، كما سيكون بإمكانه إلغاء العملية. ومن المتوقع أن تعمل الميزة في المحادثات الفردية والمجموعات والقنوات، فيما يتلقى الطرف الآخر رسالة نصية عادية بدلًا من التسجيل الصوتي.

وتتمثل إحدى أبرز خصائص الميزة في قدرتها على تنفيذ عملية التحويل من الصوت إلى النص محليًا على الهاتف، من دون اتصال بالإنترنت، وذلك من خلال حزم لغوية تُنزّل مسبقًا إلى الجهاز.

ويعني ذلك أن التسجيل الصوتي لا يحتاج، وفق آلية العمل المتوقعة، إلى الإرسال إلى خوادم خارجية من أجل معالجته، إذ تتم عملية التحويل داخل الجهاز نفسه.

وتستخدم "واتساب" تقنية مشابهة حاليًا في ميزة تفريغ الرسائل الصوتية، التي تحول الرسائل الصوتية الواردة إلى نص قابل للقراءة. ويؤكد مركز مساعدة التطبيق أن عملية إنشاء النصوص في هذه الميزة تتم على جهاز المستخدم، بينما تبقى الرسائل الصوتية محمية بالتشفير التام بين الطرفين.

وكانت "واتساب" قد بدأت اختبار حزم لغوية إضافية لتفريغ الرسائل الصوتية، تشمل الألمانية والفرنسية والإيطالية واليابانية، إلى جانب نسخ إضافية من اللغة الإنجليزية، مع تخزين هذه الحزم محليًا على الهاتف.

ولا تعني قدرة الميزة الجديدة على العمل دون اتصال بالإنترنت أن المستخدم سيتمكن من إرسال الرسائل أثناء انقطاع الشبكة، إذ يقتصر العمل دون اتصال على تحويل الكلام إلى نص، بينما يظل إرسال الرسالة بحاجة إلى اتصال بالإنترنت.

كما تختلف الميزة عن تفريغ الرسائل الصوتية المتاح حاليًا؛ فالأداة الحالية تحول رسالة صوتية تلقاها المستخدم إلى نص، بينما تحول الميزة قيد التطوير كلام المستخدم إلى رسالة نصية قبل إرسالها.

وقد توفر المعالجة المحلية للصوت مستوى إضافيًا من الخصوصية، عبر تقليل الحاجة إلى إرسال التسجيلات إلى خدمات خارجية لتحليلها وتحويلها إلى نص.

ولا تزال الميزة في مرحلة التطوير على أجهزة "أندرويد"، من دون إعلان موعد رسمي لإطلاقها. كما قد تتغير طريقة استخدامها أو موضع زر الإملاء قبل طرحها النهائي، ولم يتضح بعد موعد وصولها إلى جميع المستخدمين أو ما إذا كانت ستُطرح على أنظمة تشغيل أخرى.