وسط أزمة مع وسائل الإعلام: البيت الأبيض يطلق "تلفزيون ترامب" لاستعراض "الإنجازات"

يأتي إطلاق "Trump TV" في وقت تستمر فيه المواجهة القانونية والسياسية بشأن قرار منع المؤسسات الثلاث، بالتوازي مع استمرار وسائل إعلام أخرى في تغطية البيت الأبيض بوسائل خارج نظام التغطية التلفزيونية المشتركة...

أطلق البيت الأبيض بثًا متواصلًا عبر قناته الرسمية على "يوتيوب" تحت اسم "Trump TV"، في خطوة جاءت بالتزامن مع تصاعد الخلاف بين إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وعدد من المؤسسات الإعلامية الكبرى بشأن الوصول إلى البيت الأبيض والتغطية الصحافية لأنشطة الرئيس.

وبدأ البث في 21 أيلول/سبتمبر 2026، بعد ثلاثة أيام من إعلان ترامب منع صحافيي "سي إن إن" و"إم إس" و"بوليتيكو" من دخول البيت الأبيض، متهمًا المؤسسات الثلاث بتقديم تغطية وصفها بأنها كاذبة وسلبية. وردت المؤسسات المتضررة برفع دعوى قضائية، قالت فيها إن القرار ينتهك الحماية الدستورية لحرية الصحافة والإجراءات القانونية الواجبة.

وأدى منع "سي إن إن" من أداء دورها المقرر ضمن نظام التغطية التلفزيونية المشتركة للبيت الأبيض إلى تعليق الشبكات الخمس المشاركة في هذا النظام، وهي "إيه بي سي" و"سي بي إس" و"سي إن إن" و"فوكس" و"إن بي سي"، تغطيتها المشتركة للأحداث الرئاسية.

وقالت الشبكات في بيان مشترك إن للجمهور مصلحة أساسية في الحصول على معلومات دقيقة ومستقلة عن الحكومة، وإنه لا ينبغي لأي إدارة منع مؤسسة إخبارية من الوصول إلى التغطية بسبب اعتراضها على ما تنشره.

وظهرت آثار هذا القرار خلال مراسم افتتاح مهبط جديد للمروحيات في البيت الأبيض، إذ غابت معدات الصوت التابعة لطاقم التغطية التلفزيونية المشتركة، فيما طغى صوت محركات المروحية الرئاسية على أجزاء من كلمة ترامب في البث الذي وفره البيت الأبيض.

وانطلق "Trump TV" الساعة 7 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، الموافق 11 مساءً بتوقيت غرينيتش، ببث خطاب ألقاه ترامب في جبل راشمور في 3 تموز/يوليو الماضي، ضمن احتفالات الذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة.

ويقدم البيت الأبيض الخدمة باعتبارها بثًا يعمل على مدار الساعة ويجمع خطابات ترامب وإعلانات الإدارة ومقاطع من فعالياتها، إلى جانب مواد تصفها الإدارة بأنها أبرز إنجازاتها، مع تحديث المحتوى بصورة مستمرة.

وقال نائب مساعد الرئيس ورئيس الاستراتيجية الرقمية في البيت الأبيض، كيلان دور، إن الخدمة تهدف إلى عرض ما وصفه بـ"أعظم نجاحات الإدارة" من دون وساطة تحريرية، متهمًا وسائل إعلام بأنها لم تنقل بعض إنجازات الإدارة بدقة أو لم تعرضها على الإطلاق.

وأثار إطلاق القناة انتقادات من سياسيين ديمقراطيين وشخصيات عملت سابقًا في إدارة ترامب. ووصف حاكم كاليفورنيا، غافن نيوسوم، البث بأنه "تلفزيون تديره الدولة"، معتبرًا أنه يأتي في سياق القيود المفروضة على المؤسسات الإعلامية.

كما انتقد السيناتور الديمقراطي عن أريزونا مارك كيلي المشروع، وضم إطلاقه إلى سلسلة من الإجراءات الحكومية التي قال إنها غير طبيعية في النظام السياسي الأميركي.

ومن جهتها، قارنت السكرتيرة الصحافية السابقة للبيت الأبيض ستيفاني غريشام هذا النوع من البث الحكومي بممارسات إعلامية في روسيا والصين وإيران، في تعليق نشرته على وسائل التواصل الاجتماعي.

ولا تصف الإدارة البث بأنه بديل عن وسائل الإعلام، بل باعتباره قناة مباشرة لعرض نشاطاتها ومواقفها، فيما يرى منتقدوها أن تزامنه مع القيود المفروضة على مؤسسات صحافية يثير تساؤلات بشأن استقلال التغطية وإمكانية وصول الجمهور إلى مصادر متعددة للمعلومات.

ويأتي إطلاق "Trump TV" في وقت تستمر فيه المواجهة القانونية والسياسية بشأن قرار منع المؤسسات الثلاث، بالتوازي مع استمرار وسائل إعلام أخرى في تغطية البيت الأبيض بوسائل خارج نظام التغطية التلفزيونية المشتركة.