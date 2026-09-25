"غوغل" تتيح إنشاء فيديوهات بالذكاء الاصطناعي مجانًا عبر "فيدز"

كانت "غوغل" قد بدأت، في تشرين الثاني/نوفمبر 2025، توسيع الوصول المجاني إلى عدد من مزايا الذكاء الاصطناعي في "فيدز"، قبل أن تضيف لاحقًا قدرات أكثر تقدمًا لإنشاء الفيديو وتحريره باستخدام نماذج "جيميناي"...

وسّعت شركة "غوغل" إتاحة أدوات إنشاء الفيديو بالذكاء الاصطناعي في خدمة "غوغل فيدز"، لتصبح متاحة مجانًا لأي مستخدم لديه حساب في "غوغل" أو "غوغل وركسبيس"، بعدما كانت بعض قدراتها المتقدمة مرتبطة بخطط مدفوعة.

وأعلنت الشركة، في 23 أيلول/سبتمبر 2026، دمج نموذج "جيميناي أومني 1.1 فلاش" في "غوغل فيدز"، بما يتيح للمستخدمين إنشاء مقاطع جديدة بدقة تصل إلى 1080p والاستفادة من أدوات تحكم إضافية في المشاهد من دون اشتراك مدفوع.

وتتيح الأدوات الجديدة تمديد المشاهد الموجودة مع المحافظة على قدر أكبر من الاتساق في الشخصيات والإضاءة والبيئة البصرية، فضلًا عن تحديد مدة المقطع المولّد بدقة، بما يساعد على مواءمته مع النصوص المكتوبة أو التعليق الصوتي. كما يمكن إنشاء مشاهد جديدة بدقة 1080p أو رفع دقة مقاطع مولّدة سابقًا.

وتوفر "غوغل فيدز" أيضًا قوالب جاهزة تساعد المستخدم على تحويل الصور ومواد المشروع إلى فيديو، من دون الحاجة إلى تنفيذ عملية المونتاج كاملة من الصفر، في خطوة تستهدف جعل إنشاء المحتوى المرئي أكثر سهولة للمستخدمين غير المتخصصين.

وتتضمن المقاطع التي ينشئها نموذج "أومني 1.1" داخل "غوغل فيدز" علامة "SynthID" الرقمية غير المرئية، التي تستخدمها "غوغل" للمساعدة في التحقق من أن المحتوى أُنشئ بواسطة الذكاء الاصطناعي.

ورغم إتاحة التوليد مجانًا، تحتفظ الشركة بفروق بين الحسابات المجانية والخطط المدفوعة؛ إذ توفر خطط "Google AI" سعة أكبر لإنشاء الفيديو للحسابات الشخصية، فيما تمنح خطط "وركسبيس" المخصصة للأعمال والمؤسسات حصص توليد إضافية وأدوات تحكم إدارية مركزية.

وكانت "غوغل" قد بدأت، في تشرين الثاني/نوفمبر 2025، توسيع الوصول المجاني إلى عدد من مزايا الذكاء الاصطناعي في "فيدز"، قبل أن تضيف لاحقًا قدرات أكثر تقدمًا لإنشاء الفيديو وتحريره باستخدام نماذج "جيميناي".