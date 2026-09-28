"تيك توك" تذعن لتسوية دعوى ولاية أميركية بـ100 مليون دولار وقيود للمراهقين

كانت شركة "ميتا"، المالكة لمنصتي "فيسبوك" و"إنستغرام"، قد توصلت في آب/أغسطس إلى تسوية مع 29 ولاية أميركية، على خلفية اتهامات بأنها شجعت عمدًا إدمان القاصرين على منصاتها، مقابل أكثر من 18 مليار دولار...

وافقت منصة "تيك توك" على دفع 100 مليون دولار على الأقل لولاية ألاباما الأميركية، إلى جانب فرض قيود جديدة على استخدام المراهقين للمنصة، في تسوية جنّبتها محاكمة كانت مقررة الاثنين بشأن اتهامات بتضليل الأهالي حول فعالية أدوات حماية الأطفال من المحتوى الضار.

وأعلن المدعي العام في ألاباما، ستيف مارشال، الجمعة، التوصل إلى التسوية، معتبرًا أنها توفر ضمانات إضافية للأهالي بشأن حماية أبنائهم من مخاطر الإدمان على وسائل التواصل الاجتماعي.

وبموجب الاتفاق، ستدفع "تيك توك" 100 مليون دولار لألاباما، فيما قد تصل القيمة الإجمالية للتسوية إلى 300 مليون دولار إذا انضمت ولايات أخرى إلى ترتيبات مماثلة.

وتأتي القضية ضمن سلسلة دعاوى رفعتها ولايات أميركية ضد منصات تواصل اجتماعي، متهمة إياها بالتسبب بأضرار للمستخدمين القاصرين.

وكانت شركة "ميتا"، المالكة لمنصتي "فيسبوك" و"إنستغرام"، قد توصلت في آب/أغسطس إلى تسوية مع 29 ولاية أميركية، على خلفية اتهامات بأنها شجعت عمدًا إدمان القاصرين على منصاتها، مقابل أكثر من 18 مليار دولار.

وتفرض تسوية ألاباما على "تيك توك" مجموعة من إجراءات الحماية، من بينها تحديد الاستخدام اليومي للمراهقين بساعتين، ومنع الوصول إلى المنصة بين منتصف الليل والسادسة صباحًا، وتعليق الإشعارات خلال ساعات الدراسة.

كما تشمل الإجراءات تعزيز التحقق من أعمار المستخدمين، وحظر فلاتر التجميل للمراهقين، وتقديم موجز محتوى غير مخصص للمستخدمين الأصغر سنًا.

وتتضمن التسوية أيضًا بندًا مشروطًا يقضي بتوسيع فترة الحظر الليلي لتبدأ عند العاشرة مساءً وتنتهي عند السابعة صباحًا، في حال تبنت منصات أخرى الإجراء نفسه، وهو قيد مماثل لما وافقت عليه "ميتا".

وقال متحدث باسم "تيك توك" إن توفير بيئة آمنة وإيجابية للمستخدمين ظل من أولويات المنصة، مضيفًا أن الاتفاق ينسجم مع مساعي الشركة لتعزيز إجراءات حماية المراهقين.

ولا تزال أكثر من 10 ولايات، بينها كاليفورنيا ونيويورك، تلاحق "تيك توك" قضائيًا. وكانت الشركة قد توصلت سابقًا إلى تسويات في قضايا أخرى قبل وصولها إلى المحاكمة، من بينها دعوى رفعتها شابة في لوس أنجليس، وأخرى تقدم بها قطاع تعليمي في كنتاكي.

وفي المقابل، خاضت "ميتا" بعض القضايا أمام المحاكم. ففي آذار/مارس، أمرت هيئة محلفين في نيو مكسيكو الشركة بدفع 375 مليون دولار، بعدما خلصت إلى أنها ضللت الجمهور بشأن سلامة منصاتها بالنسبة للأطفال.

وفي الشهر نفسه، قررت هيئة محلفين في لوس أنجليس أن "ميتا" و"يوتيوب"، التابعة لشركة "غوغل"، قصّرتا في قضية شابة تبلغ من العمر 20 عامًا قالت إنها أدمنت وسائل التواصل الاجتماعي منذ طفولتها، ومنحتها تعويضًا قدره ستة ملايين دولار.

وكانت محاكمة "تيك توك" المرتقبة ستتيح تدقيقًا علنيًا واسعًا في آليات تعامل الشركة داخليًا مع قضايا السلامة، بما في ذلك احتمال الكشف عن وثائق داخلية والاستماع إلى إفادات مسؤولين تنفيذيين.

ورفعت ألاباما الدعوى أصلًا في نيسان/أبريل 2025 ضد "تيك توك" وشركتها الأم الصينية "بايتدانس"، متهمة التطبيق بتصميم خصائص تستهدف إبقاء المستخدمين الأصغر سنًا منخرطين فيه إلى حد الإدمان.

ولاحقًا، ضيقت الولاية نطاق الدعوى للتركيز على اتهامات بموجب قانون ألاباما للممارسات التجارية الخادعة، ولا سيما مدى دقة ادعاءات "تيك توك" بشأن فعالية خصائص مثل "الوضع المقيّد" و"وضع الأطفال".

وبحسب ملف القضية، قالت الولاية إن حسابات مستخدمين خاضعة لهذه الأوضاع تعرضت سريعًا لمقاطع تتناول موضوعات مثل الانتحار وإيذاء النفس واضطرابات الأكل والكحول والجنس، رغم تأكيدات المنصة أن هذه الخصائص تحد من ظهور محتوى ذي طابع بالغ.