اليابان تقر حماية الصوت من الاستنساخ بالذكاء الاصطناعي

استخدم الحساب صورة لشخصية من مسلسل الأنمي "جوجوتسو كايسن" سبق أن أدى تسودا صوتها، ونشر مقاطع تجمع بين صور وتسجيلات صوتية يشتبه في أنها مولدة بالذكاء الاصطناعي، وتتناول موضوعات من بينها الأساطير الحضرية والظواهر الغامضة ونظريات المؤامرة....

أقرت محكمة في طوكيو، الأربعاء، بإمكان تمتع الصوت البشري بحماية قانونية ضمن حقوق الدعاية في اليابان، في قضية رفعها مؤدي الأصوات الشهير كينجيرو تسودا ضد منصة "تيك توك" على خلفية مقاطع استخدمت صوتًا يقول إنه نسخة مولدة بالذكاء الاصطناعي من صوته.

وطالب تسودا، البالغ 55 عامًا، بإزالة مقاطع منشورة عبر حساب مجهول استخدمت صوتًا عميقًا قريبًا من صوته، بينما دفعت "تيك توك" بأن الصوت المستخدم لا يتجاوز كونه صوتًا ذكوريًا عامًا، وأن تقدير التشابه مع صوت الفنان مسألة شخصية، بحسب وثائق قضائية اطلعت عليها وكالة "فرانس برس".

واستخدم الحساب صورة لشخصية من مسلسل الأنمي "جوجوتسو كايسن" سبق أن أدى تسودا صوتها، ونشر مقاطع تجمع بين صور وتسجيلات صوتية يشتبه في أنها مولدة بالذكاء الاصطناعي، وتتناول موضوعات من بينها الأساطير الحضرية والظواهر الغامضة ونظريات المؤامرة.

وأفادت الشكوى بأن الحساب تجاوز في مرحلة معينة 200 ألف مشترك، وكان قادرًا على تحقيق إيرادات شهرية تزيد على 500 ألف ين، أي نحو 3200 دولار.

وقال الفريق القانوني لتسودا إن شهرة الحساب ارتبطت إلى حد كبير باستخدام صوت جذاب يعود إلى ممثل معروف، معتبرًا أن ذلك يمس حقوق الدعاية الخاصة به، التي تتيح للشخص التحكم في الاستخدام التجاري لعناصر هويته.

ورغم أن المحكمة رفضت طلب تسودا إزالة المقاطع، فإنها أقرت مبدأ قانونيًا يصب جزئيًا في مصلحته، إذ قالت القاضية آيا تاكاهاشي إن الاستخدام غير المصرح به لصوت مؤدٍ قد يشكل انتهاكًا لحقوق الدعاية.

ويعد الحكم تطورًا لافتًا في الجدل المتصاعد بشأن استنساخ أصوات الممثلين بواسطة الذكاء الاصطناعي، وهي قضية تثير قلقًا متزايدًا بين العاملين في صناعة الأداء الصوتي، ولا سيما في اليابان حيث يحظى مؤدو شخصيات الأنمي بشعبية واسعة.

ويعتقد أن الدعوى هي الأولى من نوعها في اليابان التي تسعى إلى حماية هوية صوتية فردية من النسخ المولدة بالذكاء الاصطناعي.

وقالت المديرة التنفيذية لنقابة الممثلين اليابانيين يوكو ساساكي إن صوت الممثل هو حصيلة سنوات من التدريب والعمل على تطوير المهارة، مشيرة إلى أن المؤدين يستثمرون وقتًا ومالًا كبيرين في صقل أصواتهم.

وبالتزامن مع القضية، أطلقت ساساكي وعدد من مؤدي الأصوات اليابانيين حملة بعنوان "كفى"، احتجاجًا على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي في محاكاة أصواتهم من دون الحصول على إذن مسبق.