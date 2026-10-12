"ميتا" تختبر فرض اشتراكات مدفوعة لنشر المزيد من الروابط على "فيسبوك"

بحسب موقع "سوشل ميديا توداي"، أفاد عدد من مديري صفحات "فيسبوك" بتلقي إشعارات تفيد بتقييد عدد المنشورات التي تتضمن روابط، فيما يبدو أن شركة "ميتا" وسّعت نطاق الاختبار ليشمل مزيدًا من الحسابات المهنية غير المشتركة في خدماتها المدفوعة...

تواجه بعض صفحات "فيسبوك" وحساباته المهنية قيودًا جديدة تحدّ من نشر الروابط الخارجية إلى منشورين شهريًا، ما لم يشترك أصحابها في خدمات "ميتا" المدفوعة، في خطوة تبدو امتدادًا لاختبار بدأته الشركة أواخر العام الماضي، بالتزامن مع طرح باقات اشتراك جديدة للشركات.

وبحسب موقع "سوشل ميديا توداي"، أفاد عدد من مديري صفحات "فيسبوك" بتلقي إشعارات تفيد بتقييد عدد المنشورات التي تتضمن روابط، فيما يبدو أن شركة "ميتا" وسّعت نطاق الاختبار ليشمل مزيدًا من الحسابات المهنية غير المشتركة في خدماتها المدفوعة.

ويأتي ذلك عقب إطلاق باقات "ميتا ون فور بيزنيس"، وهي خدمة اشتراك موجهة للشركات تتيح الوصول إلى أدوات إضافية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تشمل معلومات تفصيلية عن المنافسين، وبيانات مخصصة عن الجمهور، وتوصيات لتحسين نشر المحتوى.

وكانت "ميتا" قد بدأت في ديسمبر/ كانون الأول 2025 اختبارًا محدودًا يسمح لبعض الصفحات والحسابات بنشر رابطين فقط شهريًا من دون اشتراك مدفوع.

وأوضحت الشركة حينها أن الاختبار يهدف إلى معرفة ما إذا كانت إتاحة نشر عدد أكبر من المنشورات التي تتضمن روابط تمثل قيمة إضافية للمستخدمين المشتركين في الخدمات المدفوعة.

ومع طرح باقات "ميتا ون فور بيزنيس"، يبدو أن الشركة اتجهت إلى توسيع القيود لتشمل عددًا أكبر من الصفحات، رغم أن نشر روابط إضافية على "فيسبوك" لم يكن مدرجًا ضمن المزايا المعلنة لهذه الباقات عند إطلاقها.

ولا تُطبّق القيود على جميع المستخدمين بصورة موحدة، إذ تشمل بعض صفحات "فيسبوك" والحسابات الشخصية التي فعّلت "الوضع الاحترافي"، ومنها حسابات لصنّاع محتوى وشركات، بينما تواصل حسابات أخرى نشر الروابط من دون قيود مماثلة.

وأثارت الخطوة تساؤلات بشأن انعكاساتها على المؤسسات الإعلامية التي تعتمد على "فيسبوك" لنشر روابط أخبارها ومقالاتها، خصوصًا مع احتمال اضطرار بعض الناشرين إلى الاشتراك في خدمات مدفوعة للحفاظ على قدرتهم على مشاركة المحتوى.

غير أن موقع "بريس غازيت" أشار إلى أن المؤسسات الإخبارية مستثناة من القيود، على غرار استثنائها من اختبارات سابقة مرتبطة بخدمات التحقق المدفوعة.

ومع ذلك، لم توضح "ميتا" المعايير التي تعتمدها لتصنيف الحسابات ضمن فئة الناشرين الإخباريين، فيما رصد الموقع حالات لناشرين صغار تلقوا إشعارات تفيد بتجاوز الحد المسموح به لنشر الروابط المجانية.

ورغم المخاوف المرتبطة بهذه الخطوة، تشير بيانات "ميتا" إلى تراجع حضور المنشورات التي تتضمن روابط خارجية على "فيسبوك" خلال السنوات الماضية.

ووفقًا لتقرير الشركة بشأن "المحتوى الأكثر مشاهدة" خلال الربع الأول من عام 2026، فإن 98.7% من مشاهدات المنشورات في الولايات المتحدة لم تتضمن روابط تقود المستخدمين إلى مواقع خارج المنصة.

كما تراجعت حصة المنشورات التي تتضمن روابط خارجية من إجمالي المحتوى المُشاهد على "فيسبوك"، من 9.8% عام 2022 إلى 1.3% خلال الربع الأول من عام 2026.

وتشير هذه الأرقام إلى أن المنشورات المرتبطة بمواقع خارجية باتت تشكل نسبة محدودة من المحتوى الذي يصل إلى مستخدمي "فيسبوك"، ما قد يقلل التأثير الإجمالي للقيود الجديدة على حركة الزيارات، رغم احتمال تأثر صفحات وشركات تعتمد بصورة مباشرة على نشر الروابط.

ولا يزال الإجراء في إطار الاختبار، من دون إعلان تطبيقه على جميع الصفحات والحسابات المهنية، أو تحديد ما إذا كانت "ميتا" ستعتمده بصورة دائمة.