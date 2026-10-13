"نتفليكس" تفوز بحقوق البث التلفزيوني لمونديال 2030 في إسبانيا

أعلنت "نتفليكس" حصولها على حقوق بث جميع مباريات كأس العالم 2030 (104 مباريات) للمشاهدين في إسبانيا وأندورا، كأول مرة تبث فيها البطولة للرجال، مع توفير مباراة مجانا بكل جولة وعرض مباريات إسبانيا والنهائي تلفزيونيا.

ستعرض منصة البث "نتفليكس" جميع مباريات كأس العالم 2030 لكرة القدم للمشاهدين في إسبانيا وأندورا، وفق ما أعلنه عملاق صناعة الترفيه، اليوم الثلاثاء.

وقالت "نتفليكس" في بيان: "(سنقدم) جميع المباريات الـ104 لأكبر مسابقة كرة قدم في العالم في بث مباشر".

وستشارك إسبانيا، حاملة اللقب، في استضافة كأس العالم 2030 مع البرتغال والمغرب، فيما ستقام ثلاث مباريات في الأرجنتين وأوروغواي وباراغواي، احتفاء بمئوية البطولة.

وأضافت "نتفليكس": "في إطار الاتفاق، ستتاح مباراة واحدة من الجولة في المنافسات للمشاهدة مجانا في إسبانيا".

وأكدت المنصة أن قناة تلفزيونية وطنية مفتوحة ستعرض أيضا جميع مباريات إسبانيا، والمباراة النهائية، إلى جانب مباريات أخرى.

ويعزز الاتفاق سياسة "نتفليكس" في منافسة الناقلين التقليديين على عرض الأحداث الرياضية مباشرة.

وهي المرة الأولى تتمكن فيها المنصة القائمة على الاشتراك من بث كأس العالم للرجال.

وتملك نتفليكس أيضا حقوق بث نسختي 2027 و2031 من كأس العالم للسيدات في الولايات المتحدة وكندا.