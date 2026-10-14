"فيسبوك" يتيح للمستخدمين التحكم بخوارزمياته باستخدام الذكاء الاصطناعي

وفقًا للشركة، تهدف هذه التحديثات إلى منح المستخدمين قدرة أكبر على تحديد اهتماماتهم بصورة مباشرة، مع استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي لفهم تفضيلاتهم وتعديل المحتوى المقترح بناءً عليها...

أعلنت شركة "ميتا" عن إطلاق ميزة جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي في منصة "فيسبوك"، تتيح للمستخدمين التأثير مباشرة في المحتوى الذي يظهر أمامهم، من خلال كتابة اهتماماتهم وتفضيلاتهم بكلماتهم الخاصة، بدلًا من الاعتماد بالكامل على توصيات الخوارزميات الآلية.

وتحمل الميزة اسم "خوارزميتك"، وتسمح للمستخدمين بتحديد الموضوعات التي يرغبون في مشاهدة المزيد منها أو تقليل ظهورها، سواء في الصفحة الرئيسية أو مقاطع الفيديو القصيرة "ريلز"، مع تحديث التوصيات فورًا استجابة للتغييرات التي يجرونها.

وبحسب إعلان نشرته "ميتا" على موقعها الرسمي في 13 أكتوبر/ تشرين الأول 2026، تهدف الأداة الجديدة إلى جعل المحتوى المقترح أكثر ملاءمة لاهتمامات المستخدمين، من خلال إتاحة التواصل المباشر مع الأنظمة المسؤولة عن ترتيب المنشورات والتوصية بها.

وتعتمد الميزة على نماذج لغوية كبيرة قادرة على فهم اهتمامات المستخدمين وسياق طلباتهم المكتوبة باللغة الطبيعية، بما يسمح بتعديل التوصيات خلال جلسة الاستخدام نفسها.

وأتاحت "ميتا" الوصول إلى ميزة "خوارزميتك" عبر قائمة الخيارات التي تظهر على شكل ثلاث نقاط بجانب المنشورات، بعدما حدّثت هذه القائمة لتسهيل إدارة تفضيلات المحتوى.

ومن خلال القائمة، يستطيع المستخدم اختيار "مهتم" أو "غير مهتم" بشأن منشور معين، أو الانتقال إلى الأداة الجديدة لإضافة الموضوعات التي يفضلها وإدارتها.

وأوضحت الشركة أن "فيسبوك" قد يطرح أسئلة متابعة بعد اختيار أحد الخيارين، بهدف فهم أسباب اهتمام المستخدم بمحتوى معين أو عدم رغبته في مشاهدته، ما يتيح له تقديم ملاحظات أكثر تفصيلًا.

ويمكن للمستخدمين وصف المحتوى الذي يرغبون في مشاهدة المزيد منه أو تقليل ظهوره باستخدام عباراتهم الخاصة، لتستجيب أنظمة التوصية لهذه التعليمات فورًا.

وكانت خوارزميات "فيسبوك" تعتمد على تحليل سلوك المستخدمين وتفاعلاتهم، بما يشمل المنشورات التي يعجبون بها أو يعلقون عليها، ومقاطع الفيديو التي يشاهدونها، إلى جانب إشارات أخرى لتحديد اهتماماتهم.

أما مع الميزة الجديدة، فتجمع أنظمة التوصية بين هذه المؤشرات والتفضيلات التي يحددها المستخدمون مباشرة، باستخدام الذكاء الاصطناعي لفهم التعليمات المكتوبة والاستجابة لها.

وويأتي إطلاق "خوارزميتك" في "فيسبوك" امتدادًا لجهود "ميتا" لتوسيع خيارات تخصيص المحتوى عبر منصاتها المختلفة.

وسبق للشركة أن طرحت أدوات مماثلة في "إنستغرام"، بدءًا من مقاطع "ريلز" في ديسمبر/ كانون الأول 2025، قبل توسيع ميزة "خوارزميتك" في يونيو/ حزيران 2026 لتشمل خيارات تخصيص إضافية في قسمي "الخلاصة" و"استكشاف".

كما أطلقت "ميتا" ميزة مشابهة في منصة "ثريدز" تحمل اسم "دير ألغو"، تتيح للمستخدمين التأثير في نوعية المحتوى الذي تقترحه المنصة.

ووفقًا للشركة، تهدف هذه التحديثات إلى منح المستخدمين قدرة أكبر على تحديد اهتماماتهم بصورة مباشرة، مع استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي لفهم تفضيلاتهم وتعديل المحتوى المقترح بناءً عليها.

