"سي إن إن" ترخّص محتواها لغوغل ضمن شراكة للذكاء الاصطناعي

أكدت "سي إن إن" أن الشراكة تنسجم مع استراتيجيتها لحماية الملكية الفكرية والاستفادة من الفرص التي يتيحها الذكاء الاصطناعي...

أعلنت شبكة "سي إن إن" اتفاقًا متعدد السنوات مع "غوغل"، تمنح بموجبه حقوقًا موسعة لاستخدام محتواها في ميزات تجريبية للذكاء الاصطناعي. وقالت الشبكة إن الشراكة تتضمن تعويضًا عن تقديم صحافتها واستخدام ملكيتها الفكرية، وتستهدف اختبار سبل جديدة لوصول الجمهور إلى تغطيتها والتفاعل معها عبر منتجاتها.

وقدّم سام فيليكس، مسؤول الشراكات وتطوير الأعمال، الاتفاق بوصفه وسيلة لاستكشاف تغير طرق اكتشاف الأخبار.

وأكدت "سي إن إن" أن الشراكة تنسجم مع استراتيجيتها لحماية الملكية الفكرية والاستفادة من الفرص التي يتيحها الذكاء الاصطناعي.

وأضافت أن لديها شراكات، وأنها تواصل النقاش مع أطراف أخرى.

وأوضح موقع "ذا راب" أن الإعلان لم يحدد قيمة الصفقة، أو منتجات غوغل التي ستستخدم تقارير الشبكة، أو ما إذا كانت الحقوق تشمل تدريب النماذج.

وربط "ذا راب" الخطوة بسعي الناشرين إلى الحصول على تعويض عن المحتوى الذي تستخدمه شركات الذكاء الاصطناعي، بالتزامن مع تراجع الزيارات الآتية من محركات البحث.

وأورد الموقع، استنادًا إلى بيانات "تشارتبيت"، انخفاض مشاهدات صفحات الناشرين الآتية من بحث غوغل بنسبة 34% على أساس سنوي، ما يوضح أحد الضغوط التجارية المحيطة بهذه المفاوضات.

وفي تقرير مستقل، ذكر "نيمان لاب" أن غوغل وسعت برنامجها التجريبي للأخبار ليشمل أكثر من 400 منشور عالميًا.

وتشمل الجهات الجديدة «سي إن إن» و"فايننشال تايمز" و"أكسيوس" و"فوربس"، إلى جانب غرف أخبار محلية في أميركا.

ومن بينها "تكساس تريبيون" و"بوست آند كوريير" و"أويل سيتي نيوز"، بما يوسع البرنامج خارج الناشرين الدوليين الكبار. وتضم القائمة أيضًا مجموعة «شو ميديا» العاملة في إيلينوي وآيوا.

وأكدت "سي إن إن" في بيانها أن الحقوق الموسعة ستتيح ميزات تجريبية داخل منتجات غوغل، وأن الغرض المعلن هو تنمية جمهور متفاعل مع صحافتها.

ولم يقدم البيان تفاصيل تتيح قياس نتيجة الشراكة مسبقًا. ويظل ما أُعلن إطارًا للتجربة والتعويض، بينما تحتاج كيفية عرض الأخبار وتوجيه المستخدمين إلى تفاصيل إضافية عند طرح الميزات.

وأشار "ذا راب" إلى أن غوغل بدأت برنامج الأخبار التجريبي بشركاء شملوا "واشنطن بوست" و"غارديان" و"دير شبيغل". وتختبر الشركة ملخصات مولدة ومواد صوتية مع إحالات إلى التقارير الأصلية.

ويأتي ذلك وسط منازعات أوسع بشأن استخدام الأخبار، منها دعوى "بينسكي ميديا" التي رُفضت مع السماح بإعادة تقديمها، وفق التقرير نفسه.

وأوضح "نيمان لاب" أن إحدى الأدوات التجريبية تعرض معاينات موسعة للقصص على صفحات الناشرين في "أخبار غوغل"، مع تنبيه إلى احتمال وجود أخطاء في النص المولد.

وهناك أيضًا موجز صوتي قابل للتخصيص بحسب الموضوعات، يتضمن روابط للمقالات المستخدمة. وهذه أمثلة على البرنامج العام، ولا تثبت أن جميعها ستطبق على محتوى «سي إن إن» بالشكل نفسه.