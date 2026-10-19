"ميتا" تعتذر عن تعليق حساب "لا للملوك" المعارض لترامب

أقرت "ميتا" بأن نظامًا أمنيًا آليًا علّق بالخطأ حساب "تحالف لا للملوك" المناهض لترامب على "إنستغرام"، بعدما رصد نشاطًا مكثفًا مرتبطًا بأداة "كلود" للذكاء الاصطناعي، خلال احتجاجات واسعة في الولايات المتحدة الأميركية...

أعلنت شركة "ميتا" أن نشاطًا غير معتاد لأداة الذكاء الاصطناعي "كلود"، التابعة لشركة "أنثروبيك"، تسبب في تعليق حساب "تحالف لا للملوك" المناهض للرئيس الأميركي دونالد ترامب على منصة "إنستغرام"، خلال تظاهرات واسعة شهدتها الولايات المتحدة الأميركية، السبت، مؤكدة أن التعليق حدث نتيجة خطأ في نظام أمني آلي.

وقدمت الشركة اعتذارًا عن الحادثة، التي تزامنت مع تنظيم التحالف فعاليات لتشجيع التصويت المبكر، قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقررة في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وأوضح نائب رئيس الاتصالات في "ميتا"، آندي ستون، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، الأحد، أن تحقيقًا أجراه الفريق الهندسي في "إنستغرام" كشف أن نشاطًا مكثفًا لقراءة البيانات، مرتبطًا بأداة "كلود"، أدى إلى تفعيل أنظمة الحماية الآلية وتعليق الحساب.

وبحسب ستون، وصلت الأداة إلى الملفات الشخصية والمنشورات والوسوم بمعدل يفوق النشاط المعتاد بنحو أربع مرات، من خلال سلسلة طلبات متتابعة ومكثفة خلال فترة قصيرة يوم السبت.

وأشار إلى أن طبيعة هذه الطلبات دفعت أنظمة الحماية إلى التعامل معها باعتبارها نشاطًا صادرًا عن برمجيات آلية، وليس تصفحًا بشريًا طبيعيًا، ما أدى إلى تعليق الحساب عن طريق الخطأ.

وأضاف أن مراجعة آلية أُجريت بعد نحو ساعة من التعليق، وخلصت إلى أن الحساب لم يكن ينبغي تعطيله، ليُعاد تفعيله، فيما استغرقت استعادة صلاحيات الإدارة وقتًا أطول.

وجدد ستون اعتذار الشركة، مؤكدًا أن تعليق الحساب كان إجراءً خاطئًا.

وكان "تحالف لا للملوك" قد أعلن، السبت، أن حسابه على "إنستغرام" توقف عن الظهور لنحو 90 دقيقة، وأن المسؤولين عن إدارته لم يتمكنوا من الوصول إليه حتى بعد عودته إلى الظهور أمام الجمهور.

وأوضح التحالف أن الوصول الكامل إلى الحساب استُعيد قرابة الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت نيويورك.

وانتقد منظمو الاحتجاجات شركة "ميتا" بسبب تعطيل الحساب في توقيت حساس بالنسبة إلى أنشطتهم، مشددين على أهمية "إنستغرام" بوصفه وسيلة رئيسية للتواصل مع المؤيدين وتنسيق الجهود المرتبطة بالتظاهرات والتصويت المبكر.

وجاءت الحادثة بالتزامن مع سلسلة تظاهرات نظمها التحالف في مختلف أنحاء الولايات المتحدة احتجاجًا على سياسات ترامب، وفي إطار حملة لتشجيع المشاركة في الانتخابات المقبلة.

ووفقًا للتحالف، شارك ملايين الأشخاص في نحو 3 آلاف فعالية شملت الولايات الأميركية الخمسين والعاصمة واشنطن، بهدف توسيع المشاركة في التصويت المبكر والدفاع عن نزاهة العملية الانتخابية.