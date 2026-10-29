انطلاق "أيام فلسطين السينمائية حول العالم" في 80 دولة في 2 نوفمبر

أعلنت مؤسسة "فيلم لاب فلسطين" انطلاق النسخة الرابعة من مبادرة "أيام فلسطين السينمائية حول العالم" في 2 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، ومن المقرر أن تقام العروض في 80 دولة حول العالم.

تنطلق مبادرة "أيام فلسطين السينمائية حول العالم" في 2 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، بمشاركة شبكة دولية تضم أكثر من 80 بلدًا، وبرنامج سينمائي يضم 13 فيلمًا فلسطينيًّا، تحت شعار "سينما تعبر الحدود.. وحكايات تتجاوز المحو".

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وتتزامن العروض مع الذكرى التاسعة بعد المئة لوعد بلفور، لتؤكد على دور السينما في مواجهة محو الرواية الفلسطينية، وإتاحة مساحة للأصوات والتجارب والحكايات الفلسطينية كي تُروى وتُشاهد وتبقى في الذاكرة.

وقالت مؤسسة "فيلم لاب فلسطين" في بيان صحافي، إن "أيام فلسطين السينمائية حول العالم" جاءت استجابة للحاجة إلى مواجهة محو الرواية الفلسطينية وإسكاتها وتشويهها".

وأوضحت أن البرنامج 13 فيلمًا روائيًّا ووثائقيًّا وأرشيفيًّا، تتناول تجارب النزوح والانتماء والحياة تحت الاحتلال والذاكرة الفلسطينية، من بينها: "إلى عالم مجهول" لمهدي فليفل، و"اليد الخضراء" لجمانة منّاع، و"مع حسن في غزة" لكمال الجعفري، و"عائد إلى حيفا" لقاسم حول، إلى جانب سلسلة "غزاويات" التي تضم 4 أفلام وثائقية قصيرة توثق تجارب نساء من غزة، وتفاصيل حياتهن في ظل الإبادة والنزوح.