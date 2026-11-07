"على درب شيرين أبو عاقلة": الصحافة الاستقصائية في مواجهة الإقصاء

نظّم مركز إعلام، يوم الجمعة، في بلدة عرعرة، لقاءً ضمن مشروع منحة "على درب شيرين أبو عاقلة" للصحافة الاستقصائية، للعام الثاني على التوالي، بمشاركة صحافيين وشخصيات سياسية وثقافية، وبحضور أفراد من عائلة الصحافية الشهيدة شيرين أبو عاقلة.

فاز الصحافيان الزميلان إيناس مريح وأمير بويرات، مراسلا موقع "عرب 48"، بجائزة أفضل تحقيقين استقصائيين ضمن منحة "على درب شيرين أبو عاقلة"، التي ينظمها مركز إعلام للسنة الثانية على التوالي، فيما أعلن المركز إطلاق أربع منح جديدة، وشهد اللقاء نقاشًا حول نزع الشرعية عن المجتمع العربي وملاحقة الصحافيين.

كرّم مركز إعلام، يوم الجمعة، الصحافيين إيناس مريح وأمير بويرات، خلال لقاء أقيم في مركز حاسوب ببلدة عرعرة، بحضور صحافيين وشخصيات سياسية وثقافية وعائلة الصحافية الشهيدة شيرين أبو عاقلة، وذلك في إطار مشروع المنحة الذي يحمل اسمها ويهدف إلى دعم الصحافة الاستقصائية وتعزيز العمل القائم على البحث والتقصي والتوثيق.

وجاء فوز مريح عن تحقيقها "خلف الأبواب المغلقة: كيف انتُزعت الاعترافات من المعتقلين العرب إبان هبّة الكرامة؟"، فيما فاز بويرات عن تحقيق تناول معاناة النساء الفلسطينيات في قرى ظهر المالح والريحان وبرطعة، والصعوبات التي تواجههن في الوصول إلى المستشفيات ومرافق الرعاية الصحية، خصوصًا خلال الحمل والولادة، بفعل الحواجز والقيود المفروضة على الحركة.

وقالت مريح إن التكريم يتجاوز حدود الحصول على جائزة مهنية، ليشكّل تقديرًا لشهادات أمهات المعتقلين اللواتي قررن كسر حاجز الخوف والتحدث عما مرّ به أبناؤهن وأقاربهن خلال الاعتقال.

وأضافت أن الجائزة التي تحمل اسم شيرين أبو عاقلة تمثل مسؤولية واعتزازًا، وحافزًا لمواصلة العمل الصحافي المنحاز إلى الإنسان، وإتاحة المساحة لمن حُرموا من إيصال أصواتهم.

وأشارت مريح إلى أن الجائزة تحمل بالنسبة إليها قيمة خاصة، كونها تأتي باسم صحافية شكلت نموذجًا في نقل الحقيقة والعمل الميداني، معربة عن امتنانها لموقع "عرب 48" وأسرة العمل فيه، حيث تعمل منذ أكثر من عقد.

وقالت إن "العمل في موقع عرب 48 بمثابة تجربة غنية تؤكد أن الصحافة الحقيقية تنمو حين تتوفر لها مساحة من الحرية والدعم والإيمان برسالة الكلمة"، مضيفة أن هذا النجاح ثمرة بيئة مهنية آمنت بقدرات الصحافي ومنحته مساحة للإبداع والتعبير والبحث عن الحقيقة.

تحقيقان يوثّقان انتهاكات ومعاناة إنسانية

وتناول تحقيق مريح ظروف التحقيق مع شبان عرب اعتُقلوا خلال هبّة الكرامة، والادعاءات المتعلقة بانتزاع اعترافات منهم، مستندًا إلى شهادات وتجارب إنسانية لعائلات المعتقلين، ولا سيما الأمهات والأخوات.

أما تحقيق بويرات، فسلّط الضوء على معاناة النساء الفلسطينيات في قرى ظهر المالح والريحان وبرطعة، الواقعة ضمن منطقة جغرافية معزولة بفعل الحواجز والقيود المفروضة على الحركة، رغم وقوعها داخل حدود الخط الأخضر وارتباطها إداريًا بمحافظة جنين.

ووّثق التحقيق شهادات لنساء اضطررن إلى الولادة داخل سيارات الإسعاف، وأخريات أنجبن في المنازل بمساعدة قابلات، نتيجة تعذّر الوصول إلى المستشفيات في الوقت المناسب. كما تناول حالات إنسانية خطيرة، بينها امرأة فقدت طفلها بعد الولادة، في ظل الظروف التي تعيشها النساء في تلك المناطق.

عائلة شيرين أبو عاقلة تستحضر إرثها

وشهد اللقاء حضور أفراد من عائلة الشهيدة شيرين أبو عاقلة، وقال شقيقها طوني أبو عاقلة إن تنامي الوعي الفلسطيني والعربي يشكل مصدر اعتزاز، رغم الظروف الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن الفلسطينيين واجهوا محاولات لتقسيمهم إلى مسميات وفئات مختلفة، من فلسطينيي الداخل والضفة الغربية والقدس، إلا أن الوعي المتنامي يعيد التأكيد على وحدة الانتماء والهوية الفلسطينية.

وأعرب أبو عاقلة عن شكره للقائمين على اللقاء ولكل من يواصل العمل في سبيل إبقاء الحقيقة حاضرة، مشيدًا بجهود الصحافيين ومواصلتهم السير على درب شيرين.

بحث يرصد تصاعد الخطاب ضد المجتمع العربي

وتخلل اللقاء عرض قدّمه الباحث خالد السيد لنتائج ورقة تقدير موقف أعدّها لصالح مركز إعلام، تناولت الخطاب السياسي خلال الحملة الانتخابية الإسرائيلية، ورصدت تصريحات سياسيين من اليمين واليمين المتطرف بين أيار/ مايو وأيلول/ سبتمبر 2026.

وقارنت الورقة بين الخطاب السياسي قبل تحديد موعد الانتخابات وبعده، استنادًا إلى منشورات على منصة "إكس" وتصريحات في وسائل إعلام مركزية.

وأظهرت النتائج ارتفاع وتيرة المنشورات المتعلقة بالمجتمع العربي ونوابه بمقدار 2.1 مرة، وارتفاع تصريحات ممثلي حزب الليكود في وسائل الإعلام المشمولة بالرصد بمقدار 4.1 مرات، إلى جانب اتساع دائرة المتحدثين من خمسة إلى 15 متحدثًا.

ورصدت الورقة تكرار رسائل تربط النواب العرب بالإرهاب وترفض الشراكة مع الأحزاب العربية، إلى جانب توظيف قضايا الأرض وهدم المنازل والميزانيات في الدعاية الانتخابية.

وخلصت إلى أن هذا الخطاب يستهدف إبعاد التمثيل العربي عن حسابات تشكيل الحكومة، مع الإشارة إلى أن المعطيات لا تكفي وحدها لإثبات تأثيره المباشر على مواقف الأحزاب والناخبين.

وتلا العرض نقاش حول تداعيات نزع الشرعية عن المجتمع العربي وتمثيله السياسي بعد الانتخابات، ودور الصحافة في كشف آليات الإقصاء ومواجهتها، أدارته الإعلامية ميسون زعبي، بمشاركة رئيس مجلس إدارة مركز إعلام أنطوان شلحت، ورئيس القائمة المشتركة البروفيسور يوسف جبارين، وعضوة الكنيست السابقة هبة يزبك.

وقال شلحت إن "نزع الشرعية ليس جديدًا، لكنه في الآونة الأخيرة يتجاوز هذا الهدف المباشر إلى تهديد الوجود العربي"، لافتًا إلى تصاعد الحديث عن تهويد الجليل والنقب، وتصوير الصراع السياسي في إسرائيل باعتباره صراعًا بين اليهود والعرب، وفق ما يطرحه بعض قادة اليمين المتطرف.

وشدّد جبارين على أهمية الصحافة في توثيق الحقيقة والدفاع عن حق المجتمع العربي في عرض روايته وقضاياه، معتبرًا أن حماية العمل الصحافي ترتبط بحماية حرية التعبير والمشاركة السياسية.

من جانبها، أكدت يزبك أهمية الصحافة الاستقصائية في كشف الانتهاكات وإيصال شهادات من تغيب أصواتهم عن التغطية، مشددة على ضرورة حماية الصحافيين من الملاحقة والترهيب.

مركز إعلام يعلن أربع منح جديدة ويطالب بإطلاق سراح عبد أبو شحادة

وأعلن مركز إعلام إطلاق أربع منح جديدة للصحافة الاستقصائية للعام الثاني على التوالي، موضحًا أن تفاصيل التقديم ستُنشر قريبًا، على أن يُتوّج الفائزون خلال مؤتمر الصحافة السنوي في الثالث من أيار/ مايو 2027، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة.

وفي تعقيب على اللقاء، أكدت المديرة العامة لمركز إعلام، خلود مصالحة، والكاتب أنطوان شلحت، أن أهمية المشروع تتجاوز تكريم التحقيقات الفائزة إلى دعم قدرة الصحافيين على مواصلة البحث والتوثيق وكشف الانتهاكات، في ظل اتساع القيود المفروضة على عملهم.

وأشارت مصالحة إلى أن اعتقال الصحافي عبد أبو شحادة، وإبعاد صحافيين عن المسجد الأقصى ومحيطه، واعتقال صحافيين أجانب وعرقلة تغطياتهم، تكشف أشكالًا متعددة من تقييد التغطية المستقلة.

وقالت إن منع الصحافي من الوصول إلى مواقع الأحداث أو ملاحقته بسبب مقابلة أجراها يحدّ من قدرة الجمهور على معرفة الوقائع وفحص رواية السلطات ومساءلتها.

ولفت شلحت إلى أن التعامل مع المقابلات الصحافية باعتبارها شبهة أمنية، ومع التوثيق الميداني باعتباره إخلالًا بالنظام العام، يفتح الباب أمام إخضاع العمل الصحافي لمنطق الاشتباه، مشيرًا إلى أن أثر هذه الإجراءات يمتد إلى زملاء الصحافي ومصادره، ويعزز الرقابة الذاتية والخشية من السؤال والنشر.

ودعا شلحت ومصالحة إلى إطلاق سراح عبد أبو شحادة، ووقف الملاحقات المرتبطة بالعمل الصحافي، وإلغاء القيود المفروضة على التغطية التي لا تستند إلى مبررات محددة.

واختُتم اللقاء بعرض مسرحي بعنوان "أنا من هناك"، قدّمه الفنان عامر حليحل.