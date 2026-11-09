الرئيس الكولومبي يأمر بحماية وسائل إعلام من تهديدات الجماعات المسلحة

يتبع الرئيس الكولومبي، الذي ينتمي إلى التيار المحافظ، نهجًا مختلفًا عن سياسة سلفه اليساري، الذي سعى إلى التفاوض مع الجماعات المتمردة بهدف نزع سلاحها وإنهاء أنشطتها المرتبطة بتهريب المخدرات...

أمر الرئيس الكولومبي أبيلاردو دي لا إسبرييلا، بتشديد الإجراءات الأمنية لحماية عدد من المؤسسات الإعلامية في البلاد، عقب تحذيرات استخباراتية من احتمال تعرضها لهجمات تنفذها جماعة "جيش التحرير الوطني" المتمردة.

وأعلن دي لا إسبرييلا، في منشور على منصة "إكس"، توجيه الأجهزة الأمنية إلى تعزيز الحماية حول مقار شبكتي "آر سي إن" و"كاراكول" التلفزيونيتين، إلى جانب تشديد الإجراءات الأمنية لحماية مجلة "سيمانا".

وقال الرئيس الكولومبي إن أجهزة الاستخبارات حذرت من احتمال تنفيذ هجمات تستهدف مقار مؤسسات إعلامية، مشيرًا إلى أن حكومته ستسخر جميع إمكانات الدولة لحماية هذه المؤسسات والعاملين فيها وعائلاتهم.

وشدد على رفضه التهديدات الموجهة إلى الصحافيين، قائلًا إن "حرية الصحافة مقدسة ويجب احترامها"، مضيفًا أن الجماعات التي وصفها بأنها مرتبطة بالإرهاب وتجارة المخدرات لن تتمكن من إسكات وسائل الإعلام بالتهديد أو الترهيب أو العنف.

وبحسب وكالة "بلومبيرغ"، نسب دي لا إسبرييلا التهديدات إلى جماعة "جيش التحرير الوطني"، التي تعد من أبرز الجماعات المسلحة المتمردة في كولومبيا.

وجاءت أوامر الرئيس بعدما تلقت مؤسسات إعلامية تحذيرات أمنية من احتمال تعرض مقارها لهجمات، ما دفع بعضها إلى اتخاذ إجراءات احترازية لحماية العاملين فيها.

وذكرت صحيفة "إل إسبكتادور" الكولومبية أن قناة "كاراكول" أخلت مقرها في العاصمة بوغوتا بصورة احترازية، مساء السبت 7 نوفمبر/ تشرين الثاني، بعدما أبلغتها السلطات بوجود معلومات عن تهديد محتمل.

وأوضحت الصحيفة أن شرطة بوغوتا لم تعثر على أدلة تشير إلى وجود متفجرات داخل مقر القناة أو في محيطه، فيما واصلت السلطات التعامل مع التحذيرات الأمنية.

ويأتي ذلك في ظل سياسة أمنية متشددة يتبناها دي لا إسبرييلا، الذي تولى الرئاسة هذا العام، ويؤيد مواجهة الجماعات المسلحة غير القانونية بصورة مباشرة.

ويتبع الرئيس الكولومبي، الذي ينتمي إلى التيار المحافظ، نهجًا مختلفًا عن سياسة سلفه اليساري، الذي سعى إلى التفاوض مع الجماعات المتمردة بهدف نزع سلاحها وإنهاء أنشطتها المرتبطة بتهريب المخدرات.

وتشمل سياسة دي لا إسبرييلا تعزيز التعاون الأمني مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في إطار مواجهة الجماعات المسلحة وشبكات الاتجار بالمخدرات.

وتعيد التهديدات الأخيرة تسليط الضوء على المخاطر التي يواجهها الصحافيون في كولومبيا، حيث تعرض العاملون في وسائل الإعلام على مدى عقود لاعتداءات وتهديدات مرتبطة بالنزاع المسلح والجريمة المنظمة.

وبحسب "مؤسسة حرية الصحافة" الكولومبية، قُتل 171 صحافيًا في البلاد بسبب عملهم، فيما سجلت المؤسسة خلال عام 2025 نحو 469 اعتداءً استهدفت 350 صحافيًا.

وأظهرت بيانات المؤسسة أن الجماعات المسلحة كانت مسؤولة عن 73% من التهديدات المسجلة ضد الصحافيين خلال عام 2024، في الحالات التي أمكن تحديد الجهات المتورطة فيها.

كما وثقت "لجنة البلدان الأميركية لحقوق الإنسان" مقتل 17 صحافيًا في كولومبيا بين عامي 2014 و2024، مشيرة إلى أن السلطات لم تتمكن من تحديد المسؤولين عن عشر من هذه الجرائم.

وفي مؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2026، الصادر عن منظمة "مراسلون بلا حدود"، احتلت كولومبيا المرتبة 102 من أصل 180 دولة.

وتعكس هذه الأرقام استمرار التحديات الأمنية التي تواجه العمل الصحافي في البلاد، في ظل التهديدات الصادرة عن الجماعات المسلحة وصعوبة محاسبة المسؤولين عن الاعتداءات.

ولم تكشف السلطات الكولومبية عن تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الهجمات المحتملة أو موعد تنفيذها، فيما تواصل الأجهزة الأمنية تعزيز إجراءات الحماية حول المؤسسات الإعلامية التي وردت أسماؤها في التحذيرات.