40% من جرائم استدراج الأطفال المسجلة: "سناب شات" يفرض قيودًا جديدة على المنصة

ويهدف الإجراء إلى تقليل فرص اكتشاف الغرباء لحسابات الأطفال والمراهقين، خصوصًا الأشخاص الذين قد يستخدمون هويات مزيفة أو ينتحلون صفة قاصرين لبدء محادثات معهم...

بدأت منصة "سناب شات" تطبيق إجراءات جديدة لحماية الأطفال والمراهقين في بريطانيا، تشمل تعطيل ميزة اقتراح الأصدقاء تلقائيًا للمستخدمين دون 18 عامًا، في محاولة لمنع الغرباء من الوصول إلى حساباتهم والحد من مخاطر الاستدراج والاستغلال الجنسي عبر الإنترنت.

وأعلنت هيئة تنظيم الاتصالات البريطانية "أوفكوم"، الجمعة 6 نوفمبر/ تشرين الثاني، أن المنصة بدأت تنفيذ التغييرات بعد ضغوط متواصلة من الهيئة، التي طالبت شركات التكنولوجيا باتخاذ إجراءات أكثر صرامة لحماية القاصرين من التواصل غير المرغوب فيه مع البالغين.

وبموجب التغيير، لن تظهر حسابات المستخدمين دون 18 عامًا ضمن اقتراحات الأصدقاء التي تعرضها المنصة تلقائيًا، كما لن يتلقوا اقتراحات بإضافة أشخاص جدد، ما لم يختاروا بأنفسهم إعادة تفعيل هذه الخاصية.

ويهدف الإجراء إلى تقليل فرص اكتشاف الغرباء لحسابات الأطفال والمراهقين، خصوصًا الأشخاص الذين قد يستخدمون هويات مزيفة أو ينتحلون صفة قاصرين لبدء محادثات معهم.

وقال مدير مجموعة السلامة الإلكترونية في "أوفكوم"، أوليفر غريفيثس، إن التغييرات جاءت نتيجة الضغوط المستمرة التي مارستها الهيئة على "سناب شات"، معتبرًا أنها تمثل خطوة مهمة لحماية الأطفال من الغرباء على الإنترنت، لكنها تأخرت كثيرًا.

وأكد أن الهيئة ستراقب استكمال تطبيق القيود خلال نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، مشددًا على أن حماية الأطفال من الاستدراج الجنسي ليست مسألة اختيارية بالنسبة لشركات التكنولوجيا.

وتأتي الخطوة بعد بيانات كشفت حجم الجرائم المرتبطة بالتواصل الجنسي مع الأطفال عبر منصات التواصل الاجتماعي في بريطانيا.

فبحسب تحليل نشرته "الجمعية الوطنية لمنع القسوة على الأطفال" في نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، سجلت 44 قوة شرطة بريطانية 7263 جريمة تتعلق بالتواصل الجنسي مع طفل خلال الفترة التي شملتها البيانات.

ومن بين 2111 جريمة أمكن فيها تحديد المنصة الإلكترونية المستخدمة، ارتبطت 40% بمنصة "سناب شات"، مقابل 9% لكل من "واتساب" و"فيسبوك" و"إنستغرام".

ولا تعني هذه الأرقام أن 40% من جميع جرائم الاستغلال الجنسي للأطفال وقعت عبر "سناب شات"، وإنما تشير إلى نسبة الجرائم المسجلة التي أمكن تحديد المنصة المستخدمة فيها.

وحذرت الجمعية من أن العدد الفعلي لحالات الاستغلال قد يكون أعلى من الأرقام الرسمية، نظرًا إلى صعوبة اكتشاف بعض الانتهاكات التي تحدث في المحادثات الخاصة، وعدم إبلاغ الضحايا أو عائلاتهم عن جميع الحالات.

وتتمثل إحدى المشكلات في إمكانية استغلال ميزة العثور على الأصدقاء للوصول إلى حسابات القاصرين دون وجود معرفة سابقة بهم.

وتعتمد هذه الميزة على مجموعة من المعلومات، بينها العمر والموقع والأصدقاء المشتركون وجهات الاتصال، لاقتراح حسابات قد يرغب المستخدم في إضافتها.

ورغم أنها صُممت لتسهيل العثور على الأصدقاء والمعارف، فإنها قد تتيح أيضًا للغرباء اكتشاف حسابات الأطفال وإرسال طلبات صداقة إليهم.

وقد تبدأ محاولات الاستدراج بإنشاء حساب مزيف أو الادعاء بأن صاحبه مراهق، ثم إرسال طلب صداقة وبدء محادثة عادية مع الطفل، قبل محاولة كسب ثقته ودفعه إلى مشاركة معلومات أو صور شخصية.

وفي بعض الحالات، قد تتطور هذه المحادثات إلى ممارسة الضغط أو التهديد أو الابتزاز، خصوصًا عندما يتمكن المعتدي من الحصول على مواد شخصية أو إقناع الطفل بإخفاء التواصل عن أسرته.

وتوضح "الجمعية الوطنية لمنع القسوة على الأطفال" أن الاستدراج الإلكتروني قد يبدأ بتواصل يبدو طبيعيًا، ثم يتطور تدريجيًا إلى بناء علاقة ثقة يستغلها المعتدي للسيطرة على الطفل أو استغلاله.

لكن القيود الجديدة لا تمنع جميع طرق الوصول إلى حسابات القاصرين.

فوفقًا لتوضيحات "سناب شات"، سيظل بالإمكان العثور على حسابات المستخدمين عبر البحث المباشر عن أسمائهم أو أسماء المستخدمين الخاصة بهم، أو من خلال رموز الحسابات وجهات الاتصال المحفوظة.

كما يستطيع المستخدمون دون 18 عامًا إعادة تفعيل اقتراحات الأصدقاء من إعدادات الخصوصية، ما يعني أن الإجراء الجديد يعتمد على تعطيل الخاصية افتراضيًا، وليس إلغاءها بصورة نهائية.

وأوضحت المنصة أن المستخدم الذي يختار إعادة تشغيل الخاصية قد يظهر مجددًا ضمن اقتراحات أشخاص لا يعرفهم، بمن فيهم بالغون، داعية إلى توخي الحذر عند قبول طلبات الصداقة.

وتوفر "سناب شات" بالفعل مجموعة من أدوات الحماية للمراهقين، بينها جعل الحسابات خاصة افتراضيًا، وتقييد التواصل المباشر مع الغرباء، وإتاحة خيارات الحظر والإبلاغ عن الحسابات المشبوهة.

غير أن هذه الإجراءات لا تمنع جميع محاولات التحايل، إذ يمكن للمعتدين استخدام حسابات متعددة أو تقديم معلومات مضللة عن أعمارهم وهوياتهم، أو الوصول إلى الأطفال من خلال أصدقاء مشتركين.

وفي مايو/ أيار الماضي، أعلنت "أوفكوم" حصولها على تعهدات من شركات تكنولوجيا، بينها "سناب شات" و"ميتا" و"روبلوكس"، بتعزيز إجراءات منع الاستدراج الجنسي للأطفال، وتشديد القيود على تواصل البالغين الغرباء معهم.

وتعهدت "سناب شات" أيضًا بتطبيق وسائل أكثر فاعلية للتحقق من أعمار المستخدمين في بريطانيا، لضمان استفادة جميع من تقل أعمارهم عن 18 عامًا من إجراءات الحماية الجديدة.

وقالت الهيئة، في تحديثها الأخير، إن الشركة أكدت أنها تعتزم استكمال إجراءات التحقق من الأعمار بحلول نهاية العام الجاري، مشيرة إلى أنها ستواصل مراقبة تقدمها في تنفيذ التعهدات.

ولفتت "أوفكوم" إلى أن 32% من الأطفال البريطانيين الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و12 عامًا يستخدمون "سناب شات"، رغم أن الحد الأدنى للعمر المسموح به لإنشاء حساب على المنصة هو 13 عامًا.

ويبرز ذلك أهمية التحقق من الأعمار الفعلية للمستخدمين، إذ قد لا يستفيد الأطفال من إعدادات الحماية المخصصة لهم إذا سجلوا حساباتهم بأعمار غير صحيحة.

وحذرت الهيئة شركات التكنولوجيا من أن الإخفاق في معالجة مخاطر استدراج الأطفال قد يعرضها لإجراءات إنفاذ وعقوبات مالية، يمكن أن تصل إلى 10% من إيراداتها العالمية المؤهلة، وفق قانون السلامة على الإنترنت البريطاني.

وتشكل القيود الجديدة محاولة للحد من إحدى الطرق التي يمكن أن يستغلها الغرباء للوصول إلى الأطفال عبر المنصة، فيما ستعتمد فعاليتها على استكمال تطبيقها، ودقة التحقق من أعمار المستخدمين، وقدرة أنظمة الحماية على اكتشاف محاولات الاستدراج قبل تطورها إلى حالات استغلال.