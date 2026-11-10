"إنستغرام" يستخدم الذكاء الاصطناعي لكشف أعمار المراهقين حتى لو أخفوها

وتهدف هذه المقاطع إلى شرح كيفية تحديد أعمار المراهقين، والإجراءات التي يمكن للأهل اتخاذها للتأكد من تسجيل أعمار أبنائهم بصورة صحيحة، بما يضمن استفادتهم من إعدادات الحماية المناسبة...

أعلنت شركة "ميتا"، توسيع استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتقدير أعمار مستخدمي "إنستغرام" على مستوى العالم، في خطوة تهدف إلى اكتشاف حسابات المراهقين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، وإخضاعها تلقائيًا لإعدادات حماية خاصة، حتى عندما يسجل أصحابها تواريخ ميلاد غير صحيحة للتحايل على القيود العمرية.

وذكرت وكالة "رويترز" أن الخطوة ستشمل ملايين المراهقين الإضافيين، في وقت تواجه فيه الشركة دعاوى قضائية تتهم منصاتها بالتسبب في أضرار للمستخدمين صغار السن.

وتعتمد التقنية على تحليل مؤشرات متعددة داخل الحسابات لتقدير عمر المستخدم، بدل الاكتفاء بتاريخ الميلاد الذي يقدمه عند التسجيل.

وتشمل هذه المؤشرات المنشورات والتعليقات والمعلومات الواردة في الملف الشخصي، مثل الإشارات إلى الصفوف الدراسية واحتفالات أعياد الميلاد، إلى جانب مؤشرات بصرية عامة في الصور ومقاطع الفيديو.

وتقول "ميتا" إن التحليل البصري لا يعتمد على التعرف إلى هوية الأشخاص من وجوههم، بل على ملاحظة خصائص عامة قد تساعد في تقدير الفئة العمرية.

وبمجرد ترجيح أن الحساب يعود إلى شخص يتراوح عمره بين 13 و17 عامًا، يمكن نقله تلقائيًا إلى نظام "حسابات المراهقين"، حتى إذا كان تاريخ الميلاد المسجل يشير إلى أن صاحبه تجاوز الثامنة عشرة.

يوفر نظام "حسابات المراهقين" مجموعة من إجراءات الحماية التي تهدف إلى تقليل تعرض المستخدمين صغار السن للمحتوى غير المناسب والتواصل غير المرغوب فيه.

وتشمل هذه الإجراءات تقييد الأشخاص الذين يمكنهم مراسلة المراهقين، والحد من ظهور أنواع معينة من المحتوى، وضبط إعدادات الخصوصية ووقت استخدام التطبيق.

كما تتيح المنصة للأهل الإشراف على بعض إعدادات حسابات أبنائهم، بما يساعدهم على متابعة استخدامهم للتطبيق والتحكم في بعض جوانبه.

وكانت "ميتا" قد بدأت تطبيق تقنية تقدير العمر في الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وأستراليا، قبل توسيعها في مايو/ أيار الماضي إلى البرازيل ودول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين.

وقالت الشركة إن النتائج التي حققتها التقنية شجعتها على توسيع استخدامها عالميًا، لكنها لم تكشف عن نسبة دقتها في تحديد الأعمار أو عدد الحسابات المتوقع نقلها إلى إعدادات الحماية في كل دولة.

ووفقًا للشركة، لا يقتصر التوسع على "إنستغرام"، إذ تواصل نشر التقنية على "فيسبوك"، وتعتزم البدء بإطلاق نظام مشابه عالميًا على منصة "ثريدز" قبل نهاية عام 2026.

وبالتزامن مع التوسع العالمي، أعلنت "ميتا" أنها ستبدأ خلال نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري عرض مقاطع فيديو توضيحية للأهل في الولايات المتحدة عبر "إنستغرام".

وتهدف هذه المقاطع إلى شرح كيفية تحديد أعمار المراهقين، والإجراءات التي يمكن للأهل اتخاذها للتأكد من تسجيل أعمار أبنائهم بصورة صحيحة، بما يضمن استفادتهم من إعدادات الحماية المناسبة.

وفي أستراليا، بدأت الشركة الاستعانة بميزة جديدة من "آبل" توفر معلومات عن الفئة العمرية لمستخدم الجهاز، باعتبارها وسيلة إضافية للتحقق من العمر.

وتتيح هذه الميزة لولي الأمر، عند إعداد هاتف مخصص لابنه أو ابنته، تأكيد عمر المستخدم عبر متجر التطبيقات، الذي يشارك لاحقًا الفئة العمرية مع التطبيقات التي يجري تنزيلها.

وبذلك يمكن للتطبيق معرفة ما إذا كان المستخدم يستوفي الحد الأدنى للعمر المطلوب، دون الحاجة إلى الاعتماد الكامل على تاريخ الميلاد الذي يدخله بنفسه.

وتؤكد "ميتا" أن مشاركة معلومات موحدة عن الفئة العمرية بين التطبيقات يمكن أن توفر حماية أكثر اتساقًا للمراهقين، بدل مطالبة كل منصة بإجراء عملية تحقق منفصلة.

لكن استخدام هذه الميزة لا يزال اختياريًا، سواء بالنسبة إلى متاجر التطبيقات أو الشركات المطورة، وهو ما دفع "ميتا" إلى تجديد دعوتها لسن تشريعات تلزم متاجر التطبيقات بالتحقق من أعمار المستخدمين والحصول على موافقة الأهل عند الحاجة.

يأتي الإعلان في ظل ضغوط قانونية متواصلة تواجهها "ميتا" بشأن تأثير منصاتها على الأطفال والمراهقين، وسط دعاوى تتهم الشركة بعدم توفير إجراءات كافية لحماية المستخدمين الأصغر سنًا.

وبحسب "رويترز"، توصلت الشركة في أغسطس/ آب الماضي إلى تسويات قضائية تصل قيمتها إلى 18 مليار دولار مع معظم الولايات والأقاليم الأميركية، لإنهاء دعاوى تتعلق بالأضرار المزعومة التي تلحق بالمراهقين نتيجة استخدام منصاتها.

وتضمنت الاتفاقات التزامات بتعزيز قدرة الشركة على تحديد الحسابات التي تعود إلى المراهقين والأطفال دون سن الثالثة عشرة، وتحسين الإجراءات الرامية إلى توفير تجارب استخدام تتناسب مع أعمارهم.

وأوضحت "ميتا" أن التوسع الجديد يأتي ضمن التزاماتها باتفاق أبرمته مع 52 مدعيًا عامًا من الولايات والأقاليم الأميركية والعاصمة واشنطن.

وأضافت أنها تعمل على تطوير أنظمة أكثر دقة لاكتشاف الحسابات التي قد تعود إلى أطفال دون الثالثة عشرة، إلى جانب تعزيز قدرتها على تحديد المستخدمين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عامًا.

ودعت الشركة منصتي "تيك توك" و"يوتيوب" إلى اعتماد ممارسات مماثلة لتحديد أعمار المستخدمين وتعزيز حماية المراهقين.

ورغم التوسع المعلن، تبقى فعالية هذه الإجراءات مرتبطة بقدرة تقنيات الذكاء الاصطناعي على تقدير الأعمار بصورة دقيقة، وتجنب تصنيف المستخدمين البالغين على أنهم مراهقون، أو السماح لحسابات المراهقين بتجاوز القيود المفروضة عليها.