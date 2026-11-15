غرامة ضخمة على "ميتا" بسبب الوصول إلى صور 20 مليون مستخدم في إيطاليا

بحسب نتائج التحقيق، كانت "ميتا" تطلب إذنًا واحدًا للوصول إلى معرض الصور، يشمل وظائف متعددة داخل التطبيق، من دون توضيح أن الموافقة تسمح أيضًا باستخدام محتويات المعرض لتقديم اقتراحات للنشر...

فرضت هيئة حماية البيانات الشخصية الإيطالية غرامة قدرها 805 ملايين يورو على شركة "ميتا"، المالكة لمنصة "فيسبوك"، بعدما خلص تحقيق إلى وصول التطبيق إلى الصور ومقاطع الفيديو المخزنة على هواتف المستخدمين دون الحصول على موافقة منفصلة ومحددة، في مخالفة لقواعد حماية الخصوصية.

وقالت الهيئة، في بيان، إن المخالفة تتعلق بنحو 20 مليون مستخدم لأجهزة تعمل بنظام "أندرويد" في إيطاليا، مشيرة إلى أن التطبيق تمكن من الوصول إلى الصور والفيديوهات والبيانات المرتبطة بها دون إبلاغ المستخدمين بصورة كافية بطبيعة هذا الاستخدام.

وأوضحت أن التحقيق شمل خاصية أتاحتها "فيسبوك" منذ عام 2023، تتيح اقتراح صور ومقاطع فيديو من معرض الهاتف أثناء تصفح التطبيق، بهدف تشجيع المستخدمين على مشاركتها في منشورات.

وبحسب نتائج التحقيق، كانت "ميتا" تطلب إذنًا واحدًا للوصول إلى معرض الصور، يشمل وظائف متعددة داخل التطبيق، من دون توضيح أن الموافقة تسمح أيضًا باستخدام محتويات المعرض لتقديم اقتراحات للنشر.

وأشارت الهيئة إلى أن طلب الإذن كان مصحوبًا بعبارة عامة تتعلق بتفعيل ميزات إضافية، لا تتيح للمستخدم فهم طبيعة الوصول إلى صوره ومقاطع الفيديو الخاصة به أو الأغراض المحددة لاستخدامها.

وكشف التحقيق أن الخاصية كانت مفعّلة تلقائيًا، وأن منح التطبيق إذن الوصول الكامل إلى معرض الصور كان يتيح له الاطلاع على جميع المحتويات المخزنة على الجهاز بصورة مستمرة، دون تمكين المستخدم أو الهيئة الرقابية من التحقق من البيانات التي يجري استخدامها فعليًا.

واعتبرت الهيئة أن هذه الممارسات تخالف المادة 122 من قانون حماية الخصوصية الإيطالي، التي تطبق أحكام التوجيه الأوروبي بشأن الخصوصية الإلكترونية، وتشترط الحصول على موافقة حرة ومستنيرة قبل الوصول إلى المعلومات المخزنة على الأجهزة الشخصية.

وشددت على أن حماية خصوصية الهواتف الذكية لا ترتبط بإثبات نقل البيانات إلى جهات خارجية أو وقوع ضرر فعلي، بل تشمل اشتراط موافقة واضحة ومحددة على الوصول إلى المعلومات المخزنة فيها.

وألزمت الهيئة "ميتا" بتعديل آلية الحصول على الموافقة خلال 60 يومًا، بحيث يُطلب إذن منفصل لاستخدام خاصية اقتراح الصور، مع تقديم شرح واضح لطبيعتها والغرض منها وكيفية تعطيلها.

كما أمرت الشركة بإبقاء الخاصية معطلة بصورة افتراضية، بما يشمل المستخدمين الذين سبق أن منحوا التطبيق إذن الوصول إلى معرض الصور.

وبموجب القرار، يتعين على "ميتا" إبلاغ الهيئة خلال 30 يومًا بالإجراءات التي بدأت تنفيذها، وتقديم تفاصيل التدابير المتخذة خلال 90 يومًا.

وفي حال عدم الامتثال خلال المهلة المحددة، لن يُسمح بتفعيل الخاصية للمستخدمين الذين لم يمنحوا موافقة قانونية صالحة على استخدامها.

من جانبها، أعلنت "ميتا" رفضها نتائج التحقيق وقيمة الغرامة، مؤكدة أنها تعتزم الطعن في القرار.

وقال متحدث باسم الشركة، وفق وكالة "رويترز"، إن "ميتا" تختلف بشدة مع الهيئة الإيطالية في تقييم الوقائع وتفسير القانون، وتعتبر العقوبة المالية غير متناسبة مع طبيعة المخالفة المنسوبة إليها.

وأضاف أن الخاصية تهدف إلى تسهيل مشاركة الصور ومقاطع الفيديو عبر "فيسبوك"، وأن تشغيلها يتطلب حصول التطبيق على إذن من المستخدم عبر إعدادات الهاتف، مع إمكانية تعديل هذا الإذن أو سحبه في أي وقت.

وكانت الشركة قد دفعت خلال التحقيق بعدم اختصاص الهيئة الإيطالية بالنظر في القضية، معتبرة أن المسؤولية الرقابية تقع على السلطات الأيرلندية، حيث يوجد مقرها الأوروبي.

إلا أن الهيئة رفضت هذا الدفع، موضحة أن قواعد الخصوصية الإلكترونية المعنية لا تخضع لآلية الاختصاص الرقابي الموحد المعمول بها في بعض مجالات حماية البيانات داخل الاتحاد الأوروبي.

وبدأ التحقيق في يوليو/ تموز 2025، عقب شكوى قدمها مركز حماية المستهلك في مدينة بولزانو الإيطالية، واستند إلى فحوص تقنية أجرتها الهيئة للتحقق من طريقة عمل الخاصية وآليات الحصول على موافقة المستخدمين.

وأوضحت الهيئة أنها أخذت في الاعتبار عند تحديد الغرامة عدد المستخدمين المتأثرين، البالغ نحو 20 مليون شخص، وطول مدة المخالفة، واستمرار آثارها لدى من لم يحدثوا التطبيق أو سبق أن منحوا الإذن بالوصول إلى الصور.