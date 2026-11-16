إصدار جديد لمركز حملة يوثّق التحريض الرقمي ضد قاطفي الزيتون

أصدر "حملة - المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي"، تقريرًا جديدًا بعنوان "حصاد التحريض: محتوى عنيف باللغة العبرية يستهدف قاطفي الزيتون الفلسطينيين على فيسبوك"، يوثّق التقرير تداخلًا بين الاستهداف الرقمي والعنف على أرض الواقع. فقد أُبلغ عن اعتداءات للمستوطنين أو عرقلة لموسم القطاف في أربع من أصل خمس قرى فلسطينية وردت أسماؤها في المنشورات، وهي دوما ودير استيا وبورين وعصيرة القبلية. وفي قرية دوما، أُبلغ عن اعتداء استهدف قاطفي/ات الزيتون بعد ثلاثة أيام من الحادثة التي تناولتها أحد المنشورات.

كما وضح التقرير كيف رافق المحتوى العنيف والتحريضي باللغة العبرية على منصة فيسبوك تصاعد اعتداءات المستوطنين خلال موسم قطاف الزيتون في الضفّة الغربية.

يستند التقرير إلى تحليل 52 منشورًا علنيًا باللغة العبرية على فيسبوك، نُشر معظمها خلال الأسبوعين الأولين من تشرين الأول 2026. وتشكّل هذه المنشورات عيّنة من ظاهرة أوسع، عملت على نزع الشرعية عن قاطفي/ات الزيتون والناشطين/ات المتضامنين/ات معهم، وتجريدهم من إنسانيتهم، أو الدعوة إلى اتخاذ إجراءات بحقهم.

وتراوحت المنشورات بين تصوير قاطفي/ات الزيتون على أنهم "إرهابيون"، ووصف المزارعين/ات الفلسطينيين/ات بأنهم "العدو"، وبين الدعوة إلى ترحيل الناشطين/ات المتضامنين/ات أو اعتقالهم وفرض قيود عليهم. كما تضمّن أحد المنشورات دعوة صريحة إلى استخدام الذخيرة الحية ضد قاطفي/ات الزيتون.

ووجد التقرير أنّ 34 منشورًا من العيّنة وصف الناشطين/ات بأنهم "فوضويون" أجانب يفتعلون "استفزازات"، في خطاب يعيد تصوير الأشخاص الذين يوثقون الاعتداءات ويحاولون الحد منها باعتبارهم سببًا لحدوثها. كما تضمنت العينة 32 منشورًا يتضمن دعوات لترحيل الناشطين/ات أو اعتقالهم أو فرض القيود عليهم. ويشير التقرير أيضًا إلى تركّز كبير في الانتشار والتفاعل على 3 حسابات حققت 78% من إجمالي التفاعلات مع المنشورات.

ولا يقتصر تداول هذه السرديات على فيسبوك. إذ رصد التقرير استخدامها أيضًا في قنوات للمستوطنين على واتساب للحشد ضد موسم القطاف. ودعت إحدى الرسائل المتداولة الجيش الإسرائيلي إلى إعلان منطقة القطاف في قرية دير جرير منطقة عسكرية مغلقة، فيما وُثّق بشكل منفصل تداول ملصقات تحث المستوطنين على الوصول إلى بساتين الزيتون قبل المزارعين/ات الفلسطينيين/ات والعمل على منع عملية القطاف.

ويدعو مركز حملة شركة ميتا إلى إزالة المحتوى التحريضي باللغة العبرية ضد قاطفي/ات الزيتون والمتضامنين/ات دون تأخير، ومحاسبة الحسابات التي تنشره، وتطبيق سياساتها دون ازدواجية على المحتوى الذي يجرّد الفلسطينيين/ات من إنسانيتهم ويصف المزارعين/ات والقرى الفلسطينية بأنهم "إرهابيون" أو "قتلة". كما يدعو مركز حملة إلى التعامل مع موسم قطاف الزيتون بوصفه فترة تتصاعد فيها المخاطر على الفلسطينيين/ات في الضفة الغربية، واتخاذ تدابير استباقية تمنع استخدام منصاتها في تأجيج عنف المستوطنين.