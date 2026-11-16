الأردن يحجب تطبيق "تلغرام": "يستخدم في نشر التطرف وارتكاب جرائم إلكترونية"

حجب تطبيق "تلغرام" في الأردن، وأرجعت مديرية الأمن العام في البلاد ذلك إلى أنه يستخدم في "نشر التطرف والتشدد وارتكاب جرائم إلكترونية، بما يؤثر على الأمن الوطني".

أعلنت مديرية الأمن العام الأردنية، الإثنين، حجب تطبيق "تلغرام" في البلاد، معتبرةً أنه يُستخدم في "نشر التطرف والتشدد وارتكاب جرائم إلكترونية، بما يؤثر على الأمن الوطني".

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وقالت المديرية في بيان، إن قرار الحجب يأتي ضمن جهود "تعزيز الأمن الرقمي وحماية المستخدمين"، والتصدي لاستخدام المنصات الرقمية في التهديد والابتزاز ونشر محتوى مخالف للقانون.

ولم يحدد البيان مدة الحجب، كما لم يتطرق إلى تفاصيل عن وقائع بعينها أدت إلى اتخاذ القرار.

ودعت المديرية إلى تجنب التفاعل مع الحسابات والروابط مجهولة المصدر، والإبلاغ عن الممارسات والمحتويات المخالفة عبر القنوات الرسمية.

كما حثت الأسر على متابعة استخدام أبنائها للمنصات الرقمية، والاستفادة من أدوات الرقابة الأبوية.

وفي كانون الأول/ ديسمبر 2022، أعلنت وحدة الجرائم الإلكترونية التابعة للمديرية إيقاف تطبيق "تيك توك" مؤقتا، على خلفية ما قالت إنها "منشورات تحرض على العنف والفوضى".

ولم تعلن السلطات الأردنية رفع الحجب عن "تيك توك" حتى الآن، فيما أظهرت قياسات شبكية أجريت في المملكة استمرار مؤشرات الحجب حتى مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.