من حجوزات المطاعم إلى خدمات العملاء: "ميوز" يتولى المكالمات الهاتفية بدلاً من المستخدمين

تقتصر الميزة حاليًا على المشتركين في الباقات المدفوعة، بعدما بدأت الشركة اختبارها في سبتمبر/ أيلول الماضي مع مجموعة محدودة من المستخدمين، قبل توسيع إتاحتها لتشمل جميع المشتركين المدفوعين في الولايات المتحدة...

وسّعت شركة "ميتا" إتاحة ميزة جديدة لمساعدها الذكي "ميوز"، تتيح للمستخدمين تكليفه بإجراء مكالمات هاتفية مع الشركات والمؤسسات نيابة عنهم، بما يشمل التواصل مع خدمات العملاء وإجراء الحجوزات، من دون الحاجة إلى إجراء المحادثات بأنفسهم.

وتقتصر الميزة حاليًا على المشتركين في الباقات المدفوعة، بعدما بدأت الشركة اختبارها في أيلول/ سبتمبر الماضي مع مجموعة محدودة من المستخدمين، قبل توسيع إتاحتها لتشمل جميع المشتركين المدفوعين في الولايات المتحدة.

وأعلن مدير قطاع الذكاء الاصطناعي في "ميتا"، ورئيس "مختبرات الذكاء الفائق"، ألكسندر وانج، عبر منصة "إكس"، أن الميزة تتيح للمستخدمين إسناد المكالمات التي لا يرغبون في إجرائها إلى المساعد الذكي، ليتولى التواصل مع الجهات المعنية نيابة عنهم.

وتشمل الاستخدامات الاتصال بشركات التأمين والاتصالات ومقدمي خدمات التلفزيون المدفوع والإنترنت، إلى جانب جهات حكومية أميركية، مثل إدارات المركبات، فضلًا عن المطاعم التي لا توفر إمكانية الحجز عبر الإنترنت.

وبذلك، يستطيع المستخدم تكليف "ميوز" بالتعامل مع المهام التي تتطلب التواصل الهاتفي، بدلًا من الاتصال بنفسه والتنقل بين قوائم الرد الآلي أو الانتظار حتى يتمكن من التحدث إلى أحد موظفي خدمة العملاء.

وتسعى "ميتا" من خلال هذه الخطوة إلى توسيع استخدامات مساعدها الذكي في الحياة اليومية، والانتقال من الإجابة عن الأسئلة وإنشاء المحتوى إلى تنفيذ مهام فعلية نيابة عن المستخدمين.

ويأتي ذلك بعدما تجاوز عدد مستخدمي "ميوز" حاجز 10 ملايين مستخدم، وفق بيانات أعلنتها الشركة في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وتبدأ أسعار الاشتراك في الخدمة من 20 دولارًا شهريًا، مقابل الحصول على 500 مليون وحدة معالجة، تُعرف باسم "توكن"، أسبوعيًا.

وتوفر الشركة باقة أعلى بسعر 100 دولار شهريًا، تتيح استخدام 3 مليارات وحدة معالجة أسبوعيًا، وتستهدف المستخدمين الذين يعتمدون بصورة أكبر على أدوات الذكاء الاصطناعي.

وكان الوصول إلى ميزة المكالمات خلال مرحلة الاختبار الأولى محصورًا في مجموعة صغيرة من المستخدمين، يتعين عليهم طلب صلاحية استخدامها قبل تجربتها.

وفي سياق توسيع خدمات المساعد الذكي، كشف وانج أن "ميتا" تعتزم إتاحة ميزة إنشاء عنوان بريد إلكتروني مخصص لمساعد "ميوز" لمستخدمي الخدمة المجانية قريبًا، بعدما أضافتها الشركة مؤخرًا إلى المنصة.

ولا تنفرد "ميتا" بتقديم خدمات الاتصال الهاتفي عبر الذكاء الاصطناعي، إذ توفر شركة "إنستينكت" الناشئة ميزة مشابهة، فيما تقدم "غوغل" إمكانات لإجراء المكالمات باستخدام مساعدها الذكي "جيميناي".

لكن انتشار هذه الخدمات يواجه تحديات تتعلق بمدى استعداد الشركات والمؤسسات للتعامل مع مكالمات تجريها أنظمة ذكاء اصطناعي بدلًا من الأشخاص.

وبحسب تقارير صحافية، يعمد بعض موظفي خدمة العملاء والاستقبال إلى إنهاء المكالمات بمجرد اكتشاف أن المتصل ليس شخصًا حقيقيًا، وإنما نظام ذكاء اصطناعي يتحدث نيابة عن أحد العملاء.

وفي المقابل، يزيد تطور تقنيات توليد الأصوات البشرية من صعوبة التمييز بين المكالمات التي يجريها أشخاص حقيقيون وتلك التي تنفذها أنظمة الذكاء الاصطناعي، ما يطرح تحديات إضافية أمام الشركات والمؤسسات التي تتلقى هذه الاتصالات.