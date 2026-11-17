أظهرت الدراسة أن عدد البلاغات المرتبطة بهذه المواد ارتفع من نحو 4700 بلاغ في عام 2023 إلى أكثر من 400 ألف بلاغ في عام 2025، ما يعكس تسارع انتشار هذه الظاهرة خلال فترة قصيرة...

ارتفعت البلاغات المتعلقة باستخدام الذكاء الاصطناعي في الاستغلال الجنسي للأطفال بأكثر من 8400% خلال عامين، وفق دراسة حديثة أصدرها معهد "تشايلد لايت" الاسكتلندي لسلامة الأطفال، كشفت عن تصاعد إنتاج مواد الاعتداء الجنسي على القاصرين باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأظهرت الدراسة أن عدد البلاغات المرتبطة بهذه المواد ارتفع من نحو 4700 بلاغ في عام 2023 إلى أكثر من 400 ألف بلاغ في عام 2025، ما يعكس تسارع انتشار هذه الظاهرة خلال فترة قصيرة.

وتستند الأرقام إلى البلاغات التي قدمتها شركات التكنولوجيا إلى "المركز الوطني للأطفال المفقودين والمستغلين" في الولايات المتحدة الأميركية، بشأن مواد استغلال جنسي للأطفال مرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وأشار الباحثون إلى أن التحسن في وسائل اكتشاف هذه المواد وآليات الإبلاغ عنها قد يكون أسهم جزئيًا في الارتفاع المسجل.

وتشمل مواد الاستغلال الجنسي للأطفال صورًا ومقاطع تُظهر قاصرين في سياقات جنسية، سواء أنتجها معتدون بالغون، أو أنشأها أقران من دون موافقة الضحايا، أو صورًا التقطها الأطفال أنفسهم قبل الاستيلاء عليها أو مشاركتها دون موافقتهم.

ومع تطور أدوات الذكاء الاصطناعي، بات من الممكن إنتاج صور مزيفة تبدو واقعية للغاية، بما في ذلك صور تُستخدم فيها ملامح أطفال حقيقيين لإنشاء محتوى جنسي مفبرك.

ورغم أن هذه الصور لا توثق بالضرورة وقائع حقيقية، فإنها قد تُستخدم لابتزاز الأطفال، سواء للمطالبة بأموال أو لإجبارهم على إرسال المزيد من الصور.

وكشف محللو "تشايلد لايت" أن حجم مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال المولدة بالذكاء الاصطناعي، والتي تتميز بدرجة عالية من الواقعية، خلال النصف الأول من عام 2026، تجاوز إجمالي ما رُصد طوال عام 2025.

وأوضح المعهد أن تصاعد هذه الظاهرة بدأ يتسارع بصورة ملحوظة خلال عام 2025، مع تزايد المخاطر المرتبطة باستخدام التقنيات الحديثة في إنتاج مواد الاستغلال الجنسي ونشرها.

وفي تقديرات أوسع لحجم الاعتداءات، أشار "تشايلد لايت" إلى أن أكثر من 300 مليون طفل حول العالم يتعرضون سنويًا لشكل واحد على الأقل من أشكال الاستغلال أو الاعتداء الجنسي الذي تسهّله التكنولوجيا.

كما قدّر المعهد أن نحو طفل واحد من بين كل أربعة أطفال يتعرض لشكل من أشكال الإساءة قبل بلوغه الثامنة عشرة.

ونقلت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية عن المديرة العالمية للبيانات في معهد "تشايلد لايت"، ديبي فراي، أن نتائج الدراسة تكشف حجمًا صادمًا من الاستغلال الجنسي للأطفال، وتوضح مدى السرعة التي تتغير بها التهديدات التي يواجهونها، خصوصًا عبر الإنترنت.

وقالت فراي إن البحث يكشف اتساع نطاق الاستغلال الجنسي للأطفال وإساءة معاملتهم، إلى جانب التطور المتسارع للمخاطر المرتبطة بالبيئة الرقمية.

وأشارت إلى أن النتائج تحدد أيضًا المجالات التي تستطيع الحكومات التدخل فيها لإحداث تغيير فعلي، من خلال تحسين جمع البيانات المتعلقة بالاعتداءات والاستغلال الجنسي.

وأوضحت أن الجمع بين نتائج الاستطلاعات وسجلات الشرطة ومصادر المعلومات الأخرى يتيح تكوين صورة أكثر دقة عن المخاطر التي تهدد الأطفال، ويساعد على كشف أوجه القصور في أنظمة الحماية.

وأضافت أن هذه المعطيات يمكن أن تسهم في توجيه الموارد والإجراءات الوقائية إلى المناطق والفئات الأكثر احتياجًا، بما يعزز جهود حماية الأطفال من الاستغلال والاعتداء الجنسي.