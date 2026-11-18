خصصت المؤسسة 9.3 ملايين جنيه إسترليني، ما يعادل نحو 12.25 مليون دولار أميركي، لتمويل 10 مشاريع بحثية مستقلة، في واحدة من أكبر المبادرات العلمية لدراسة العلاقة بين استخدام منصات التواصل الاجتماعي والصحة النفسية للشباب...

أعلنت مؤسسة "ويلكوم" البريطانية تمويل دراسة علمية واسعة النطاق، بمشاركة أكثر من 300 ألف مراهق ومراهقة، لقياس تأثير حظر منصات التواصل الاجتماعي على القاصرين في بريطانيا، قبل دخول القيود الجديدة على من هم دون 16 عامًا حيز التنفيذ في ربيع 2027.

ووفقًا لصحيفة "الغارديان" البريطانية خصصت المؤسسة 9.3 ملايين جنيه إسترليني، ما يعادل نحو 12.25 مليون دولار أميركي، لتمويل 10 مشاريع بحثية مستقلة، في واحدة من أكبر المبادرات العلمية لدراسة العلاقة بين استخدام منصات التواصل الاجتماعي والصحة النفسية للشباب.

وستتناول الأبحاث تأثير القيود الجديدة في جوانب متعددة من حياة المراهقين، بينها الصحة النفسية وأنماط النوم والنشاط البدني والرفاه العام، من خلال مقارنة البيانات قبل تطبيق الحظر وبعده.

وتسعى المبادرة إلى توفير أدلة علمية تساعد صناع السياسات والجهات المعنية بسلامة الأطفال على الإنترنت في تقييم النتائج الفعلية للقيود الرقمية، وسط استمرار الجدل بشأن تأثير منصات التواصل الاجتماعي في الصحة النفسية للمراهقين.

وقالت رئيسة الأبحاث في مؤسسة "ويلكوم"، كاميلا إيانوني، إن الدافع الأساسي وراء المبادرة يتمثل في محدودية الأدلة العلمية المتاحة بشأن تأثير وسائل التواصل الاجتماعي والقيود المفروضة عليها في الصحة النفسية للشباب، رغم حدة النقاش الدائر حول هذه القضية.

ووصفت إيانوني تطبيق الحظر بأنه فرصة بحثية استثنائية قد لا تتكرر إلا مرة واحدة خلال جيل كامل، نظرًا إلى إمكانية متابعة التغيرات التي تطرأ على حياة مئات الآلاف من المراهقين نتيجة تعديل بيئتهم الرقمية.

وأوضحت أن الأبحاث لن تقتصر على تحديد ما إذا كانت وسائل التواصل الاجتماعي مفيدة أو ضارة، أو ما إذا كان الحظر ناجحًا أو غير ناجح، بل ستركز على قياس التغيرات الملموسة التي قد تحدث في الصحة النفسية والرفاه العام للمراهقين.

ويعمل الباحثون حاليًا على اختيار المشاركين بحيث يمثلون فئات اجتماعية وصحية متنوعة، بما يشمل المراهقين الذين يعانون من اضطرابات نفسية مثل القلق والاكتئاب، بهدف دراسة اختلاف تأثير القيود بين المجموعات المشاركة.

وسيستخدم الباحثون أجهزة قابلة للارتداء، وهواتف ذكية، ومذكرات رقمية، واستبيانات لجمع بيانات تفصيلية عن الأنشطة اليومية للمشاركين وحالتهم النفسية والجسدية، ومتابعة أي تغيرات تطرأ بعد تطبيق الحظر.

كما ستبحث الفرق العلمية في مدى التزام المراهقين بالقيود الجديدة، وما إذا كانوا سيلجأون إلى وسائل تقنية أو سلوكية للالتفاف عليها ومواصلة استخدام المنصات المحظورة.

وتشارك في المبادرة فرق بحثية من مؤسسات أكاديمية بريطانية بارزة، بينها "جامعة كارديف" و"جامعة أكسفورد" و"جامعة برمنغهام" و"كلية كينغز لندن" و"جامعة إدنبرة" و"كلية لندن الجامعية".

وتأتي الدراسة في وقت تستعد فيه بريطانيا لتطبيق حظر على استخدام منصات التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عامًا، اعتبارًا من ربيع 2027، ضمن إجراءات حكومية تستهدف تعزيز حماية الأطفال والمراهقين في البيئة الرقمية.

ومن المتوقع أن تشمل القيود منصات "إنستغرام" و"يوتيوب" و"تيك توك" و"سناب شات" و"فيسبوك" و"إكس"، إلى جانب إجراءات إضافية للحد من بعض الوظائف التي قد تعرض القاصرين للمخاطر.

وتتضمن الخطط الحكومية أيضًا فرض قيود على البث المباشر والتواصل مع الغرباء عبر منصات الألعاب الإلكترونية، في إطار توسيع إجراءات الحماية لتشمل خدمات رقمية أخرى يستخدمها الأطفال والمراهقون.

وكانت أستراليا قد سبقت بريطانيا إلى حظر استخدام منصات التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عامًا في عام 2025، فيما اتخذت دول أخرى، بينها كندا واليونان والدنمارك، خطوات باتجاه فرض قيود مماثلة.

وتتباين المواقف بشأن فعالية هذا التوجه، إذ يحذر منتقدوه من احتمال تأثيره سلبًا في المراهقين الذين يعتمدون على المنصات الرقمية لتكوين الصداقات والحفاظ على علاقاتهم الاجتماعية، بينما يشكك آخرون في إمكانية تطبيق الحظر بفاعلية، في ظل قدرة بعض الأطفال على تجاوز القيود العمرية.

وتأمل مؤسسة "ويلكوم" والفرق البحثية المشاركة أن تسهم نتائج الدراسات العشر في توفير صورة أكثر دقة عن تأثير القيود الرقمية في حياة الشباب، بما يساعد على تطوير سياسات تستند إلى الأدلة العلمية بدلًا من الاكتفاء بالمواقف المتباينة بشأن فوائد وسائل التواصل الاجتماعي ومخاطرها.