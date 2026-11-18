تعكس المطالب الحكومية اتساع نطاق الرقابة على أنظمة التوصية وإدارة المحتوى في المنصات الرقمية، فيما تؤكد "ميتا" أن تعديلاتها الأخيرة تستهدف تقليل ظهور أنواع معينة من المنشورات في توصيات "إنستغرام"، من دون حظرها بالكامل...

أعلنت شركة "ميتا بلاتفورمز" تعديل أنظمة التوصية بالمحتوى في تطبيق "إنستغرام" بالهند، للحد من ظهور المنشورات العنيفة وذات الإيحاءات الجنسية، في خطوة تأتي وسط تشديد السلطات الهندية رقابتها على المنصات الرقمية، ومطالبتها الشركات بمراجعة خوارزميات نشر المحتوى وترتيبه.

وأوضحت الشركة، أن التعديلات تستهدف المحتوى الذي تقترحه المنصة من حسابات لا يتابعها المستخدمون، ولا تعني فرض حظر شامل على المنشورات التي تتضمن مشاهد عنف أو إيحاءات جنسية.

وقالت "ميتا" إنها عززت إجراءات الحماية الافتراضية على منصاتها خلال العام الماضي، استجابة لملاحظات المستخدمين، مشيرة إلى أن معدلات الإبلاغ عن المحتوى الموصى به في الهند انخفضت إلى نحو النصف مقارنة بالعام السابق، من دون تقديم بيانات تفصيلية تدعم هذا التقدير.

وتأتي التغييرات بعد توجيه أصدرته وزارة تكنولوجيا المعلومات الهندية في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، طالبت فيه الشركة الأميركية بمراجعة أنظمة ترتيب المنشورات والتوصية بها، لمنع التضخيم غير المتناسب للمحتوى المضلل أو المفبرك أو المقتطع من سياقه.

وشمل التوجيه الحكومي ضرورة تجنب تعريض المستخدمين بصورة غير متوازنة لرواية واحدة أو مجموعة محدودة من الروايات، إلى جانب تعزيز التدقيق في المنشورات التي قد تحرض على العنف أو تهدد النظام العام، وتقديم تقرير بالإجراءات المتخذة لمعالجة هذه المخاوف.

ورغم تزامن تعديل أنظمة "إنستغرام" مع المطالب الحكومية، لم تربط "ميتا" صراحة بين التغييرات والتوجيه الصادر عن السلطات الهندية.

وسبق للشركة أن أجرت تعديلات على خوارزميات ترتيب المحتوى في "فيسبوك" بدول بينها كندا والبرازيل، بهدف تقليل ظهور المنشورات السياسية.

وتتزامن الخطوة الجديدة مع تدقيق أوسع تجريه السلطات الهندية في سياسات إدارة المحتوى لدى "ميتا"، بما يشمل المنشورات العنيفة والمحتوى المولد بالذكاء الاصطناعي وعمليات الاحتيال الإلكتروني.

وكشف تقرير استنادًا إلى محاضر اجتماع قُدمت إلى المحكمة العليا، أن "ميتا" أبلغت السلطات باتخاذ إجراءات بحق أكثر من 61 ألف منشور يتضمن محتوى عنيفًا أو تحريضيًا على منصتي "فيسبوك" و"إنستغرام".

وأفادت الشركة بأنها تعاملت أيضًا مع أكثر من 7.5 ملايين مادة مولدة بالذكاء الاصطناعي خلال الفترة الممتدة من مارس/ آذار إلى 18 أغسطس/ آب، مشيرة إلى انخفاض انتشار هذا النوع من المحتوى على منصاتها بنحو 95%.

لكن وحدة تنسيق الجرائم الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية الهندية طلبت من "ميتا" تقديم أمثلة وروابط مباشرة للمواد التي اتخذت إجراءات بحقها، بدلًا من الاكتفاء بعرض أرقام إجمالية.

وطالبت الوحدة الحكومية الشركة كذلك بتوضيح المبادئ الأساسية التي تستند إليها خوارزمياتها، وكيفية تعزيز انتشار حسابات أو منشورات معينة أو الحد من وصولها إلى المستخدمين، فضلًا عن تقديم تحليل لنشاط الحسابات الآلية وشبكات الروبوتات.

وامتد التدقيق الحكومي إلى إجراءات مكافحة الاحتيال الإلكتروني، إذ أعلنت "ميتا" اتخاذ تدابير بحق أكثر من 989 ألف إعلان وحساب إعلاني يستهدف مستخدمين في الهند، إلى جانب حظر 9400 حساب على تطبيق "واتساب" بسبب عمليات احتيال مرتبطة بما يُعرف بـ"الاعتقال الرقمي".

غير أن وحدة تنسيق الجرائم الإلكترونية الهندية اعتبرت هذه الإجراءات غير كافية لمواجهة عمليات الاحتيال، محذرة من الخسائر المالية الكبيرة التي يتكبدها المستخدمون.