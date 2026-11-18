يسعى تحالف "معايير حقوق استخدام الناشرين" إلى تطوير قواعد وبنية تقنية وآليات مشتركة تتيح للمؤسسات الإعلامية تحديد شروط استخدام محتواها، ومراقبة كيفية استفادة تطبيقات الذكاء الاصطناعي منه، والكشف عن الحالات التي تتجاهل فيها الشركات تلك الشروط.

انضمت مجموعة "ديلي ميل" الإعلامية البريطانية إلى تحالف دولي يضم عددًا من أبرز المؤسسات الإخبارية، في مسعى لمواجهة استخدام شركات الذكاء الاصطناعي المحتوى الصحافي دون موافقة أصحابه أو تعويضهم، والعمل على وضع معايير مشتركة تنظم استفادة هذه الشركات من المواد الإخبارية.

ويحمل التحالف اسم "معايير حقوق استخدام الناشرين"، ويُعرف إعلاميًا بلقب "ناتو الأخبار"، ويضم مؤسسات من بينها "فايننشال تايمز" و"الغارديان" و"تلغراف" و"بي بي سي" و"سكاي نيوز" و"أسوشييتد برس".

ووفقًا لموقع "برس غازيت" المتخصص في شؤون الإعلام، ستشارك مجموعة "ديلي ميل" في صياغة القواعد والمعايير التي تحدد كيفية استخدام المحتوى الصحافي في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ضمن جهود التحالف لتعزيز قدرة الناشرين على حماية حقوقهم والتحكم في استغلال إنتاجهم الإعلامي.

وتمتلك المجموعة البريطانية عددًا من الصحف والعلامات الإعلامية، بينها "ديلي ميل" و"مترو"، وتصل منشوراتها إلى نحو 90 مليون قارئ شهريًا حول العالم، فيما يحتل موقع "ديلي ميل" المرتبة السابعة بين المواقع الإخبارية البريطانية من حيث عدد الزوار شهريًا.

وتأتي الخطوة في ظل تزايد اعتماد منصات الذكاء الاصطناعي على المحتوى الذي تنتجه المؤسسات الصحافية لتقديم إجابات مباشرة للمستخدمين، ما يؤدي إلى تحويل جزء من الزيارات بعيدًا عن المواقع الإخبارية، بينما يجري استخدام مواد الناشرين، في كثير من الحالات، دون الحصول على موافقتهم أو تقديم مقابل مالي لهم.

ويسعى تحالف "معايير حقوق استخدام الناشرين" إلى تطوير قواعد وبنية تقنية وآليات مشتركة تتيح للمؤسسات الإعلامية تحديد شروط استخدام محتواها، ومراقبة كيفية استفادة تطبيقات الذكاء الاصطناعي منه، والكشف عن الحالات التي تتجاهل فيها الشركات تلك الشروط.

ونقل "برس غازيت" عن المدير الإداري للسياسات العامة في مجموعة "ديلي ميل"، أوين ميريديث، قوله إن المؤسسات الإعلامية استطاعت تجاوز تحولات كبيرة في أنماط استهلاك الأخبار، من خلال الاستثمار في قدراتها على إنتاج القصص الصحافية والإبداع وتطوير أساليب عملها.

وأوضح ميريديث أن التحدي التجاري الذي تفرضه شركات الذكاء الاصطناعي، من خلال استخراج محتوى الناشرين دون موافقة أو شفافية، يتجاوز قدرة أي مؤسسة إخبارية على مواجهته بصورة منفردة.

وشدد على أن التعاون بين المؤسسات الإعلامية لتحقيق أهداف مشتركة هو السبيل إلى اكتساب النفوذ اللازم للتأثير في مطوري تقنيات الذكاء الاصطناعي، والتوصل إلى شروط أكثر ملاءمة للقطاع الإعلامي بأكمله.

وتعكس مشاركة "ديلي ميل" في التحالف توجه المجموعة إلى التعامل مع التحولات التي تفرضها تقنيات الذكاء الاصطناعي على صناعة الأخبار، بعدما اعتادت خلال تاريخها تكييف أساليب عملها الصحافي ونموذجها التجاري مع المنصات الجديدة.

ويهدف التحالف إلى تمكين الناشرين من تحديد كيفية استخدام إنتاجهم الصحافي، وتعزيز الشفافية بشأن استفادة شركات الذكاء الاصطناعي منه، في وقت تتزايد فيه المخاوف داخل المؤسسات الإعلامية من تأثير هذه التقنيات في مصادر الزيارات والعائدات المرتبطة بالمحتوى الإخباري.