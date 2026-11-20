كشف تقرير نشره موقع "نيمان لاب"، المتخصص في شؤون الإعلام، أن إدارة المجموعة تعتزم دمج أدوات الذكاء الاصطناعي في مختلف عملياتها، بدءًا من إنتاج المقالات وإطلاق مواقع إلكترونية جديدة، وصولًا إلى المراجعات القانونية والإدارة المالية...

تخطط مجموعة "ماكلاتشي" الإعلامية الأميركية، التي تأسست قبل 169 عامًا، لإعادة بناء نموذج أعمالها بالاعتماد بصورة واسعة على الذكاء الاصطناعي، بعد تسريح أكثر من 90 صحافيًا من مؤسساتها، في تحول يثير مخاوف بشأن مستقبل الصحافة المحلية والوظائف الصحافية وثقة الجمهور بالمحتوى الإخباري.

وكشف تقرير نشره موقع "نيمان لاب"، المتخصص في شؤون الإعلام، أن إدارة المجموعة تعتزم دمج أدوات الذكاء الاصطناعي في مختلف عملياتها، بدءًا من إنتاج المقالات وإطلاق مواقع إلكترونية جديدة، وصولًا إلى المراجعات القانونية والإدارة المالية.

وتأتي هذه الخطط بعد موجة تسريحات واسعة نفذتها المجموعة في سبتمبر/ أيلول الماضي، وشملت صحافيين في عدد من الصحف المحلية التابعة لها، بينها "ميامي هيرالد" و"كانساس سيتي ستار".

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مصدر مطلع لم تكشف هويته أن قرارات التسريح لم تكن مرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي، وإنما جاءت نتيجة الأداء التجاري في بعض قطاعات المجموعة.

وخلال اجتماع افتراضي مع الموظفين عُقد في 6 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، وحصل "نيمان لاب" على تسجيل له، أبلغ مسؤولو "ماكلاتشي" العاملين بأن نموذج الصحافة المحلية الذي اعتمدت عليه المؤسسة لعقود لم يعد مجديًا تجاريًا، وأن استمرار أعمالها يتطلب إعادة هيكلة شاملة.

وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة، توني هنتر، إن مواصلة العمل بالأساليب السابقة لم تعد ممكنة، بعدما تغيرت طبيعة السوق الإعلامية.

وكشفت الإدارة خلال الاجتماع عن تراجع عدد المشتركين الرقميين المدفوعين في صحف المجموعة بنسبة 17% خلال العام الماضي، إلى جانب انخفاض عدد الزوار بنسبة 39%.

وتستند خطة التحول إلى توسيع استخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي في العمليات اليومية، مع إعادة توجيه استراتيجية المحتوى نحو مجالات متخصصة تستهدف المهتمين بالرياضة والأنشطة الخارجية وقصص الجرائم الواقعية.

وأوضح مدير العمليات في "ماكلاتشي"، جيف دورسي، أن إعادة الهيكلة تهدف إلى إنشاء نموذج تشغيلي يعتمد أساسًا على الذكاء الاصطناعي، بحيث تتولى الأنظمة الآلية تنفيذ المهام المتكررة بدلًا من الموظفين، مع إدماج وكلاء الذكاء الاصطناعي مباشرة في سير العمل.

وأشار دورسي إلى أن الخطة تشمل أتمتة وظائف أساسية وغير أساسية، والتخلي عن أنشطة لم تعد توفر القيمة السابقة، بهدف خفض النفقات وتوفير السيولة اللازمة لاستمرار أعمال المجموعة.

ولا يقتصر التحول على إنتاج الأخبار، إذ تعتزم المؤسسة إطلاق مواقع جديدة تعتمد على المقالات المولدة بالذكاء الاصطناعي والمحتوى الترويجي، في إطار مساعيها للوصول إلى شرائح مختلفة من الجمهور.

لكن هذا التوجه يواجه اعتراضات من صحافيين داخل المجموعة، وسط مخاوف من تأثير الاعتماد المتزايد على الأنظمة الآلية في جودة المحتوى واستقلالية العمل الصحافي.

ففي مايو/ أيار الماضي، رفض صحافيون في صحيفتي "ذا ساكرامنتو بي" و"ميامي هيرالد"، إلى جانب مؤسسات أخرى تابعة للمجموعة، وضع أسمائهم على مقالات أُنتجت باستخدام أداة ذكاء اصطناعي تعيد صياغة الأخبار التي يكتبها الصحافيون، وتقدمها بأطوال وصيغ مختلفة لتناسب شرائح متعددة من القراء.

وامتدت الانتقادات إلى الجمهور، إذ أثار التوسع في نشر المحتوى المولد بالذكاء الاصطناعي تساؤلات بشأن مصداقية الأخبار ومدى قدرة هذه الأدوات على الحفاظ على المعايير التحريرية.

وعبّر أحد مستخدمي منصة "إكس" عن رفضه لهذا التوجه، مؤكدًا أن القراء يريدون أخبارًا حقيقية، لا محتوى رديئًا تنتجه أنظمة الذكاء الاصطناعي.

وتضع هذه التطورات مجموعة "ماكلاتشي"، المعروفة بتاريخ طويل في إصدار الصحف المحلية الحائزة على جوائز صحافية، أمام تحدي إعادة بناء أعمالها باستخدام التقنيات الجديدة، في وقت تتزايد فيه اعتراضات الصحافيين والقراء على توسيع دور الذكاء الاصطناعي في إنتاج الأخبار.