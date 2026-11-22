أعلن الجناح الشبابي للحزب منح "ميتا" مهلة سبعة أيام لمعالجة القيود المفروضة على الحسابات، والمطالبة بالكشف عن تفاصيل الحسابات الهندية التي قُيّدت بناءً على أوامر حكومية خلال الأشهر الستة الماضية، وعدد الحسابات التي لا تزال محجوبة...

هدد الجناح الشبابي لحزب المؤتمر الهندي، أكبر أحزاب المعارضة في البلاد، بتوسيع احتجاجاته ضد شركة "ميتا" الأميركية، بعدما شهدت مكاتبها في ثلاث مدن هندية مواجهات بين أنصار الحزب والشرطة، على خلفية تقييد حسابات لقادة المعارضة على منصة "إنستغرام"، في تصعيد يعكس تنامي الخلاف بشأن الرقابة على المحتوى السياسي في الهند.

وأفادت وكالة "رويترز" بأن الاحتجاجات اندلعت الجمعة في حيدر آباد ومومباي وجوروجرام، قرب نيودلهي، حيث طالب أعضاء مؤتمر الشباب الهندي بإعادة تفعيل حسابات تابعة لقيادات الحزب، متهمين الشركة بتقييد الأصوات المعارضة للحكومة.

وأعلن الجناح الشبابي للحزب منح "ميتا" مهلة سبعة أيام لمعالجة القيود المفروضة على الحسابات، والمطالبة بالكشف عن تفاصيل الحسابات الهندية التي قُيّدت بناءً على أوامر حكومية خلال الأشهر الستة الماضية، وعدد الحسابات التي لا تزال محجوبة.

وأظهرت مقاطع مصورة نشرها الحزب على منصة "إكس" محتجين يقتحمون المبنى الذي يضم مكاتب "ميتا" في حيدر آباد، ويرددون شعارات مناهضة للشركة، قبل أن يشتبكوا مع عناصر الشرطة.

وبحسب المقاطع، أسقط بعض المحتجين نباتات الزينة داخل المبنى وحطموا عددًا منها، فيما أفادت تقارير إعلامية محلية بأن الشرطة أوقفت نحو 20 مشاركًا في الاحتجاجات.

وفي مومباي، أظهرت تسجيلات مصورة أعضاء في الحزب يرشون شعارات مناهضة لـ"ميتا" على جدران المبنى الذي يضم مكتب الشركة، وسط مواجهات مع حراس الأمن الذين حاولوا منعهم.

أما في جوروجرام، فرفع المحتجون لافتات تطالب بإعادة حسابات مؤتمر الشباب الهندي، ورددوا هتافات احتجاجية أمام مكاتب الشركة.

ونشر الجناح الشبابي للحزب تحذيرات عبر "إكس"، توعد فيها بتنظيم احتجاجات إضافية أمام مكاتب "ميتا" في أنحاء الهند إذا لم تستجب الشركة لمطالبه.

إعادة حسابين واستمرار القيود

وقال مانو جاين، المسؤول عن وسائل التواصل الاجتماعي في مؤتمر الشباب الهندي، لـ"رويترز"، إن حسابين من الحسابات التي شملتها القيود أُعيد تفعيلهما عقب احتجاجات الجمعة.

لكنه أشار إلى استمرار تقييد آلاف الحسابات التابعة لصحافيين وصناع محتوى ومؤثرين ينتقدون الحكومة، بحسب تقديراته.

وطالب جاين "ميتا" بتوضيح آليات عمل الخوارزميات التي تستخدمها لتقييد المنشورات والحسابات، والكشف عن طبيعة الطلبات الحكومية التي تستند إليها في اتخاذ قرارات الحذف أو الحجب.

ورفضت "ميتا" التعليق على الاحتجاجات، فيما أكدت في تصريحات سابقة أنها تقيّد المحتوى في الهند امتثالًا للقوانين المحلية.

في المقابل، اتهم براديب باندهاري، المتحدث الوطني باسم حزب "بهاراتيا جاناتا" الحاكم، أنصار حزب المؤتمر بتخريب ممتلكات خاصة خلال الاحتجاجات.

وقال باندهاري، في منشور عبر "إكس"، إن المحتجين لم يكتفوا بإلحاق أضرار بمكتب "ميتا" في حيدر آباد، بل نشروا تسجيلات توثق ما فعلوه، معتبرًا أن هذه التصرفات تعكس أسلوب الحزب في التعامل مع الشركات الخاصة.

جدل بشأن الرقابة على الإنترنت

تأتي الاحتجاجات وسط تصاعد الخلاف بين المعارضة الهندية وحكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي بشأن القيود المفروضة على المحتوى السياسي في منصات التواصل الاجتماعي.

ويتهم حزب المؤتمر منذ فترة طويلة شركات التكنولوجيا، وفي مقدمتها "ميتا"، بمحاباة الحكومة وتقييد وصول المحتوى المعارض إلى المستخدمين، من خلال حذف الحسابات والمنشورات أو الحد من ظهورها.

وتنفي الحكومة الهندية ممارسة رقابة سياسية على المحتوى، وتؤكد أن أوامر الحذف تصدر فقط في الحالات التي تنطوي على مخالفات للقوانين المحلية أو تهديدات محتملة للأمن القومي والسلامة العامة.

وكانت منظمة "مراسلون بلا حدود" قد حذرت من ارتفاع حالات حذف المحتوى الصحافي من منصات التواصل الاجتماعي في الهند خلال عام 2026.

كما أعرب ناشطون في مجال حرية التعبير عن مخاوفهم من أن التعديلات الحكومية الأخيرة تقلص الوقت المتاح أمام شركات التكنولوجيا لمراجعة طلبات إزالة المحتوى والتحقق من مشروعيتها.

وفي فبراير/ شباط الماضي، ألزمت الحكومة الهندية منصات التواصل الاجتماعي بإزالة المحتوى الذي تصنفه غير قانوني خلال ثلاث ساعات من تلقي الإخطار، بدلًا من المهلة السابقة البالغة 36 ساعة.

ويرى منتقدو هذه الإجراءات أن تقليص المهلة قد يدفع الشركات إلى إزالة المحتوى بسرعة لتجنب المساءلة القانونية، حتى في الحالات التي تتطلب مراجعة أكثر دقة.

ارتفاع كبير في عمليات التقييد

وتُظهر بيانات الشفافية التي نشرتها "ميتا" أن الشركة قيّدت أكثر من 5.4 ملايين منشور أو حساب في الهند بموجب القوانين المحلية خلال النصف الأول من عام 2026.

ويمثل الرقم ارتفاعًا كبيرًا مقارنة بنحو 70 ألف حالة خلال الأشهر الستة السابقة، لتحتل الهند المرتبة الثانية عالميًا بعد إندونيسيا من حيث حجم عمليات التقييد المعلنة.

وأوضحت الشركة أن الغالبية العظمى من الحالات شملت محتوى اضطرت إلى تقييده بصورة استباقية استنادًا إلى متطلبات القوانين الهندية.

ويأتي هذا الارتفاع في وقت تتزايد فيه المطالبات بتوضيح المعايير التي تعتمد عليها المنصات في تقييد الحسابات السياسية والصحافية، وآليات الاعتراض على القرارات التي تتخذها.

وتكتسب القضية أهمية خاصة بالنسبة إلى "ميتا"، نظرًا إلى أن الهند تمثل أكبر أسواقها من حيث عدد المستخدمين، ما يجعل الخلاف بشأن إدارة المحتوى فيها ذا تأثير واسع على نشاط الشركة.

ومع استمرار تهديدات حزب المؤتمر بتنظيم احتجاجات إضافية، يتواصل الجدل بشأن حدود امتثال شركات التكنولوجيا للطلبات الحكومية، ومدى قدرتها على حماية حرية التعبير في ظل القوانين المنظمة للمحتوى الرقمي.